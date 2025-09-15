Azioni Eni - BorsaInside.com

Segno meno per le azioni Eni nella prima seduta della settimana. Il colosso del settore petrolifero, nel primo pomeriggio, sta segnando una flessione dello 0,2 per cento a 14,84 euro contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che avanza di oltre un punto percentuale. Nel complesso non sembra essere un buon momento per i titoli petroliferi. La peggiore quotata della seduta è infatti Tenaris con un ribasso dell’1,1 per cento mentre l’altro titolo oil, Saipem, è in ribasso dello 0,24 per cento. In questo articolo concentreremo l’attenzione solo sul titolo Eni per un motivo molto semplice: tanti investitori oggi si attendevano tutt’altro andazzo per il Cane a Sei Zampe a seguito della notizia relativa all’avvio un nuovo maxi impianto di Plenitude a Porta Marghera, in Veneto.

In effetti di solito nel momento in cui ci sono notizie su nuovi ordini oppure sull’accensione di nuovi parchi energetici, la reazione del mercato sul titolo interessato tende ad essere positiva. E invece nel caso specifico di oggi niente di tutto questo si sta vedendo con gli investitori che sembrano proprio essere del tutto disinteressati alla notizia come se essa non cli riguardasse. E allora assodato che per adesso non c’è alcun effetto positivo sulle azioni Eni dall’aggiornamento arrivato dall’impianto di Porto Marghera proviamo a capire le ragioni di questa situazione.

📈 eToro ha lanciato il trading nazionale sulle azioni italiane: scopri qui le condizioni

I dettagli sull’impianto Plenitude di Porto Marghera

Plenitude, società controllata di Eni attiva nelle energie rinnovabili, ha annunciato l’avvio della produzione del nuovo impianto fotovoltaico “Lotto 15” a Porto Marghera. La struttura, collocata all’interno dell’area industriale storica della città lagunare, rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione di un sito un tempo simbolo della chimica pesante in un polo dedicato alla sostenibilità energetica.

Stando a quanto comunicato dalla stessa Plenitude, l’impianto dispone di una potenza installata di 2,75 MW e integra 8.088 pannelli solari, progettati per ridurre in modo significativo i consumi energetici del complesso industriale. Tutta l’energia che verrà generata sarà in gran parte utilizzata per il fabbisogno della stessa area mentre l’energia eccedente verrà immessa nella rete nazionale, contribuendo così al fabbisogno collettivo. La costruzione dell’impianto Plenitude di Porto Marghera è stata curata da Altenia, che garantirà anche i servizi di manutenzione nei primi due anni di attività.

Un elemento distintivo del progetto è la scelta dell’area su cui sorge: il terreno è stato infatti oggetto di bonifica ambientale da parte di Eni Rewind, società del gruppo Eni specializzata nella gestione e nel recupero di siti industriali dismessi. Tutto l’intervento fa parte di un piano più ampio di riqualificazione del territorio di Porto Marghera, che mira a restituire valore e nuove funzioni a spazi in precedenza compromessi dall’uso industriale.

Il Lotto 15si va ad affiancare al precedente impianto denominato Lotto 12 che era entrato in funzione a novembre 2022 con una capacità di 3,55 MW. Con la messa in esercizio dei due stabilimenti, si conclude la prima fase del programma di valorizzazione delle aree risanate. Insieme, le due centrali fotovoltaiche rappresentano un tassello importante nella strategia di Plenitude, che punta ad accelerare la produzione da fonti rinnovabili e a promuovere un modello energetico più sostenibile.

L’esperienza di Porto Marghera potrebbe essere destinata a fare scuola nel nostro paese visto che rappresenta la dimostrazione lampante di come le aree industriali dismesse possano trasformarsi in motori di innovazione verde, contribuendo non solo alla decarbonizzazione ma anche alla rigenerazione economica e ambientale di territori spesso profondamente compromessi a causa delle pregresse filosofie di sviluppo industriale.

Piattaforme consigliate per investire su azioni

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.7/5 (2443) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.2/5 (181) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 3.8/5 (1347) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.6/5 (1399) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.