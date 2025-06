Offerta Eni Plenitude a Acea Energia - BorsaInside.com

Azioni Eni in progressione dello 0,4 per cento nella prima parte della penultima seduta settimanale di scambi. Il rialzo del Cane a Sei Zampe, per quanto contenuto, è comunque migliore rispetto all’andamento generale del Ftse Mib che, anche oggi, appare decisamente piatto. Lato grafico la progressione del colosso energetico consente un miglioramento della performance registrata dal titolo nell’ultimo mese e che ora è pari al +4 per cento. Nessun effetto sull’andamento anno su anno che continua ad essere negativo per il 5 per cento.

Per quale motivo accendere un faro sulle azioni Eni nella seduta di oggi? In un contesto generale che è caratterizzato da pochi spunti, diventa fondamentale andare a guardare alle notizie che potrebbero impattare sui prezzi. Anche in Italia sono oramai tanti i trader che operando sfruttando proprio le cosiddette notizie price sensitive (o potenzialmente tali). Questo perchè con il recente lancio del trading nazionale di eToro è diventato anche molto conveniente speculare sulle azioni del Ftse Mib come Eni visto che sono stati cancellati i classici costi di conversione valutaria.

📈 Vai sul sito ufficiale di eToro per avere maggiori informazioni sul trading nazionale

Eni Plenitude si fa avanti per Acea Energia

La notizia è di questa mattina: Acea ha reso noto di aver ricevuto dalla società Eni Plenitude, che come sappiamo è controllata di Eni, una offerta vincolante che riguarda l’acquisizione dell’intero capitale della controllata Acea Energia. In pratica Eni Plenitude sta puntando ad acquisire il 100 per cento del captale di Acea Energia.

Per quanto si tratta di una notizia molto pesante, non è comunque inattesa ma arriva dopo mesi di trattative.

L’acquisizione, se finalizzata, porterebbe nelle mani di Plenitude circa 1,4 milioni di nuovi clienti tra elettricità e gas, con una forte concentrazione su Roma città, una delle piazze più appetibili d’Italia per via della bassa percentuale di morosità presente. Si tratta di un bacino di clienti che andrebbe a rafforzare in modo molto marcato la presenza del Cane Sei Zampe nel settore energetico italiano, in linea con le ambizioni di crescita della compagnia.

Acea, dal canto suo, ha già fatto sapere che sarà avviato al più presto tutto il processo di valutazione per consentire poi alla società di assumere le determinazioni e le decisioni opportune.

L’integrazione tra i due più importanti operatori del mercato retail significherebbe la nascita di una realtà di dimensioni considerevoli nel panorama energetico nazionale.

Lato operativo, fondamentale diventa capire quanto potrebbe valere l’operazione. Per adesso non ci sono cifre ufficiali ma ci sono le indicazioni che arrivano da fonti vicine al dossier secondo le quali il valore della transazione dovrebbe aggirarsi nel range compreso tra i 550 e i 600 milioni di euro.

Si tratterebbe quindi di un investimento considerevole per Eni Plenitude che, grazie ad un eventuale deal, potrebbe anche riuscire a centrare con un certo anticipo gli obiettivi di crescita previsti dal piano strategico al 2028.

Plenitude ha chiuso il 2024 con un Ebitda di un miliardo di euro, un risultato operativo proforma rettificato di 604 milioni in aumento del 17 per cento anno su anno e un utile netto rettificato di 311 milioni in crescita del 41 per cento rispetto al 2023. La società ha inoltre superato i 4 GW di capacità installata e raggiunto oltre 10 milioni di clienti retail, 8 dei quali in Italia

Guardando al futuro, Plenitude punta a raggiungere i 15 milioni di clienti entro il 2030, con un obiettivo intermedio di oltre 11 milioni al 2028.

Proprio questo traguardo, se dovesse essere finalizzata l’acquisizione di Acea Energia, potrebbe anche essere raggiunto in anticipo, determinando un rafforzamento del posizionamento di Eni Plenitude sul mercato dell’energia.

Ora la parola passa ad Acea

Come abbiamo già anticipato in precedenza, essendo stata formulata una proposta vincolante, la palla ora passa ad Acea che dovrà esprimersi sui contenuti.

Difficile dire cosa potrebbe accadere, tuttavia va tenuto conto che il recente piano industriale presentato dall’utility romana, ha uno dei suoi capisaldi proprio nel rafforzamento della posizione nei business infrastrutturali regolati. I conti di Acea sono in ordine con i dati del primo trimestre 2025 (Ebitda in aumento da 43,4 a 50,5 milioni di euro grazie al rialzo dei margini di vendita) potrebbero pesare sul tavolo del confronto.

Secondo Equita, la cessione di Acena Energia sarebbe un catalyst positivo per Acea poichè potrebbe portare anche ad una ulteriore semplificazione della struttura del gruppo e a una più ampia focalizzazione sulle attività regolate.

Di certo c’è che per adesso la reazione del mercato è alquanto fredda. Dopo un’ora dall’avvio degli scambi, infatti, le azioni Acea segnano un rialzo dello 0,4 per cento a 22 euro. Il titolo romano, però, vanta una buona performance sia su base mensile (+6 per cento) che anno su anno (+26 per cento).

La situazione, quindi, è in divenire e può essere cavalcata in ottica speculativa su entrambe le quotate coinvolte.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.