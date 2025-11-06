Azioni Diasorin - BorsaInside.com

Una pioggia di vendite si è abbattuta sulle azioni Diasorin fin dal primo minuto di contrattazioni. La quotata della diagnostica a circa un’ora dall’avvio della seduta, evidenzia un rosso monstre del 13,6 per cento a 64,12 euro contro un Ftse Mib che invece sta lasciando sul parterre mezzo punto percentuale. Non c’è neppure un titolo, anche tra quelli più in sofferenza come ad esempio Buzzi, che presenta un rosso anche solo lontanamente comparabile con quello in atto su Diasorin. Non ci sono dubbi sul fatto che sulla quotata sia in corso un vero e proprio sell-off con gli investitori che stanno letteralmente scappando in modo anche disordinato.

Gli effetti del crollo odierno di Diasorin non possono non ravvisarsi anche sulla performance di medio e lungo termine della quotata. Con il sell in atto, il passivo accumulato dal titolo nel corso del corso dell’ultimo mese è ora pari al 20 per cento mentre quello da inizio anno è del 38 per cento. Praticamente non stiamo neppure parlando di una quotata che, fino a ieri, performava in verde a Piazza Affari e che oggi, in qualche modo, “agevola” la tendenza a vendere. Le azioni Diasorin erano già deboli negli ultimi mesi ma, a con il crollo in atto, sembrano proprio essere in crisi.

Come mai si sta verificando questa situazione? Perchè tutti corrono a vendere?

La trimestrale come assist per il sell-off su Diasorin

Questa mattina prima dell’apertura delle contrattazioni è stata pubblicata la trimestrale di Diasorin. E’ quindi evidente che ci sia una correlazione diretta tra i conti dei primi nome mesi 2025 e il crollo del titolo.

All’interno delle varie pieghe della trimestrale di Diasorin vanno quindi cercate le ragioni più profonde del sell-off.

E allora vediamo nel dettaglio cosa potrebbe proprio non essere andato giù ai trader.

Nei primi nove mesi dell’anno, DiaSorin ha registrato ricavi netti pari a circa 900 milioni di euro, in incremento del 3 per cento rispetto agli 876 milioni dello stesso periodo del 2024. A tassi di cambio costanti, la crescita sarebbe risultata più sostenuta, pari al 5 per cento a conferma della robustezza della domanda organica.

Il management ha sottolineato che, escludendo il contributo del business legato al COVID, ormai residuale, il fatturato core è cresciuto di circa 6 per cento a cambi costanti, trainato dalle aree della diagnostica molecolare e immunodiagnostica, con un buon andamento sia in Nord America sia nei mercati emergenti.

Scendendo nel conto economico, il margine operativo lordo adjusted (EBITDA) si è attestato a 302 milioni di euro, in crescita del 3 per cento rispetto ai 292 milioni dello scorso anno. La redditività operativa si mantiene solida, con una marginalità del 34 per cento a dimostrazione della capacità della società di mantenere efficienza e controllo dei costi in un contesto di mix prodotto in evoluzione. A cambi costanti, il dato Ebitda avrebbe segnato un rialzo del 7 per cento.

Per finire, l’utile netto adjusted relativo sempre ai primi nove mesi, si è leggermente contratto, passando da 176 milioni a 174 milioni di euro mentre netto contabile è stato pari a 137 milioni di euro. Ad impattare sulla leggera flessione gli oneri non ricorrenti e l’effetto del riallineamento fiscale di alcune attività estere.

Nel solo terzo trimestre 2025, Diasorin ha riportato ricavi per 280 milioni di euro, in calo del 2 per cento su base nominale ma in crescita del 2 per cento a tassi di cambio costanti. L’utile netto adjusted trimestrale si è invece ridotto del 13 per cento scendendo a quota 50 milioni di euro, per effetto di un mix prodotto meno favorevole e di investimenti in R&D più elevati.

Per finire, il debito con l’indebitamento netto che al 30 settembre risultava pari a 617 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 618 milioni di inizio anno.

Aggiornamento della guidance Diasorin al 2025

Oltre ad aver approvato i conti dei primi nove mesi 2025 e quelli del solo terzo trimestre, il management della quotata della diagnostica ha anche acceso un faro sulle prospettive per tutto l’esercizio in corso. La guidance ha subito una revisione per tenere conto dei tassi di cambio costanti.

Nel dettaglio, i ricavi ex-covid sono ora visati in crescita del 5 per cento; la cresciuta complessiva dei ricavi è ora stimata attorno al 4 per cento comprendendo anche le vendite covid (pari a circa 10 milioni di euro) e il margine Ebitda è visto in area 33 per cento.

Cosa potrebbe causare il crollo delle azioni Diasorin

Guardando nel complesso, i risultati economico-finanziari relativi ai primi nove mesi del 2025 di Diasorin sembrano confermare la tenuta del modello di business della quotata in un contesto di domanda più normalizzata post-pandemia e di progressiva integrazione delle nuove linee di prodotto. I conti del solo terzo trimestre, però, sono infarciti di segni negativi e proprio questo passaggio potrebbe aver spunto gli investitori a vendere. Inoltre c’è anche a considerare l’aggiornamento della guidance per tutto l’esercizio con ricalibrazione delle attese di crescita in base alla luce dell’impatto dei tassi di cambio. Anche questo aspetto, unito proprio all’andamento incerto dell’ultimo trimestre, potrebbe essere alla base del sell-off in atto.

Una cosa è certa: con il crollo di oggi i prezzi di Diasorin sono ancora più bassi rispetto a quelli di un anno fa e quindi è normale che possa esserci la tentazione di comprare a sconto. Tuttavia, vista la dinamica in atto, sarebbe il caso di restare prudenti.

