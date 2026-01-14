Azioni Enel - BorsaInside.com

Giornata caratterizzata dal segno verde per le azioni Enel che, a metà mattinata, avanzano dello 0,8 per cento a 9,24 euro muovendosi comunque in controtendenza rispetto a un Ftse Mib che sta cedendo lo 0,3 per cento. Grazie alla progressione, l’utility più famosa d’Italia aumenta il rialzo mensile al 4,2 per cento mentre da inizio 2026 la progressione è del 4,6 per cento. Azioni Enel, quindi, protagoniste anche nuovo anno dopo che già nel 2025 si erano messe in evidenza con una buona progressione. Il titolo, in questo primo scorcio di gennaio, ha dalla sua parte due grandi fattori di visibilità: l’imminente stacco dell’acconto sul dividendo 2026 da un lato e la mossa di Equita che ha inserito il titolo tra i suoi best pick per il 2026.

Analizziamo nel dettaglio entrambi i catalizzatori.

Ammontare dell’acconto sul dividendo Enel e rendimento

Come noto, l’acconto sul dividendo Enel 2026, relativo all’esercizio, è stato fissato in 0,23 euro per azione, in crescita del 7 per cento rispetto all’acconto distribuito a gennaio 2025. L’incremento dimostra, se mai c ne fosse stato bisogno, la la fiducia del management nella solidità dei risultati operativi e nella sostenibilità della generazione di cassa dell’utility.

Sulla base del prezzo di chiusura del titolo Enel del 12 gennaio 2026, pari a 9,273 euro, il rendimento dell’acconto (dividend yield) si attesta al 2,48 per cento. Ricordiamo che tratta di un rendimento riferito esclusivamente alla prima tranche della cedola, che assume particolare rilevanza se inserito in una prospettiva annuale. Enel ha infatti indicato che il dividendo totale relativo all’esercizio 2025 è previsto pari ad almeno 0,46 euro per azione. La seconda tranche, quindi, completerà un profilo di remunerazione che è decisamente competitivo rispetto al settore di riferimento.

Dal punto di vista operativo, per avere diritto all’acconto è necessario essere azionisti Enel alla chiusura della seduta precedente lo stacco, ovvero venerdì 16 gennaio 2026. A partire dal 19 gennaio il titolo inizierà a essere negoziato ex dividendo, incorporando una riduzione teorica del prezzo pari all’importo della cedola.

Azioni Enel tra le top pick di Equita: valutazioni e catalizzatori

Accanto al tema del dividendo, il titolo Enel beneficia anche di un rinnovato interesse da parte degli analisti. Equita SIM ha recentemente inserito Enel nella propria selezione di best pick per il 2026, accompagnando la decisione con un rialzo del target price a 10,3 euro per azione, rispetto ai precedenti 9,7 euro. Il nuovo obiettivo implica un potenziale upside dell’11 per cento rispetto alle quotazioni correnti, rafforzando l’appeal del titolo anche in ottica di apprezzamento del capitale.

Secondo gli analisti milanesi, il rialzo del target riflette principalmente una maggiore valutazione implicita dei segmenti regolati e degli asset di generazione termoelettrica, aree considerate oggi più difensive e meno volatili. La sim ha poi messo in evidenza come Enel presenti uno dei profili più bilanciati all’interno del settore utilities, grazie a una combinazione di fattori: crescita della RAB e delle reti elettriche, forte presenza internazionale nello sviluppo delle rinnovabili e una esposizione equilibrata ai diversi comparti energetici attraverso la gestione integrata dei margini.

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dai catalizzatori attesi nei prossimi mesi. In particolare, l’attenzione del mercato è rivolta alla presentazione del nuovo piano industriale, prevista per il 23 febbraio, che secondo Equita potrebbe offrire maggiore visibilità sulle opzioni di crescita del gruppo nel medio-lungo periodo. Dal punto di vista valutativo, il broker ha quindi evidenziato come Enel tratti a multipli ritenuti interessanti, in linea con le medie storiche, nonostante il miglioramento del profilo di rischio ottenuto attraverso una maggiore esposizione ai business regolati e un focus più marcato su mercati core come Italia e Spagna.

Il segnale per chi vuole investire in azioni Enel

Lo stacco dell’acconto sul dividendo Enel 2026 in agenda il 19 gennaio combina un rendimento interessante, una crescita della cedola e un contesto analitico favorevole mentre l‘inserimento del titolo tra le top pick di Equita rafforza ulteriormente la narrativa di Enel come investimento difensivo, ma con potenziali catalizzatori di crescita nel prossimo futuro. Questa combinazione di fattore potrebbe tenere alto l’appeal sul titolo più amato dagli investitori italiani.

