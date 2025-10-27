Azioni Eni - BorsaInside.com

Il ribasso dello 0,6 per cento in atto sulle azioni Eni nella prima seduta della settimana di fatto va ad interrompere la striscia di ben otto sessioni di fila che aveva fin qui caratterizzato il colosso petrolifero. Il cane a sei zampe, infatti, era riuscito a sfruttare due driver molto potenti: l’attesa per i conti trimestrali (poi promossi dal mercato) e il rialzo del valore del greggio. Risultato della striscia positiva è perfettamente visibile dando uno sguardo alla performance settimanale e a quella mensile del titolo: nonostante la flessione di poco più di mezzo punto percentuale in atto oggi, le azioni Eni restano in rialzo del 5 per cento rispetto a una settimana fa e del 4 per cento su base mensile.

Dicevamo in precedenza della trimestrale: si deve ad essa grand parte della visibilità di cui la quotata è riuscita a beneficiare nell’ultimo periodo. Ora la pratica è archiviata e, sotto certi punti di vista, è andata anche meglio di quelle che erano le stime del consensus. Ciò però non significa che l’argomento trimestrale Eni non continui ad essere al centro del dibattito tra gli investitori.

Come ogni trimestrale che si rispettivi, infatti, ai conti veri e propri hanno poi fatto seguito le valutazioni degli analisti. Proprio dalle revisioni dei giudizi potrebbero arrivare nuovi spunti sul titolo oil. Vale quindi la pena segnalare gli aggiornamenti delle valutazioni. Nei prossimi paragrafi passeremo in rassegna le rivalutazioni di Jefferies, JP Morgan, Banca Akros e Barclays per cogliere tutte le sfumature presenti.

Jefferies: focus sui conti solidi e il potenziale di rialzo

Gli analisti di Jefferies hanno definito la trimestrale di Eni un solid beat, grazie a un utile operativo (Ebit) di 3 miliardi di euro, un miglioramento dell’utile netto e un robusto flusso di cassa operativo. Nella loro nota gli esperti hanno posto l’accento sull’incremento del programma di riacquisto azioni proprie a 1,8 miliardi di euro interpretando la mossa come un segnale di fiducia da parte del management.

In relazione alle singole voci, Jefferies ha messo in evidenza il contributo particolarmente rilevante dei satelliti upstream, che hanno sostenuto la produzione con un mix equilibrato e un tax rate in discesa al 42%.

Nonostante l’apprezzamento per i conti trimestrali, la valutazione di Jefferies, già alta, non migliora e quindi il rating resta buy (ma ciò si può considerare alla stregua di una promozione) e il target price viene confermato a 16 euro con potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali di appena il 3 per cento. E’ proprio sul fronte del prezzo obiettivo che forse, viste le premesse, ci si poteva attendere qualcosa di più di una semplice conferma.

JP Morgan: guidance rivista al rialzo e leva in calo

La banca d’affari Usa JP Morgan condivide la view positiva sulle azioni Eni ponendo l’accento sulla solidità complessiva dei conti del Cane a sei zampe e sulla capacità di generare cassa crescente in uno scenario energetico complesso. Molto apprezzabile la revisione al rialzo della guidance 2025 per il flusso di cassa operativo che ora la quotata guidata da Descalzi vede a 12 miliardi di euro contro gli 11,5 miliardi precedenti grazie ad almeno tre fattori: la produzione upstream robusta, i margini di raffinazione in crescita e la leva finanziaria in calo al 19%.

Sulla base di questa valutazione, la banca d’affari americana ha confermato il rating overweight e un target price di 16,5 euro sulle azioni Eni. La raccomandazione implica il consiglio di sovrapesare in portafoglio mentre il target price implica, rispetto ai prezzi attuali, potenziali rivalutazioni in caso di ulteriore espansione dei margini industriali.

Barclays: fondamentali solidi per il 2026

Anche gli analisti inglesi di Barclays hanno adottato un metro di valutazione molto simile a quello degli altri analisti e quindi focus già oltre il 2025 sulla base di una guidance che, grazie all’aumento della visibilità sui flussi di cassa, prospetta un buon prossimo anno. Secondo Barclays, poi, il fatto che l’utile netto adjusted sia stato superiore del 20 per cento alle stime e il fatto che la cassa operativa abbia superato il consensus del 15 per cento altro non sono che segnali della solidità strutturale del gruppo.

Rispetto a Jefferies e a JP Morgan, Barclays è stata più generosa: il rating resta si a overweight (e quindi c’è sempre il solito consiglio di sovrapesare in portafoglio) ma il target price a 17,5 euro implica un margine di rialzo maggiore rispetto ai prezzi attuali.

Banca Akros: revisione positiva e target a 17 euro

E per finire ci sono gli analisti italiani di Banca Akros per i quali la trimestrale di Eni ha battuto le attese grazie al rafforzamento dell’upstream e dal buon andamento del trading gas. Per gli esperti punti a favore sono anche il miglioramento della guidance di flusso di cassa operativo e la politica di remunerazione degli azionisti. Da qui la decisione di ribadire la view bullish sulle azioni Eni portando il target price dal precedente 16,5 euro al nuovo 17 euro, upgrade che implica maggiore potenziale di upside.

Volendo tirare le somme, tutti i principali broker che sono intervenuti a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali di Eni sono orientati positivamente. La combinazione di upstream dinamico, buyback rafforzato e crescente generazione di cassa è alla base dell’idea di investimento sul titolo Eni che quindi, si conferma tra i più interessanti del comparto energetico europeo soprattutto per quegli investitori che sono alla ricerca di valore e stabilità nel medio periodo.

