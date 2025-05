Azioni Enel - BorsaInside.com

Per chi è alla ricerca di azioni su cui investire nella seduta di oggi, Enel è da annoverare nella lista delle quotate potenzialmente più interessante. L’utility, infatti, potrebbe trarre beneficio dalle novità sulla cessione della partecipazione in Slovenské Elektrárne. In teoria quando ci sono notizie riguardati operazioni di M&A o cessioni di quote, il titolo interessato tende ad avere maggiore visibilità. Questo è un principio generale perchè poi vanno tenuti in considerazione una serie di fattori a partire dalla prevedibilità della notizia fino ad arrivare all’impatto sui conti.

La cessione della partecipazione di Enel in Slovenské Elektrárne è sufficiente per impattare sui prezzi della quotata italiana? Il fatto che si tratti di un perfezionamento di accordo già comunicato al mercato riduce di molto le aspettative. Non è l’annuncio con cui per la prima volta è stata ufficializzata la notizia e quindi l’operazione di certo era stata già scontata dal mercato. In altre parole i prezzi delle azioni Enel di certo inglobavano già l’operazione condotta in Slovenské Elektrárne.

Questo però è solo un’ipotesi perchè poi si tratterà di vedere i fatti. La buona notizia è che le azioni Enel non partono in modo svantaggiato come quelle quotate che nella seduta di venerdì sono andate a picco per effetto delle minacce di Trump su dazi del 50 per cento all’Unione Europea a partire dall’1 giugno prossimo. Trattandosi di una utility, quindi di un titolo difensivo, Enel ha retto al sell-off limitando il rosso solo allo 0,55 per cento. Una buona premessa per i trader interessati a speculare sul titolo in avvio di settimana e che ora possono farlo anche ricorrendo alla nuova funzionalità di trading nazionale lanciata dal broker eToro.

I dettagli della cessione della partecipazione in Slovenské Elektrárne

Proprio prima dell’apertura degli scambi, Enel ha annunciato di aver perfezionato, tramite la controllata Enel Produzione, la cessione del 50 per cento del capitale detenuto in Slovak Power Holding a favore di EPH (Energetický a průmyslový holding). Slovak Power Holding controlla il 66 per cento di Slovenské elektrárne, principale produttore di energia elettrica in Slovacchia.

L’operazione è avvenuta in esecuzione dell’accordo siglato il 18 dicembre 2024, in seguito all’esercizio da parte di EPH di un’early call option prevista da precedenti intese firmate tra il 2015 e il 2020. Tali accordi prevedevano un corrispettivo complessivo di 150 milioni di euro per la cessione del 100% della partecipazione in Slovak Power Holding, già versato da EPH a Enel Produzione al momento della prima fase dell’operazione.

La seconda fase dell’operazione ha comportato il rimborso integrale da parte di EPH dei finanziamenti concessi da Enel al gruppo Slovenské elektrárne. L’importo complessivo rimborsato, inclusivo degli interessi maturati, ammonta a 1,14 miliardi di euro. Enel ha specificato che l’accordo firmato a dicembre ha permesso di incassare oltre 1,1 miliardi di euro, contribuendo significativamente alla riduzione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo.

Nonostante il rafforzamento della posizione finanziaria, l’operazione ha generato un impatto contabile negativo sull’utile netto reported 2025 per un valore di 341 milioni di euro. Tale effetto è di natura non monetaria e riflette il rilascio di riserve di patrimonio netto. Tuttavia, Enel ha sottolineato che l’operazione non ha effetti sui risultati economici ordinari del Gruppo.

La cessione si può considerare un ulteriore passo nella strategia di razionalizzazione del portafoglio di attività di Enel e nel rafforzamento della solidità patrimoniale, in linea con gli obiettivi della quotata.

Le azioni Enel possono arrivare fino a 9 euro?

Nonostante sia un’utility la prestazione di Enel su base mensile e annua non è affatto male. Il titolo risulta infatti apprezzato del 7 per cento nell’ultimo mese e del 21 per cento anno su anno. Numeri che potrebbero far ipotizzare anche un rallentamento ma gli analisti di Barclays non la vedono così. La scorsa settimana, infatti, gli esperti hanno confermato il rating (comprare) portando il target price a 9 euro, quasi 1 euro sopra ai valori attuali della quotata. Già quindi potenziale di upside (pari a circa l’11 per certo) in un contesto di view bullish.

Nel loro report gli esperti hanno posto l’accento sulla recente approvazione del programma di riacquisto di azioni proprie, che prevede l’annullamento di un massimo di 500 milioni di azioni, pari al 4,92 per cento del capitale sociale. Secondo Barclays il via libera al piano sarà uno dei più importanti catalyst del prezzo delle azioni Enel.

Secondo gli analisti inglesi, inoltre, se Enel dovesse continuare a battere le attese del consesus nei risultati trimestrali per tutto il 2025, i prezzi del titolo potrebbero ricevere ulteriore spinta al rialzo.

Un doppio catalizzatore positivo, quindi, potrebbe condizionare la performance del titolo facendo crescere ancora i prezzi. Una buona prospettiva per i trader.

