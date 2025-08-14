Azioni Diasorin - BorsaInside.com

Considerando che domani 15 agosto la borsa di Milano sarà chiusa per festività non c’è da stupirsi se il clima tra gli investitori sia decisamente disteso. Il Ftse Mib si sta infatti avvicinando a metà seduta con un rialzo dello 0,9 per cento grazie soprattutto ai forti acquisti su Buzzi e Telecom Italia. Tra le quotate ben comprate c’è anche Diasorin che registra un rialzo dello 0,9 per cento a quota 84 euro. La progressione in atto sulla quotata del settore farmaceutico è una delle poche sostenute da reali notizie price sensitivi ma soprattutto consente al titolo di prende una boccata d’aria considerando la fin qui poco brillante performance mensile. Pur tenendo conto del verde di quasi un punto percentuale che è in atto oggi, Diasorin si presenta comunque in ribasso del 7,3 per cento nel raffronto mese su mese. Sempre un rosso (ma questa volta del 16 per cento) colora la prestazione anno su anno.

Ora tenendo conto di tutti questi numeri nel loro insieme, verrebbe da pensare che il rialzo odierno di Diasorin possa essere motivato proprio dagli “agevolati” prezzi di ingresso. In effetti accade spesso che in sedute di borsa dal sapore pre-festivo, gli investitori possano anche riversarsi su quelle quotate più deprezzate. Questo ragionamento è realistico, tuttavia va sempre tenuto conto che serve una driver che faccia da catalizzatore per far tornare gli acquisti dopo settimane di ombra. Nel caso delle azioni Diasorin questo fattore scatenante è rappresentato proprio dall’upgrade arrivato oggi dagli analisti di RBC Capital.

Target price molto ambizioso sulle azioni Diasorin da RBC

Gli analisti di RBC Capital sono intervenuti con una promozione a pieni voti sul titolo Diasorin. Il rating sulla quotata della diagnostica è stato portato da sector perform a outperform con target price lasciato invariato a 105 euro. Il cambio di passo nella valutazione è palese: se in precedenza le azioni Diasorin erano viste in modo sostanzialmente neutrale, con l’attribuzione del rating outperform la prospettiva diventa quella di una prestazione migliore dei concorrenti. C’è poi quel target price ribadito a 105 euro che, alla luce dei valori attuali della quotata, implica un potenziale di upside molto forte.

Insomma è come se da RBC fosse arrivato un suggerimento di questo tipo: tornate a guardare a Diasorin perchè potrebbe performare meglio del settore di riferimento e può salire fino a 105 euro.

La società italiana della diagnostica Diasorin è quindi un’interessante opportunità di acquisto per ik trader a caccia di nuove idee. Proprio da qui la pioggia di acquisti in atto oggi.

Nel report degli esperti, pur riconoscendo l’andamento deludente in atto da inizio anno, viene posto l’accento su una possibile accelerazione della crescita prevista nell’ultimo trimestre del 2025.

Secondo la banca d’affari, le azioni Diasorin sono palesemente sottovalutate e presentano diversi fattori di supporto a una ripresa a partire dal probabile incremento delle vendite fino ad arrivare a una possibile crescita a doppia cifra di Ebitda e utili nel medio termine.

Fondamentalmente il principale catalizzatore viene individuato dagli esperti nei risultati del quarto trimestre che verranno resi noti a marzo 2026 nell’ambito della pubblicazione dei risultati di bilancio. In questo contesto, RBC Capital ritiene che proprio il momento attuale (con i prezzi ribassati sia rispetto a un mese fa che su base annua) possa essere un buon momento per acquistare anche perchè, accanto alle buone prospettive per il quarto trimestre, ci sono anche le incoraggianti indicazioni sull’esercizio 2026.

Insomma dopo mesi sottotono il trend è destinato a cambiare. Comprare sui bassi valori attuali è l’opzione suggerita.

In realtà RBC Capital non è la sola banca d’affari a vedere positivo sulle azioni Diasorin. Su 12 valutazione in essere ci sono infatti ben 4 buy (comprare). Interessante anche il fatto che il target price medio sia collocato a 106 euro quindi sopra il prezzo obiettivo medio fissato da RBC. In base ai prezzi attuali, il potenziale di upside sarebbe quindi del 26 per cento.

