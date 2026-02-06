Azioni Enel - BorsaInside.com

Le azioni Enel si muovono in rialzo dello 0,3% a 9,52 euro in una seduta caratterizzata da un Ftse Mib in calo, confermando una forza relativa che il mercato continua a riconoscere al titolo. Grazie a questa progressione, Enel porta il guadagno da inizio anno al 5,7%, mentre la performance anno su anno sale al 38%, numeri che raccontano un percorso di rivalutazione solido e coerente con i fondamentali.

Il movimento odierno trova un supporto chiaro nei conti preliminari 2025, diffusi ieri dal gruppo e letti dagli investitori come una conferma della capacità di Enel di crescere in modo selettivo, mantenendo sotto controllo la redditività e la struttura finanziaria.

Ricavi 2025 in crescita: il contributo di reti e wholesale

I risultati preliminari del 2025 del colosso dell’elettricità hanno evidenziato un quadro complessivamente costruttivo. Venendo ai numeri, Enel ha chiuso l’esercizio con ricavi pari a 80,4 miliardi di euro, in aumento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata trainata in larga parte dal business delle reti e dalle vendite di commodity sul mercato wholesale, favorite da prezzi medi più elevati.

Questi fattori hanno compensato alcune dinamiche meno favorevoli, come la riduzione dei prezzi medi applicati alla clientela retail e alle PMI e le minori quantità di energia vendute a determinati segmenti industriali, oltre a una produzione rinnovabile penalizzata dalla minore disponibilità di risorse, in particolare idriche. Nel complesso, il mix dei ricavi ha messo in evidenza una maggiore resilienza delle attività regolate, elemento apprezzato dagli investitori in fasi di volatilità dei mercati.

EBITDA in aumento e utili sopra la guidance

Sul fronte della redditività, l’Ebitda ordinario di Enel ha raggiunto i 22,9 miliardi di euro, in crescita di circa 0,5 miliardi rispetto al 2024. Il dato si colloca in linea con le attese del mercato e riflette soprattutto il contributo positivo delle attività internazionali e del segmento reti, considerato uno dei pilastri della strategia del gruppo.

Ancora più rilevante il messaggio sull’utile netto ordinario, che per il 2025 è atteso lievemente sopra la parte alta della guidance indicata dal management. Si tratta di un risultato che rafforza la credibilità delle previsioni e sostiene la narrativa di un gruppo capace di rispettare e, in alcuni casi, superare gli obiettivi comunicati al mercato.

Debito sotto controllo nonostante investimenti e dividendi

Ovviamente l’attenzione degli investitori resta alta anche sul fronte finanziario. A fine 2025 l’indebitamento finanziario netto si attestava a 57,2 miliardi di euro, in moderato aumento rispetto all’anno precedente. Un incremento che, tuttavia, non ha sorpreso il mercato ed è stato sostanzialmente allineato alle stime degli analisti.

Enel ha evidenziato come i flussi di cassa operativi e gli effetti positivi delle emissioni di obbligazioni ibride perpetue abbiano compensato il fabbisogno legato agli investimenti e al pagamento dei dividendi. Questo equilibrio contribuisce a mantenere sotto controllo la leva finanziaria e a preservare la flessibilità necessaria per sostenere il piano industriale.

Perché il mercato continua a premiare le azioni Enel?

Il rialzo delle azioni Enel in una seduta negativa per il Ftse Mib non è casuale. Il mercato sta premiando una combinazione di fattori: crescita selettiva dei ricavi, miglioramento della redditività, visibilità sugli utili e gestione prudente del debito. A ciò si aggiunge un posizionamento strategico forte nelle reti e nelle attività regolate, che riduce l’esposizione alla volatilità dei prezzi energetici.

Con un +38% anno su anno e un progresso costante nel 2026, Enel continua a essere percepita come un titolo core di portafoglio per gli investitori orientati alla stabilità e al rendimento di lungo periodo. I conti 2025 rafforzano questa lettura e spiegano perché, anche nelle giornate difficili per Piazza Affari, il titolo riesca a muoversi in controtendenza.

