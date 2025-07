Comprare azioni Eni - BorsaInside.com

Azioni Eni in linea con l’andamento del Ftse Mib nella seduta di metà settimana. La quotata del settore petrolifero segna infatti un rialzo dello 0,67 per cento attestandosi poco sotto ai 14,3 euro contro un paniere di riferimento che guadagna lo 0,4 per cento nonostante la presenza di numerosi titoli in forte ribasso. Grazie alla progressione di oggi, Eni consolida il suo rialzo su base mensile che è ora pari al 2 per cento. A tenere banco tra gli investitori è il clima di attesa in vista della pubblicazione dei conti trimestrali. Il Cane a Sei Zampe riunirà il suo consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2025 il prossimo 24 luglio.

I conti, però, verranno diffusi solo il giorno dopo ossia nel pre-market del 25 luglio. Cosa possa significare questo timing è di facile intuizione: è altamente probabile che fin dall’apertura degli scambi nella seduta del 25, il titolo Eni possa registrare variazioni di prezzo anche significative in relazione a quella che è la risposta del mercato ai risultati. Se gli investitori dovessero promuovere i conti, allora sarebbe probabile un apprezzamento della quotata mentre, nel caso in cui i risultati dovessero essere deludenti, sarebbe quasi inevitabile un ribasso.

Come sempre avviene quando di mezzo c’è una trimestrale, essa è in grado di condizionare l’andamento del titolo interessato. Questo è chiaro a tutti anche a chi con il trading online è alle prime armi. Meno noto alla platea generalista è il fatto che ogni trimestrale può essere sfruttata per fare trading anche prima della diffusione dei risultati facendo leva sulle previsioni della vigilia. Tutto ora molto più semplice grazie al nuovo servizio di trading nazionale che di recente è stato lanciato dal broker eToro.

Previsioni sul secondo trimestre 2025 di Eni in primo piano

Come avranno già intuito i nostri lettori più attenti in questo articolo parleremo delle stime in vista della trimestrale di Eni. Cosa c’è da attendersi? Le previsioni non sono un mistero: basta andare sul sito istituzionale della società per trovare una sintesi delle stime di consensus aggiornate. Queste previsioni sono quindi a disposizione di tutti e possono essere usate anche dagli investitori retail per definire la propria strategia operativa in vista dell’evento.

Ma parliamo di numeri. Eni dovrebbe chiudere il secondo trimestre con un utile operativo adjusted proforma pari a 2,67 miliardi di euro e con un utile netto adjusted che si dovrebbe attestare a quota 0,93 miliardi di euro. Scendendo nel conto, il flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo viene invece visto a 2,81 miliardi di euro. Infine, per quello che riguarda la produzione essa si dovrebbe attestare a 1,68 milioni di barili equivalenti al giorno.

Come giudicare queste previsioni?

Presi in modo assoluto questi dati dicono poco ma se raffrontati a quelli che sono stati i risultati del secondo trimestre dell’esercizio 2024 possono dire tanto. Ebbene Eni aveva chiuso il periodo aprile – giugno di un anno fa con risultato operativo adjusted proforma di 4,11 miliardi di euro e un utile netto adjusted di 1,52 milioni di euro. Come si nota subito, se le previsioni sul secondo trimestre 2025 dovessero essere confermate, sia il risultato che l’utile sarebbero peggiori rispetto a quelli di un anno fa.

E per quello che riguarda la produzione? Nel secondo trimestre 2024 essa fu pari a 1,71 milioni di barili mentre nel primo trimestre 2025 ammontò a 1,65 milioni di barili.

Cosa fare con le azioni Eni in vista della trimestrale?

In attesa della pubblicazione dei conti trimestrali, anche dare uno sguardo al posizionamento degli analisti sulle azioni Eni può essere utile per capire come posizionarsi. A luglio non ci sono stati aggiornamenti di rating e di target price. A fine giugno c’erano invece state delle conferme (ad esempio Banca Akros aveva ribadito il rating buy e il target price a 17 euro nell’ambito di una più generale view bullish sul titolo). In generale a metà luglio sulle azioni Eni risultano essere attivi 26 giudizi da parte di altrettanti analisti. Il rating medio è accumulate (accumulare) mentre il target price medio è di 15 euro. Incoraggiante il fatto che non sia presente neppure un sell (vendere), tuttavia il prezzo obiettivo medio tra i 26 in vigore definisce un potenziale di upside di appena il 5 per cento nel raffronto con le quotazioni attuali del Cane a Sei Zampe. Un pò poco per un titolo che rispetto ad un anno fa è cresciuto di solo il 2 per cento a causa dell’andamento incerto del prezzo del petrolio.

