Azioni Eni - BorsaInside.com

L’operazione con cui Eni punta a rafforzare il proprio presidio nel segmento retail attraverso la controllata Plenitude entra ufficialmente sotto la lente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). L’Antitrust ha infatti aperto un’istruttoria formale sull’acquisizione del 100% di Acea Energia, annunciata nei giorni scorsi, evidenziando un potenziale impatto restrittivo sulla concorrenza in più aree della filiera energetica.

Per gli investitori, la procedura avviata dall’Autorità rappresenta un elemento di incertezza da monitorare con attenzione, poiché potrebbe incidere sia sul perimetro finale dell’operazione sia sulla tempistica del closing, attualmente atteso entro giugno 2026. Per adesso, però, le azioni Eni sembrano essere molto tranquille e dopo il rialzo messo a segno ieri avanzano anche oggi (+0,45 per cento a quota 16,18 euro il parziale).

Allo stesso tempo, il caso offre spunti rilevanti per valutare gli equilibri competitivi del mercato italiano in una fase caratterizzata dalla completa liberalizzazione del retail e dall’espansione infrastrutturale legata alla mobilità elettrica, ma questo è un aspetto secondario di cui non ci occuperemo.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Perché l’Antitrust ha aperto una fase di approfondimento

Secondo il bollettino dell’AGCM, l’acquisizione di Acea Energia potrebbe alterare in modo significativo le dinamiche concorrenziali in tre aree considerate particolarmente sensibili:

la vendita di energia elettrica ai clienti domestici

la vendita di gas naturale ai piccoli clienti

l’installazione e gestione delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica a bassa potenza

La preoccupazione principale riguarda la possibilità che il nuovo perimetro di Plenitude – rafforzato dagli asset retail e dalle basi clienti di Acea Energia – possa generare un potere di mercato tale da influenzare prezzi, struttura delle offerte, condizioni contrattuali e capacità dei concorrenti minori di competere efficacemente.

In un contesto nel quale la contendibilità della domanda è considerata cruciale per garantire un’effettiva scelta ai consumatori, l’Autorità ritiene necessario valutare se l’operazione porti alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. La presenza combinata nelle attività di vendita al dettaglio e nelle infrastrutture di ricarica pubbliche potrebbe inoltre accentuare il rischio di integrazione verticale, potenzialmente penalizzante per gli operatori indipendenti.

Cosa significa l’istruttoria e quali sono i possibili scenari

L’apertura dell’indagine non implica il blocco automatico dell’operazione, ma avvia una fase di esame approfondito. La procedura, di solito, prevede i seguenti step:

raccolta di informazioni dettagliate sulle quote di mercato delle società coinvolte

audizioni dei principali player del settore

analisi dell’impatto sui consumatori finali in termini di prezzi, qualità dei servizi e libertà di scelta

eventuale valutazione di rimedi strutturali o comportamentali

Al termine del processo, la cui durata potrebbe estendersi per diversi mesi, l’AGCM potrà decidere se:

autorizzare l’operazione senza condizioni

approvarla imponendo rimedi (es. dismissioni di asset, separazioni funzionali, vincoli sulla gestione commerciale)

(es. dismissioni di asset, separazioni funzionali, vincoli sulla gestione commerciale) oppure vietarla qualora la concentrazione risultasse incompatibile con un assetto concorrenziale efficiente

Per gli investitori, il profilo regolatorio rappresenta il rischio principale nel breve termine. Tuttavia, l’esito finale potrebbe anche risultare neutrale o favorevole qualora l’Autorità considerasse adeguate eventuali misure correttive proposte dalle parti.

Contenuto e strutturazione dell’operazione

Come gli investitori più attenti sul titolo, l’accordo di recente annunciato prevede che Plenitude acquisisca:

il 100% del capitale di Acea Energia , società retail del Gruppo Acea attiva nella fornitura di energia elettrica e gas a famiglie e piccole imprese

, società retail del Gruppo Acea attiva nella fornitura di energia elettrica e gas a famiglie e piccole imprese il 50% di Umbria Energy, operatore con forte presenza nell’Italia centrale, attualmente partecipato al 50% da Acea Energia

Il valore complessivo dell’operazione può raggiungere 587 milioni di euro, così articolati:

460 milioni quale corrispettivo iniziale;

quale corrispettivo iniziale; fino a 127 milioni legati alla posizione finanziaria netta normalizzata di Acea Energia;

legati alla posizione finanziaria netta normalizzata di Acea Energia; un’ulteriore componente variabile fino a 100 milioni, subordinata al raggiungimento di obiettivi di performance entro il 30 giugno 2027.

Il closing di tutta l’operazione è sempre stato subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti, tra cui proprio l’Antitrust italiana. E l’AGCM, nel proprio documento preliminare, ha enfatizzato che l’acquisizione potrebbe concentrare nelle mani di un unico gruppo una presenza rilevante nella fornitura retail e nella gestione di infrastrutture elettriche pubbliche, settore destinato a espandersi rapidamente grazie all’elettrificazione dei consumi.

Prospettive industriali e valutazione strategica dell’operazione

Dal punto di vista industriale, l’operazione si inserisce nella strategia di Plenitude di consolidarsi come operatore integrato in grado di combinare produzione rinnovabile, vendita al dettaglio e gestione di infrastrutture di ricarica. L’acquisizione di Acea Energia consentirebbe di:

ampliare significativamente la customer base, migliorando le economie di scala

rafforzare la presenza geografica in aree ad alta densità urbana come Lazio e Centro Italia

aumentare la stabilità dei flussi di ricavi ricorrenti

integrare competenze e asset in un settore competitivo ma ancora frammentato

Per Eni, una maggiore integrazione downstream rappresenterebbe un tassello strategico nella diversificazione della struttura dei ricavi, coerente con l’obiettivo di ridurre l’esposizione alla volatilità del mercato all’ingrosso.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

A cosa devono fare attenzione gli investitori

Per il mercato, l’istruttoria dell’Antitrust introduce un elemento di potenziale ritardo nel percorso di espansione di Plenitude. Questo è un dato innegabile. Tuttavia, la logica industriale dell’operazione resta solida: la concentrazione di clienti, la maggiore massa critica e la sinergia con il business delle rinnovabili possono migliorare la competitività del gruppo sul lungo periodo.

La principale variabile da osservare nei prossimi mesi sarà l’eventuale richiesta di rimedi da parte dell’Autorità, che potrebbe influire sul perimetro definitivo dell’accordo e sul valore economico dell’operazione. A cascata questi aggiornamenti andrebbero ad impattare anche sulla performance di borsa del titolo del Cane a sei zampe. Per adesso non ci sono stati aggiornamenti delle valutazioni degli analisti che inglobano questa novità. Il cambio di giudizio più recente è stato quello operato da JP Morgan che a inizio dicembre aveva ridotto il rating sulle azioni Eni a underweight ossia sottopesare portando il target price a 15,5 euro. Nell’ultimo mese le azioni del colosso oil sono rimaste piatte mentre da inizio anno spicca un verde di oltre il 20 per cento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com