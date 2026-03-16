Azioni Eni - BorsaInside.com

Anche oggi le azioni Eni continuano a beneficiare del forte rialzo del prezzo del petrolio. Nella seduta odierna, infatti, il titolo del gruppo energetico italiano si muove in territorio positivo, confermandosi tra i migliori del listino principale di Piazza Affari.

Dopo circa due ore dall’avvio degli scambi, Eni guadagna circa lo 0,65% a 22,5 euro, performance che si inserisce in un trend rialzista ormai evidente da diverse settimane. Grazie alla progressione delle ultime sedute, il bilancio dell’ultimo mese è decisamente brillante con un guadagno che sfiora il +23%.

Si tratta di una dinamica significativa soprattutto considerando il contesto di mercato dominato dalle forti tensioni geopolitiche innescate dalla guerra in Medio Oriente. In questo scenario, il titolo del gruppo petrolifero italiano si sta dimostrando uno dei principali beneficiari del rally delle materie prime energetiche.

Il movimento rialzista delle azioni Eni riflette quindi due fattori principali: da un lato il balzo delle quotazioni del petrolio legato alla guerra, dall’altro alcune novità sul fronte societario, tra cui il recente aggiornamento sulla partecipazione detenuta da BlackRock nel capitale della società.

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Petrolio sopra i 100 dollari: le tensioni nello stretto di Hormuz

Il principale motore della recente performance del titolo è rappresentato dal forte rialzo del prezzo del petrolio, che negli ultimi giorni è tornato sopra la soglia psicologica dei 100 dollari al barile.

Le quotazioni continuano a reagire alla guerra tra Stati Uniti e Iran che sta generando forte preoccupazione nei mercati energetici globali. In particolare, il focus degli operatori è concentrato sullo stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più importanti al mondo per il commercio di petrolio.

Negli ultimi giorni l’Iran ha bloccato il passaggio di diverse navi mercantili nello stretto, creando un serio problema per le esportazioni energetiche dei Paesi del Golfo Persico. Questo tratto di mare, largo appena una trentina di chilometri, rappresenta infatti l’unico collegamento tra il Golfo Persico e il mare aperto e costituisce una delle principali rotte energetiche globali.

Attraverso lo stretto di Hormuz transita circa un quinto del petrolio venduto nel mondo, rendendolo un nodo logistico essenziale per il mercato energetico globale. Quando si verificano tensioni o blocchi in quest’area, le ripercussioni sui prezzi delle materie prime energetiche possono essere immediate.

Il blocco delle rotte commerciali ha infatti alimentato una vera e propria crisi energetica globale, con il petrolio che nei giorni scorsi è arrivato a superare i 100 dollari al barile, raggiungendo i livelli più alti dai primi mesi della guerra in Ucraina.

Le ultime quotazioni confermano la pressione rialzista: questa mattina il Brent del Mare del Nord è salito del 2,8% fino a 106 dollari al barile, mentre il WTI americano ha registrato un aumento dell’1,8% a 100,55 dollari.

Per aziende petrolifere integrate come Eni, prezzi più elevati del greggio tendono a tradursi in prospettive di ricavi e margini più favorevoli, motivo per cui il titolo sta attirando nuovamente l’interesse degli investitori.

Le difficoltà logistiche del Golfo Persico

La situazione nello stretto di Hormuz evidenzia anche la fragilità delle infrastrutture energetiche della regione. Nonostante da tempo si conosca l’importanza strategica di questo passaggio marittimo, le alternative disponibili sono limitate.

Alcuni Paesi del Golfo hanno sviluppato oleodotti e gasdotti alternativi per ridurre la dipendenza dal passaggio nello stretto, ma la capacità di queste infrastrutture rimane piuttosto contenuta.

Ad esempio, l’Arabia Saudita dispone di un oleodotto che collega il Golfo Persico al Mar Rosso, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno realizzato un’infrastruttura che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman. Tuttavia, la capacità combinata di questi sistemi è pari a circa 6 milioni di barili al giorno, una quantità molto inferiore rispetto ai oltre 20 milioni di barili che normalmente transitano ogni giorno nello stretto di Hormuz.

Costruire nuove infrastrutture di trasporto energetico richiede anni di investimenti e costi estremamente elevati, motivo per cui al momento non esistono soluzioni immediate per aggirare completamente questo passaggio strategico.

Questa dipendenza strutturale dal traffico nello stretto di Hormuz spiega perché ogni tensione geopolitica nella regione si traduca quasi automaticamente in forti oscillazioni dei prezzi del petrolio e, di conseguenza, nelle performance borsistiche delle principali compagnie energetiche.

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BlackRock riduce la partecipazione in Eni

Oltre al contesto macro legato al petrolio, nelle ultime ore è emersa anche una notizia sul fronte societario che riguarda la composizione dell’azionariato di Eni.

Secondo le comunicazioni diffuse dalla Consob, il grande gestore internazionale BlackRock ha ridotto leggermente la propria partecipazione nel capitale del gruppo energetico italiano.

Nel dettaglio, il 9 marzo la quota detenuta dal colosso americano è scesa al 4,983%, rispetto al 5,015% registrato il 5 marzo. La riduzione porta quindi la partecipazione sotto la soglia psicologica del 5%, livello che spesso rappresenta un riferimento importante nelle dinamiche di mercato e nella comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Si tratta di un movimento relativamente contenuto dal punto di vista quantitativo, ma che è stato comunque segnalato agli investitori attraverso le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa sui mercati finanziari.

Nel complesso, tuttavia, il focus degli operatori rimane soprattutto sul contesto energetico globale, che in questa fase continua a sostenere le quotazioni del petrolio e, di conseguenza, le performance delle grandi compagnie del settore.

Con il petrolio stabilmente sopra i 100 dollari al barile e le tensioni geopolitiche ancora elevate, il titolo Eni resta quindi uno dei principali beneficiari della nuova fase rialzista delle materie prime energetiche, come dimostra il forte guadagno accumulato nell’ultimo mese.

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