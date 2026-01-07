Azioni Diasorin - BorsaInside.com

Ribasso dello 0,42 per cento a quota 71,9 euro per le azioni Diasorin. La quotata della diagnostica non figura nella lista delle peggiori della seduta (dominata dalle quotate del settore petrolifero), tuttavia il suo rosso è comunque di impatto perchè significa la fine del trend positivo che aveva fin qui caratterizzato il titolo. Dando uno sguardo al grafico, infatti, balza subito all’occhio come le azioni Diasorin siano state tra le più dinamiche di tutto il paniere di riferimento già da prima di Natale.

In particolare il titolo si è sempre apprezzato con l’inizio del nuovo anno passando dai 68,6 euro del 30 dicembre (l’ultimo dell’anno Piazza Affari è rimasta chiusa per festività) ai 72,2 euro della chiusura di ieri prima di innescare oggi la retromarcia. Ci sono quindi i soliti fattori tecnici alla base dell’irruzione delle prese di profitto nella sessione odierna ma il ribasso non può essere spiegato solo cion l’analisi tecnica. Un catalizzatore ben preciso ha infatti interrotto la striscia di rialzi consecutivi che aveva fin qui caratterizzato il titolo. Ed è in questo contesto che ora fa irruzione un dubbio che, come spesso avviene in casi simili, potrebbe essere destinato a condizionare anche le prossime sedute: il recupero delle azioni Diasorin è finito?

Proprio dal catalizzatore sfruttato dagli investitori per “realizzare” su Diasorin può arrivare la risposta a questo interrogativo. Vediamo allora nel dettaglio.

Barclays pessimista sulle azioni Diasorin?

Barclays ci è andata pesante sulle azioni Diasorin tagliando il rating al livello Underweight dal precedente Equal Weight e quindi passando da un consiglio prudenziale ad una indicazione negativa. Il peso del downgrade è rafforzato dal fatto che sempre gli stessi analisti inglesi hanno anche abbassato il target price dal precedente 105 euro a 60 euro. Una bocciatura completa che indica solo una cosa: rispetto alla posizione detenuta prima, ora gli analisti vedono un potenziale ribassista significativo sul titolo. E infatti il nuovo prezzo obiettivo è addirittura più basso delle attuali quotazioni cancellando così ogni ipotesi di potenziale upside.

A parziale consolazione di tutto ciò, il fatto che giudizio negativo sia arrivato insieme ad altri aggiustamenti sempre al ribasso sul settore healthcare europeo. Anche le concorrenti Sanofi e Biomerieux, infatti, hanno ricevuto un downgrade al livello Equal Weight dagli analisti di Barclays. In questo contesto a “non piangere” è solo AstraZeneca che invece ha beneficiato di un rialzo del target price, ora a 16.500 pence dai precedenti 14.000 pence.

Cosa dovranno fare ora gli investitori?

Parlando in termini generali, un downgrade come quello incassato da Diasorin richiede una valutazione sul possibile impatto sul flusso di ricavi e margini che, come noto a chi ha il titolo in portafoglio, sono già sotto pressione. Tecnicamente si tratta di capire come la revisione potrà andare ad influire sulla liquidità e sul sentiment degli investitori.

Al di là di quelli che sono i realizzi in atto mentre è in corso la scrittura dell’articolo, non è da escludere che il titolo possa risentire nei prossimi giorni di altre vendite rapide visto che è reduce da un trend al rialzo (+15 per cento il balzo nell’ultimo mese).

In questo contesto, il downgrade di Barclays è di certo un segnale chiaro di cautela. Di conseguenza per chi detiene il titolo in portafoglio o sta valutando un ingresso, la prudenza è quindi di obbligo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

