In un contesto generale che vede la borsa di Milano registrare un ribasso dell’1,1 per cento a causa della pioggia di vendite che sta interessando i titoli del settore bancario, c’è una sola quotata che si muove davvero in controtendenza: Diasorin. Dopo circa un’ora dall’avvio della seduta il titolo della diagnostica avanza del 3,5 per cento a 89,4 euro dopo avere raggiunto un massimo intraday a quota 89,5 euro. Il titolo è quindi proiettato al rialzo e non è detto che, quadro tecnico permettendo, non possa arrivare anche ad agganciare i 90 euro. Per adesso di cerco c’è solo che, grazie al vero e proprio boom di acquisti in atto oggi, Diasorin riduce ad appena l’1 per cento il suo rosso mensile comprimendo il passivo dell’ultimo anno al 13 per cento.

Questi numeri ci consentono di fare una prima osservazione: Diasorin è di certo favorita nel suo odierno rally dai prezzi più convenienti rispetto a quello di tante altre quotate del Ftse Mib che invece nell’ultimo mese si sono apprezzate. In pratica in un contesto generale caratterizzato da una forte debolezza dei titoli più in forma, i trader si stanno riversando su uno dei pochi titoli sottotono. Una situazione di questo tipo accade spesso in borsa ma, per concretizzarsi, richiede la presenza di un catalizzatore. Proprio questo è ciò che sta accadendo oggi alle azioni Diasorin che spiccano il volo grazie all’incipit arrivato dagli analisti di Morgan Stanley. Dietro al rally del titolo, quindi, c’è un upgrade degli esperti.

L’assist di Morgan Stanley sulle azioni Diasorin

La banca d’affari Usa ha deciso di rivedere al rialzo il rating sulle azioni Diasorin portandolo mdal livello overweight dal precedente equal weight. Non solo ma anche il prezzo obiettivo è stato ampliato da 100 a 101 euro. Il messaggio che è arrivato da Morgan Stanley quindi molto chiaro: non solo le azioni della quotata del settore farmaceutico sono da sovra-pesare nel portafoglio di investimento mentre prima erano da trattare con la media delle altre (valutazione neutrale) ma ora c’è ancora maggior potenziale di upside. Tenendo conto che le azioni Diasorin oggi scambiano a meno di 90 euro, la valutazione di MS fa dedurre un potenziale rialzo di oltre 11 euro.

Alla base della promozione decisa da Morgan Stanley c’è la crescente convinzione su una possibile accelerazione della crescita di Diasorin nel 2026. Parallelamente gli analisti ritengono che il ribasso registrato dai prezzi di Diasorin nell’ultimo periodo sia un’occasione di acquisto interessante. Dall’inizio dell’anno le azioni della società piemontese specializzata nella diagnostica hanno registrato un pullback di circa il 20 per cento, dinamica che, secondo gli esperti, si può ritenere una rara opportunità per detenere un asset core nella diagnostica europea, con driver di crescita di medio periodo interessanti.

La valutazione positiva di Morgan Stanley non è isolata. Nei giorni scorsi, infatti, era stata RBC Capital Markets, ad intervenire sul titolo della diagnostica rivedendo al rialzo il rating dal precedente sector perform a outperform e fissando un target price a 105 euro (+16 per cento di upside rispetto ai valori attuali).

Nel loro report gli analisti di RBC Capital aveva affermato che Diasorin continua ad essere sottovalutata rispetto ai principali concorrenti del settore scambiando con un un multiplo inferiore che non trova giustificazione alla luce della solidità dei conti della quotata e della sua capacità di resistere alle difficoltà che hanno colpito l’intero comparto. Il riferimento di RBC Capital era ai buoni risultati conseguiti dal gruppo nel primo semestre 2025 a dimostrazione della resilienza del modello di business.

Secondo gli esperti, inoltre, la presenza di driver di crescita strutturali a medio termine, legati sia all’innovazione tecnologica sia alla domanda crescente di soluzioni diagnostiche avanzate, potrebbe fare la differenza.

Tirando le somme, il giudizio positivo espresso oggi da Morgan Stanley e nei giorni scorsi da RBC Capital alimenta le aspettative su un possibile recupero del titolo, rafforzando l’idea che il momento attuale possa rappresentare un punto di ingresso favorevole per gli investitori orientati al lungo periodo.

