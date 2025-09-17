Azioni Diasorin - BorsaInside.com

La sessione mattutina della borsa di Milano si avvia alla chiusura con un solo titolo saldamente al comando: Diasorin. La quotata della diagnostica segna un rialzo segna un rialzo dell’1,3 per cento attestandosi ad oltre 70 euro contro un Ftse Mib che invece si sta avvicinando al giro di boa con un ribasso di un punto percentuale tondo. Grazie alla progressione in atto oggi, Diasorin taglia il rosso accumulato nell’ultimo mese al 6 per cento e quello su base annua al 23 per cento. Come si può subito intuire da questi numeri se è vero che la quotata del settore farmaceutico oggi si sta mettendo in luce con una buona progressione, è altrettanto vero che stiamo sempre parlando di un titolo tra i peggio performanti di tutto il paniere di riferimento di Borsa Italiana.

Chi è attivo sui mercati sa perfettamente che ci sta un ritorno degli acquisti, quasi improvviso, sui titoli che sono stati più venduti. Spesso è un meccanismo quasi fisiologico che, però, per attivarsi richiede che ci sia un ben preciso catalizzare.

Ebbene tutte queste caratteristiche ci sono nella dinamica odierna di Diasorin. Dietro la forte progressione della quotata c’è infatti la promozione incassata dagli analisti di UBS. Gli esperti della banca svizzera non solo hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo sulla quotata ma hanno anche alzato il rating e, portandolo a livello buy, ora consigliano apertamente di comprare. Una buona indicazione da sfruttare fino in fondo ora anche con il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro.

Perchè UBS dice di comprare azioni Diasorin?

Partiamo dalla valutazione per poi analizzare le motivazioni alla base del giudizio favorevole: UBS ha alzato il rating su Diasorin dal precedente neutral risalente a inizio agosto a buy. C’è quindi un deciso cambio di passo con il passaggio da una view prudenziale a una bullish. Tutto enfatizzato anche dall’upgrade di target price dal precedente 95 euro a 98 euro. Considerando che le azioni Diasorin stanno scambiando a 79 euro, grazie all’incremento del prezzo obiettivo, c’è un ulteriore rialzo del potenziale di upside della quotata.

Insomma nella valutazione c’è un miglioramento di tutta la prospettiva del titolo ma a cosa si deve? UBS nella sua analisi parte da quelle che considera paure eccessive da parte del mercato che sono state alle base del ribasso del 20 per cento subito dalla quotata nel 2025. Ebbene secondo gli analisti i timori sulla sostenibilità della crescita e sul ritmo dei lanci di nuovi prodotti non hanno reale riscontro nei fondamentali, anzi l’azienda della diagnostica è ben posizionata per centrare gli obiettivi di esercizio e intraprendere un percorso di crescita sostenuto fino al 2030.

Ma da dove nasce questa sicurezza? Ovviamente dai dati. Nei precedenti 18 mesi, Diasorin ha registrato una crescita organica dei ricavi del 7 per cento, mettendo in evidenza un trend superiore alla media del comparto diagnostico. Questo risultato è stato possibile grazie a una strategia mirata a nicchie poco presidiate che hanno garantito buoni margini.

Vero è che, almeno fino ad adesso il 2025 è stato un anno impegnativo tuttavia il rallentamento è solo temporaneo e tutti gli obiettivi di esercizio restano alla portata di Diasorin.

Immunodiagnostica e Stati Uniti come motori di crescita di Diasorin

Una delle principali perplessità degli investitori riguarda la capacità di Diasorin di mantenere una crescita sostenuta nel settore dell‘immunodiagnostica, che pesa per il 70 per cento delle vendite. Secondo gli analisti svizzeri le performance ottenute negli ospedali Usa stanno lì a dimostrare che la strategia del gruppo ha ancora spazio per espandersi. Se ciò dovesse accadere, l’impatto sui margini della quotata sarebbe rilevante.

Ed ecco spiegato perchè UBS già intravede a partire dal terzo trimestre 2025 la possibilità di una sorpresa positiva sui ricavi. Per l’ultimo trimestre dell’anno, poi, le stime sono ancora più ottimistiche visto che è prevista una accelerazione con una crescita del 9 per cento a cambi costanti che, se centrata, permetterebbe di migliorare anche la guidance sul 2026.

Il messaggio che arriva agli investitori è molto chiaro: è in atto una sottovalutazione di quello che è il reale potenziale di Diasorin perchè il posizionamento competitivo, l’espansione nel mercato americano e la pipeline in sviluppo sembrano lasciare intendere che la fase di debolezza sia solo sul breve periodo. Da qui il consiglio di provare a comprare approfittando proprio dei prezzi convenienti e puntando sul possibile rialzo futuro.

