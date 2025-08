Azioni Enel - BorsaInside.com

Tornano le vendite sulle azioni Enel dopo il rialzo registrato nella prima sessione settimanale. Il colosso dell’elettricità cede lo 0,7 per cento nel primo pomeriggio attestandosi a quota 7,8 euro. Il leggero ribasso comporta l’allargamento della prestazione a un mese della quotata che ora è negativa per il 3,63 per cento. Una situazione che, comunque, non dovrebbe destare alcun allarme e questo per due ragioni: stiamo parlando di un’utility che, in quanto tale, si muove in modo molto stabile disdegnando sia le improvvise fiammate che i crolli repentini e inoltre le azioni Enel restano comunque reduci da un buon andamento di lungo termine avendo evidenziato da inizio anno un rialzo dell’11 per cento.

Piuttosto servirebbe trovare degli elementi di visibilità sul titolo in modo tale da riportare l’attenzione degli investitori che nelle ultime settimane, complice anche l’avvenuta pubblicazione dei conti trimestrali, è un pò mancata.

Il punto è che, almeno secondo il recente report degli analisti di Morgan Stanley, come vedremo tutto improntato al pessimismo, questi potenziali catalizzatori non solo mancano adesso ma potrebbero latitare ancora va lungo. E allora ai trader non resta che consolarsi con le previsioni sull’esercizio 2025 fornite dalla stessa utility e aggiornate al 29 luglio 2025.

Ecco cosa prevede il consensus sul 2025 di Enel

Stando alle nuove stime aggiornate fornite da Enel e basate sulla valutazione di 26 analisti, il 2025 dovrebbe essere archiviato con un margine operativo lordo pari a 23,06 miliardi di euro. Questo è il valore medio del MOL tra i 26 elaborati dagli esperti. Banca d’affari più ottimista vede il margine operativo lordo di Enel a 23,71 miliardi di euro, quella più pessimista lo vede a 22,14 miliardi di euro.

Scendendo nel quadro previsionale, l’utile netto ordinario di Enel a fine anno viene visto a 6,94 miliardi di euro con un valore minimo a quota 6,63 miliardi di euro e massimo a 7,34 miliardi di euro (previsione peggiore e previsione migliore). L’EPS o utile netto per azione dovrebbe invece attestarsi a quota 0,68 euro con previsione peggiore a quota 0,63 euro e stima migliore a 0,72 euro).

Ultimo riferimento nella nota diffusa dell’utility è per l’indebitamento netto che è previsto a a 56,86 miliardi di euro. In questo caso, le opinioni espresse dagli esperti sono molto divergenti: la migliore è per un indebitamento a quota 55,22 miliardi mentre la peggiore vede il debito di fine anno a quota 61,54 miliardi di euro.

Nel complesso questo previsioni sono grossomodo allineate rispetto a quelle formulate nei mese precedenti. In pratica non viene aggiunto niente di nuovo rispetto a quello che già si sapeva. Tutto viene confermato.

Ed è forse proprio per questo motivo se ritorna in mente la valutazione rilasciata da Morgan Stanley appena pochi giorni dopo la diffusione delle nuove stime sul 2025 di Enel.

Morgan Stanley ha tagliato il rating su Enel a equalweight

Il giudizio espresso da Morgan Stanley sulle azioni Enel non è stato indolore. Gli analisti della banca d’affari Usa hanno infatti ridotto il rating dal precedente overweight a equalweight e quindi sono passati da sovrapesare ad assumere lo stesso peso nel proprio portafoglio di investimento. La bocciatura è palese. A completare il quadro impostato alla prudenza, il fatto che la revisione al ribasso del rating sia stata accompagnata da un taglio anche del prezzo obiettivo: 8,8 euro quello vecchio, 8,4 euro quello nuovo. L’attuale valore target resta più alto delle quotazioni attuali di Enel anche se il potenziale di upside si stringe.

La decisone di Morgan Stanley di cambiare del tutto prospettiva sulle azioni Enel, è derivata proprio dall’assenza di spunti di visibilità sul titolo. Per gli esperti americani, tutto è già inglobato nei prezzi del titolo e quindi già scontato dal mercato.

E i trader come la pensano a riguardo? Davvero Enel è da guardare con prudenza come affermano da Morgan Stanley?

