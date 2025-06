Azioni Diasorin - BorsaInside.com

Giornata di borsa decisamente fiacca eppure c’è un titolo che si sta invece mostrando in grado di intercettare l’attenzione degli investitori. Parliamo di Diasorin che, dopo un avvio di seduta esuberante, a metà mattinata segna una progressione dell’1,5 per cento a 93,5 euro. Tenendo conto che il secondo miglior titolo della giornata è Interpump con un rialzo dell’1,2 per cento, è palese che la quotata della diagnostica abbia quasi una marcia in più in un contesto decisamente poco mosso. Il rialzo messo a segno da Diasorin è di certo agevolato dalla situazione di partenza del titolo.

La quotata, infatti, è una delle poche di tutto il Ftse Mib a presentare un ribasso sia nel breve che nel lungo. Come si può vedere dai grafici, infatti, i prezzi sono più bassi del 3,3 per cento rispetto ad un mese fa e dell’8 per cento anno su anno. Niente di siderale ma potrebbe essere stato proprio il deprezzamento ad aver agevolato il ritorno degli acquisti in una seduta complessivamente priva di spunti. Diasorin ha invece avuto dalla sua parte un catalizzatore ben preciso che ha fatto da assist.

Una buona notizia per i trader interessati ad entrare sulla quotata e che ora possono farlo anche senza i classici costi di conversione valutaria visto che il broker eToro ha lanciato un nuovo servizio di trading nazionale.

📈 Prova il trading nazionale di eToro operando in modalità demo: è gratis

Corsa a comprare azioni Diasorin: le motivazioni

L’FDA, ente statunitense di regolamentazione per farmaci e dispositivi medici, approvato il Liaison Plex Gram-Positive Blood Culture Assay di Diasorin, l’ultimo pannello molecolare sviluppato per la diagnosi rapida delle infezioni del sangue.

L’autorizzazione arriva puntuale, in linea con le tempistiche annunciate dal management, che aveva previsto il via libera prima dell’estate. Il nuovo test va ad arricchire il portafoglio diagnostico sulla piattaforma Liaison Plex, già attivo nella rilevazione delle infezioni respiratorie, consolidando la posizione di Diasorin nel segmento delle infezioni gravi a gestione ospedaliera.

Lato tecnico, il nuovo pannello è in grado di rilevare 17 target in meno di due ore, includendo 13 batteri Gram-positivi e 4 geni di resistenza agli antibiotici. Il test si basa sull’innovativa tecnologia NanoGrid, progettata per garantire una maggiore precisione diagnostica e ridurre sensibilmente il rischio di falsi positivi.

Grazie alla sua velocità e affidabilità, il test consente un approccio diagnostico mirato, favorendo un impatto positivo sia in termini di efficienza clinica che di ottimizzazione dei costi sanitari. In situazioni critiche come le infezioni del flusso sanguigno, una diagnosi tempestiva è spesso decisiva per la sopravvivenza del paziente.

“Questo importante traguardo offre ai medici una flessibilità senza precedenti nel personalizzare i pannelli per le emoculture in base alle esigenze specifiche di ogni paziente” ha dichiarato Angelo Rago, presidente di Luminex, azienda americana parte del gruppo Diasorin. Rago ha inoltre sottolineato l’impegno continuo del gruppo nel rafforzare la propria offerta diagnostica multiplex, con l’obiettivo di migliorare l’accesso a test rapidi, accurati ed efficienti in tutto il mondo.

In termini più finanziari, l’approvazione FDA rappresenta un passo strategico per Diasorin, rafforzando la presenza della società in un mercato chiave come quello statunitense. Con l’aggiunta del pannello per le infezioni del sangue, Diasorin ha mostrato ancora una volta la sua capacità di innovare in settori critici della medicina di laboratorio, contribuendo concretamente al miglioramento degli esiti clinici e alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

Volendo guardare in avanti, l’attenzione ora non si può non rivolgere a quelle che potrebbe essere le prossime tappe di espansione dell’offerta Liaison Plex e all’integrazione di nuovi pannelli diagnostici.

Cosa fare adesso con le azioni Diasorin

In un settore molto particolare come quello in cui opera Diasorin (diagnostica e immunodiagnostica) lew notizie su autorizzazioni alla commercializzazione e, più in generale, su nuove scoperte rappresentano sempre dei grandi catalizzatori. Quello che sta accedendo oggi sul titolo è molto semplice: in un contesto generale privo di spunti, una quotata deprezzata sia nel breve che nel medio termine, trova l’assist per tornare ad essere appetibile agli occhi degli investitori. Da qui la pioggia di acquisti.

Probabilmente il trend positivo potrebbe durare per tutta la seduta ma è più difficile capire se questo assist avrà o no effetti anche nei prossimi giorni. Il parere degli analisti sulle azioni Diasorin non è convergente ma in tutte le recenti raccomandazioni viene indicato un target price costantemente più alto delle quotazioni attuali. Per gli analisti, anche per quelli più prudenti, Diasorin ha spazio di crescita.

Per quello che riguarda le valutazioni riportiamo, proprio per testimoniare l’eterogeneità delle posizioni, quella di Deutsche Bank (buy e target price a 120 euro) e quella di Intesa Sanpaolo (neutral e target price a 108,3 euro.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.