Azioni Enel - BorsaInside.com

Con l’inizio del nuovo mese, il focus degli investitori torna sulle azioni da comprare. Il tema è molto ostico perchè le prospettive degli analisti tendono ad essere molto diverse tra loro. Spesso, infatti, un titolo che è da comprare per alcuni esperti non lo è in altre valutazioni. I trader dovrebbero sempre tenere conto di tutti i giudizi, non solo di quelli che possono fare più comodo alle proprie convinzioni. Un metro sempre valido è quello del conteggio dei rating buy. Si tratta semplicemente di sommare le varie raccomandazioni in essere su un titolo e individuare così le quotate che hanno più view bullish. Non è necessario neppure stare a perdere tanto tempo perchè i dati vengono forniti ciclicamente nei report redatti da Bloomberg. Proprio facendo riferimento all’aggiornamento del 27 agosto, è possibile avere una serie di informazioni molto interessanti e utili per la propria attività di trading.

Ad esempio, sulla base dei dati raccolti da Bloomberg, a fine agosto c’era un solo titolo a poter vantare 20 rating buy: Enel. Per ben 20 analisti, quindi, le azioni Enel sono da comprare. Un vero e propri record. Ma una pioggia di valutazioni bullish ha interessato anche Intesa Sanpaolo, Prysmian, Ferrari e Leonardo sia pure non nelle proporzioni monstre del colosso dell’elettricità. Le azioni Enel hanno però un altro primato dalla loro parte: sono uno dei pochi titoli del Ftse Mib a non avere neppure un rating sell. Per nessuno esperto, quindi, le azioni Enel sono da vendere. L’assenza di rating “sell” è un altro chiaro messaggio per gli investitori: se per nessuno il titolo è da cedere, allora la prospettiva è effettivamente positiva.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa si può desumere dal report Bloomberg del 27 agosto. Visto che stiamo parlando e parleremo ancora di quotate italiane, ricordiamo ai nostri lettori che su tutti i titoli citati ora si può operare con il nuovo strumento di trading nazionale recentemente lanciato dal broker eToro e molto apprezzato in Italia.

📈 Scopri di più sul trading nazionale di eToro – sito ufficiale

20 analisti dicono: comprare azioni Enel

Come si può vedere dal grafico in alto, le azioni Enel scambiano a 7,9 euro con una progressione del 2,7 per cento nell’ultimo mese e del 12 per cento da inizio anno. Di certo in borsa ci sono quotate che hanno fatto molto meglio del colosso dell’elettricità. Tuttavia noi stiamo parlando di un titolo che appartiene al comparto delle utility che, per sua natura, non è mai stato interessato a grandi oscillazioni di prezzo. Per la serie di utility raramente registrano grandi fiammate e altrettanto raramente crollano. Proprio per questo motivo i numeri di borsa di Enel sono quindi apprezzabili.

Premesse questo, i 29 esperti che secondo i dati di Bloomberg hanno copertura attiva sulle azioni Enel (20 con buy e gli altri 9 con hold) sono convinti che il trend al rialzo non sia finito. Il target price medio, infatti, è stato fissato a 8,5 euro decisamente sopra le attuali quotazioni. Il messaggio che arriva è quindi chiaro: comprare perchè c’è ancora un forte potenziale di upside.

A sostenere l’acquisto di azioni Enel sono analisti di fama come Kepler Cheuvreux, Intesa Sanpaolo e Goldman Sachs. Un gradino sotto c’è poi l’outperform (farà meglio del settore di riferimento) che è stato espresso da Mediobanca, Bernstein e Intermonte. Per Citi e Morgan Stanley, invece, le azioni Enel sono solo da tenere in portafoglio con view prudente (rating neutral).

Pioggia di buy anche sulle azioni Intesa Sanpaolo e Ferrari

Nella classifica dei titoli con più rating “buy” in attivo, le dirette inseguitrici di Enel sono Intesa Sanpaolo e Ferrari.

La banca guidata da Messina sulla base di 26 valutazioni attive a fine agosto, riesce a vantare ben 18 buy a cui si aggiungono 5 hold. Tuttavia la presenza di tre analisti che, secondo i dati di Bloomberg dicono di “vendere” (rating sell) rappresenta una zavorra. Tra i buy più recenti incassati da Intesa Sanpaolo ci sono quelli di Goldman Sachs, Jefferies e Citi, tutti arrivati all’indomani della pubblicazione dei conti semestrali. Le azioni Intesa Sanpaolo hanno avviato il mese di settembre in area 5,38 euro, il 7 per cento in più su base mensile e il 40 per cento in più da inizio anno. Con target price fissato dagli analisti a 5,9 euro (valore medio) è comunque presente un discreto potenziale di upside.

E per finire nella top tre dei rating buy ci sono le azioni Ferrari. Secondo 17 analisti su un totale di 27, il titolo della Rossa di Maranello è da comprare. Anche in questo caso abbiamo 3 sell (accanto a 7 hold) con conseguente zavorra. Come i trader più attenti ricorderanno, le azioni Ferrari erano crollate a fine luglio in scia alla presentazione dei conti semestrali. Tuttavia la maggioranza degli analisti è rimasta bullish. Attualmente il titolo scambia a 411 euro, in rialzo dell’8 per cento mese su mese ma sugli stessi livelli di inizio anno. Il target price medio è 438,6 euro, livello che implica un buon upside potenziale dei prezzi.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni FP Markets 5/5 (1718) 100$ ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.8/5 (2000) 100$ ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 4/5 (885) 100 USD ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.1/5 (2453) 50$ ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it