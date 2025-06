Previsioni 2025 azioni Enel - BorsaInside.com

Nell’ultima seduta della settimana, le azioni Enel si muovono appena sopra agli 8 euro con un ribasso dello 0,6 per cento rispetto a ieri. Il titolo è in controtendenza rispetto ad un Ftse Mib che invece avanza dello 0,4 per cento. Il ribasso di Enel è da mettere in correlazione con l’estrema debolezza del settore utility certificato anche dai cali di Italgas e Snam. La tendenza ribassista sul colosso dell’elettricità non va ad impattare sulla prestazione di medio e lungo termine del titolo. Enel resta infatti in verde per il 4 per cento su base annua e per il 19 per cento anno su anno. Tali variazioni non sono di poco conto se si considera quello che è il settore di riferimento di Enel. In un ottica di investimento, infatti, le utility sono difensive e se è vero che reggono di più nei momento di ribasso dei mercati, è altrettanto vero che, nelle fasi di euforia, sono molto più fredde.

Ciò premesso in questa sede ci interessa capire come fare per sfruttare il ribasso in atto oggi sulle azioni Enel assumendo un approccio speculativo.

Prima di procedere, abbiamo piacere a ricordare il recente lancio da parte del broker eToro del nuovo servizio di trading nazionale, molto apprezzato dai trader italiani per via della possibilità di operare senza costi di conversione su tutti i titoli del Ftse Mib.

📈 Con eToro puoi fare trading nazionale sulle azioni Italiane: scopri di più

Aggiornate le previsioni sul 2025 di Enel

Come sempre accade in questo periodo, su Borsa Italiana non ci sono tanti spunti. Tra l’altro oggi sono anche in programma le decisioni di politica monetaria della BCE non i tassi in primo piano (scontato il taglio di altri 25 punti base) e quindi i movimenti di prezzo sono ancora più contenuti con gli investitori che preferiscono attendere il comunicato dell’EuroTower.

In questo contesto la ricerca di notizie potenzialmente price sensitive, diventa ancora più fondamentale. Un possibile spunto potrebbe arrivare dalla revisione delle previsioni sull’esercizio 2025. Periodicamente la società fornisce infatti le stime riviste sull’esercizio in corso. Le ultime sono aggiornate a fine maggio e proprio in questi giorni sono all’analisi del mercato.

Vediamo allora nel dettaglio.

Secondo il consensus raccolto da 26 banche d’affari che coprono la società, Enel dovrebbe chiudere l’esercizio 2025 con risultati solidi, confermando la sua posizione di leadership nel settore energetico.

Il margine operativo lordo (Ebitda) è stimato in media a 23,06 miliardi di euro, con un intervallo di previsione che va da un minimo di 22,14 miliardi a un massimo di 23,66 miliardi di euro. La prima stima è quella peggiore mentre la seconda è la migliore. Il dato medio sull’Ebitda riflette la fiducia degli analisti nella capacità del gruppo di riuscire a tenere alti livelli di redditività operativa.

Per quanto riguarda l’utile netto ordinario, le previsioni si attestano intorno ai 6,93 miliardi di euro. Le stime più prudenti indicano un utile di almeno 6,63 miliardi, mentre quelle più ottimistiche arrivano fino a 7,3 miliardi. In termini di utile per azione (EPS), il valore medio atteso è di 0,68 euro, con una forchetta compresa tra un valore più basso di 0,63 e un valore più alto di 0,72 euro per azione.

Sul fronte finanziario, poi, l’indebitamento netto a fine 2025 viene visto a quota 56,73 miliardi di euro. In questo caso la forchetta di previsione va un minimo di 54,8 miliardi di euro e un massimo di 61,58 miliardi. Il valore medio del debito, seppur elevato, rientra comunque nelle dinamiche previste dal piano industriale del gruppo e rispecchia gli investimenti in corso per la transizione energetica e l’espansione internazionale.

Tirando le somme, il quadro delineato dal consensus degli analisti sul 2025 di Enel, conferma la stabilità dei fondamentali della società e ribadisce la fiducia del mercato nelle strategie di crescita del colosso elettrico.

View bullish prevalente sulle azioni Enel

A proposito proprio di analisti, se a giugno non è arrivato alcuna revisione sulle valutazioni in essere, maggio si era al contrario contraddistinto per una raffica di upgrade di target price decisi nell’ambito di valutazioni bullish. Tra gli ultimi a prendere la parola gli esperti di Bernstein che avevano confermato il loro rating outperform (farà meglio del mercato di riferimento) portando il target price a 8,3 euro in aumento rispetto a quello precedente. Questo prezzo obiettivo, alle valutazioni attuali, implica un potenziale di upside ristretto segno che per questi analisti evidentemente le azioni Enel sono già salite abbastanza nei mesi passati.

Più ottimismo si respira nella valutazione di Barclays che è sempre buy ma con target price a 9 euro.

Entrambe queste indicazioni possono essere usate per prendere posizione sulle azioni Enel anche con i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.