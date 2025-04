Comprare azioni Enel - BorsaInside.com

In una giornata caratterizzate da vendite anche molto forti sulla stragrande maggioranza delle quotate del Ftse Mib, il titolo Enel si sta muovendo decisamente in controtendenza. Il colosso del settore elettrico, infatti, avanza dell’1,5 per cento a quota 7,7 euro contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che invece sta cedendo l’1,6 per cento. Il rialzo di Enel è da inquadrare nella più vasta riscoperta del settore utility. In un contesto generale in cui titoli industriali e bancari vanno a picco a causa dei dazi introdotti dagli Usa, gli investitori si rifugiano nei titoli più difensivi a partire proprio dalle utility.

E infatti non è un caso se, accanto a Enel, le altre quotate che si stanno muovendo in rialzo sul mercato azionario italiano sono A2A, Terna e Hera. Ma non è solo una questione di “settore” a spiegare la buona intonazione di Enel.

La riscoperta del comparto aiuta ma a pesare sono anche una serie di catalizzatori molto specifici come la pubblicazione delle previsioni sull’esercizio 2025, la nuova commessa aggiudicata in Australia e, in ultimo, la positiva raccomandazione arrivata dagli analisti di Barclays. Insomma ci sono davvero tanti spunti sulle azioni Enel e questa è una buona notizia per i trader che oggi non sanno proprio su quale titolo rifugiarsi. Enel può essere un’opzione da considerare anche perchè ora su questo titolo, come su tutte le altre quotate del Ftse Mib, si può speculare anche con il broker Eightcap che propone condizioni molto competitive.

Previsioni esercizio 2025 di Enel: il punto del consensus

Iniziamo questo nostro esame partendo dalle stime sull’esercizio 2025. Stando al consensus raccolto sulla base dulle indicazioni di 26 banche e broker che attualmente coprono la quotata, Enel dovrebbe chiudere l’esercizio in corso con utile netto ordinario pari a circa 6,91 miliardi di euro compreso tra un minimo di 6,37 miliardi di euro e massimo di 7,27 miliardi di euro (rispettivamente peggiore e migliore stima). Alla luce del dato medio, l’utile netto per azione viene visto a 0,68 euro ovvero tra un minimo di 0,63 euro e un massimo di 0,72 euro.

Per quello che riguarda il debito, l’indebitamento netto di Enel alla fine del 2025 si dovrebbe attestare a quota 56,4 miliardi di euro. La migliore delle 26 previsioni vede il debito a 54,39 miliardi di euro mentre la peggiore a 61,6 miliardi di euro.

Un particolare molto interessante è il timing di queste previsioni. Le stime sono infatti aggiornate alla data del 31 marzo e quindi si tratta di indicazioni molto recenti, il che ne accresce il valore.

Nuove acquisizioni in Australia per Enel

Enel ha annunciato che Potentia Energy, società operante nel settore delle energie rinnovabili e partecipata da Enel Green Power con una quota di controllo congiunto, ha completato l’acquisizione di partecipazioni di controllo in un portafoglio da oltre 1 GW di asset rinnovabili in Australia. L’operazione è stata finalizzata attraverso l’acquisto delle quote detenute da CVC DIF e Cbus Super.

Il portafoglio acquisito è geograficamente e tecnologicamente diversificato e comprende oltre 700 MW di impianti eolici e solari già operativi, ai quali si aggiungono più di 430 MW di progetti in fase avanzata di sviluppo, tra cui sistemi di accumulo di energia a batteria.

Il colosso italiano dell’elettricità ha sottolineato che questa operazione si inserisce nella strategia di espansione della generazione rinnovabile del gruppo, in linea con recenti acquisizioni come quella finalizzata il 26 febbraio 2025 in Spagna, dove il gruppo ha rilevato 626 MW di asset idroelettrici.

La acquisizione rafforza ulteriormente la posizione di Enel nel mercato globale delle energie rinnovabili, consolidando il suo impegno nella transizione energetica e nella sostenibilità ma al tempo stesso rappresenta anche un ulteriore catalizzatore per il titolo agli occhi degli investitori.

Comprare azioni Enel è il suggerimento degli analisti

Cosa fare con le azioni Enel alla luce di quello che abbiamo messo in evidenza nei due precedenti paragrafi? Come si può vedere dal grafico in alto, il titolo, rispetto ad un mese fa, si è apprezzato del 9 per cento mentre la progressione anno su anno è del 28 per cento. Enel è quindi una quotata che non solo si è mossa positivamente sul lungo termine (come tanti titoli del Ftse Mib) ma che sta performando bene anche sul breve termine (a differenza della stragrande maggioranza dei titoli del paniere di riferimento che invece nell’ultimo mese hanno registrato non pochi ribassi). Tutto ciò ha però un rovescio della medaglia ossia il fatto che il margine per un ulteriore rialzo possa essersi compresso. In realtà questi timori, almeno stando al punto di vista degli analisti, non hanno ragione d’essere.

Per due esperti del calibro di Barclays e UBS la view sulle azioni Enel era e resta positiva. In particolare Barclays ha confermato il rating a overweigh alzando il target price a 8,5 euro mentre gli analisti svizzeri hanno ribadito il rating buy con target price che invece è stato aumentato a 8,4 euro. I due rating (sovra-pesare e comprare sono assimilabili tra di loro ed entrambi espressione di una view positiva sia pure con varie sfumature) mentre i prezzi obiettivo aggiornati implicano un buone potenziale di upside nel raffronto con quelle che sono le attuali quotazioni.

Insomma tra andamento generale del settore, notizie price sensitive e valutazioni ottimistiche degli analisti, di ragioni per posizionarsi sulle azioni Enel ce ne sono più di una. Con i broker CFD si possono cavalcare tutti questi catalizzatori senza il possesso fisico del sottostante.

