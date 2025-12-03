Azioni doValue - BorsaInside.com

Oltre 5 punti di rialzo per le azioni doValue nella seduta di borsa di metà settimana. La quotata su Euronext Star Milan passa di mano a 2,68 euro con un massimo intraday raggiunto poco sotto i 2,7 euro. La progressione determina la cancellazione del segno negativo fino a ieri ben visibile nella performance a un mese del titolo. Oggi i prezzi di doValue sono praticamente gli stessi di un mese fa. Una simile indicazione potrebbe indurre a pensare he il titolo sia quasi una comparsa sul suo paniere. In realtà le azioni doValue rispetto a un anno fa risultano apprezzate di ben il 137 per cento. Sono pochi i titoli di Borsa Italiana che possono vantare un simile andamento.

Ma veniamo alla cronaca del giorno: quali sono le ragioni alla base del boom degli acquisti su doValue? Nulla avviene a caso e infatti c’è un assist potentissimo che sta facendo la differenza. Ci riferiamo alla notizia della sottoscrizione di un importante accordo strategico con gli spagnoli di Banco Santander. L’accordo riguarda la gestione dei flussi di NPL, tema che, già di suo, rappresenta un grande driver rialzista. Figuriamoci se i crediti deteriorati in questione sono quelli di una delle più importanti banche di tutta Europa come è il caso di Santander.

Ma vediamo nel dettaglio.

doValue–Santander: nuovo accordo sugli NPL

doValue ha rafforzato in modo significativo il proprio posizionamento nella gestione dei crediti deteriorati in Spagna grazie a un nuovo accordo con Banco Santander. L’intesa sostituirà il contratto in scadenza a fine 2025 ed entrerà in vigore dal primo gennaio. L’accordo appresenta un tassello chiave nella costruzione di una pipeline stabile di nuovi incarichi, elemento essenziale in un settore dove continuità e visibilità dei flussi determinano buona parte della profittabilità attesa.

Il nuovo framework riorganizza profondamente il perimetro operativo della partnership. L’obiettivo è ridurre complessità e costi, rendere più snelli i processi e aumentare la produttività nella gestione dei portafogli. In base ai termini dell’intesa, il perimetro si concentrerà sugli NPL di generazione recente, generalmente caratterizzati da una migliore qualità informativa e da un profilo di recupero più favorevole rispetto ai portafogli storici. I concreto doValue potrà operare su asset con un miglior equilibrio rischio–rendimento, con ricadute positive sulla marginalità. Proprio questo potenziale effetto potrebbe essere stato fiutato dagli investitori che da questa mattina comprano a man basso la quotata italiana.

Dal punto di vista contrattuale, la partnership con Santander ha una durata iniziale di due anni, lasciando tuttavia aperta la prospettiva di estensioni future. Si tratta di un orizzonte temporale sufficiente per integrare il nuovo modello di lavoro, ma al tempo stesso anche abbastanza flessibile da consentire revisione e riallineamento delle condizioni in caso di evoluzione del contesto macro o regolamentare. Sul piano economico, l’impianto non prevede esborsi anticipati e introduce una struttura commissionali pienamente coerente con i parametri di mercato e con gli obiettivi contenuti nel piano industriale di doValue.

Gli effetti dell’intesa sulle azioni doValue in borsa

Lasciando perdere gli aspetti tecnici che interessano fino ad un certo punto, per gli investitori l’accordo ha almeno tre implicazioni rilevanti.

Tanto per iniziare va a consolidare la presenza di doValue nel mercato iberico, che già rappresenta una delle principali aree di sviluppo del gruppo. In secondo luogo l’intesa aumenta la visibilità sui flussi futuri di NPL, elemento particolarmente sensibile per il settore del servicing, in cui la capacità di generare mandato ricorrente incide direttamente sul profilo di cassa. E per finire, il fatto che l’accordo sia basato solo sulla selezione di portafogli più recenti, va a ridurre il il rischio operativo e migliora la prevedibilità dei recuperi, con potenziale impatto positivo sui margini.

L’intesa con gli spagnoli, quindi, consacra la strategia di doValue come noto orientata all’efficienza, alla qualità degli asset gestiti e alla crescita sostenibile nel mercato spagnolo. Un risultato che può fare la differenza sull’appeal del titolo come del resto dimostra anche l’andamento odierno della quotata.

Cosa pensano gli analisti delle azioni doValue

La view degli analisti sulle azioni doValue è bullish. Di recente non ci sono state revisioni su rating e target price e quindi resta l’orientamento in essere che vede rating medio a buy (comprare) e target price medio a 3,13 euro con un potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali di oltre il 22 per cento. Molto ottimista sulle prospettive di doValue è Intesa Sanpaolo con il suo rating buy e il target price di 3,4 euro decisamente sopra la media cui accennavamo in precedenza.

A sostenere la valutazione degli analisti italiani anche le buone previsioni su tutto l’esercizio 2025 della quotata. In sede di approvazione dei conti dei primi nove mesi, infatti, il management di doValue ha ribadito la guidance su tutto l’esercizio con un margine operativo lordo al netto delle componenti non ricorrenti che è atteso nel range tra 210 e 220 milioni di euro e una leva finanziaria del 2,0x.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

