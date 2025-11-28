Azioni Diasorin - BorsaInside.com

Le azioni Diasorin nell’ultima seduta della settimana viaggiano in area 61,4 euro praticamente gli stessi livelli di ieri. L’assenza di variazioni di prezzo lascia immutato il quadro poco edificante che caratterizza l’andamento di medio e lungo termine del titolo. Rispetto a un mese fa, le azioni Diasorin risultato deprezzate del 20 per cento mentre anno su anno la prestazione è addirittura negativa per il 43 per cento. Numeri che non lasciano spazio ed equivoci e confermano l’impressione che la società della diagnostica sia una delle peggiori di tutto il Ftse Mib in questi primi undici mesi del 2025.

Focalizzando l’attenzione solo sulla seduta di oggi, forse qualcosa in più sulle azioni Diasorin sarebbe stato lecito attendersela a seguito della decisione degli analisti di Intesa Sanpaolo di rivedere al rialzo il rating sul titolo della diagnostica. Di solito le quotate che vengono promosse dagli analisti, tendono a reagire positivamente alla notizia. Questa, però, non è una regola e quanto in atto oggi sulle azioni Diasorin lo conferma. Ma vediamo cosa è successo al titolo.

La nuova raccomandazione di Intesa Sanpaolo sulle azioni Diasorin

E’ una valutazione quasi a doppia faccia quella che è stata espressa dagli analisti di Intesa SP sulle azioni Diasorin. Gli esperti, infatti, da un lato hanno alzato il rating ma dall’altro hanno tagliato il target price.

Nel dettaglio la raccomandazione è stata migliorata da neutral a buy. Un upgrade significativo, che tuttavia è arrivato accompagnato da un taglio del prezzo obiettivo: da 108,30 euro a 87,70 euro. La decisione contrastante sembra essere espressione di un quadro sfumato, nel quale, da un lato, il potenziale di rialzo del titolo viene rivalutato, mentre dall’altro il profilo di crescita a medio termine è considerato meno robusto rispetto alle precedenti stime.

La revisione al ribasso delle proiezioni 2025-2027 è direttamente legata ai risultati trimestrali giudicati deludenti dagli analisti. Secondo gli esperti, Diasorin continua a risentire della normalizzazione post-pandemica della domanda diagnostica e delle pressioni competitive in alcune aree di business. Proprio questi elementi hanno portato a una revisione delle aspettative sui margini e sulla crescita organica. Nonostante ciò, Intesa Sanpaolo ritiene che agli attuali livelli di mercato Diasorin sia sottoquotata rispetto ai principali comparables del settore diagnostico e biotech, elemento che ha giustificato il passaggio a rating buy e quindi il consiglio di comprare

Le ragioni dell’upgrade sulle azioni Diasorin

L’elemento chiave della nuova raccomandazione che è stata espressa da Intesa SP risiede nella valutazione relativa: il titolo ha scontato in modo significativo le incertezze operative degli ultimi trimestri, portandosi su multipli più bassi rispetto alla media storica e rispetto ai concorrenti internazionali. In questo contesto, gli analisti intravedono un potenziale di recupero qualora la società riuscisse a dimostrare una maggiore stabilità nelle performance e un miglioramento della redditività nel corso del 2025.

Inoltre, lo sviluppo della pipeline di nuovi test e la progressiva integrazione delle piattaforme tecnologiche introdotte negli ultimi anni rappresentano, per Intesa Sanpaolo, un catalizzatore undervalued. Il mercato potrebbe non aver ancora pienamente apprezzato gli effetti di medio periodo di tali investimenti, che potrebbero riportare il gruppo a un percorso di crescita più sostenibile.

Le conseguenze per le azioni Diasorin

L’impatto immediato dell’upgrade potrebbe tradursi in un temporaneo sostegno al sentiment degli investitori, soprattutto quelli orientati al value investing. Un target price più basso, tuttavia, indica che Intesa Sanpaolo prevede una risalita limitata dagli attuali livelli, a fronte di un contesto ancora incerto e di una visibilità limitata sulle dinamiche dei prossimi trimestri.

Per gli investitori istituzionali, la nuova valutazione potrebbe essere interpretata come un segnale tattico: il titolo appare interessante da un punto di vista valutativo, ma rimangono rilevanti i rischi operativi legati alla capacità di Diasorin di ristabilire una crescita organica robusta.

A livello settoriale, invece, la revisione riflette una fase più prudente per il comparto diagnostico post-Covid, nel quale la volatilità dei volumi e le pressioni sui prezzi continuano a influenzare le previsioni degli analisti. Diasorin, tradizionalmente percepita come società difensiva, mostra oggi un profilo più sensibile alle oscillazioni della domanda e alla competizione globale.

Volendo quindi trarre delle conclusioni, l’upgrade da parte di Intesa Sanpaolo rappresenta un riconoscimento del valore intrinseco di Diasorin a fronte di un prezzo depresso, ma al tempo stesso segnala che la traiettoria di crescita rimane un’incognita da monitorare attentamente. Proprio da qui potrebbe nascere la reazione molto fredda dei trader che è in atto oggi.

