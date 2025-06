Target price azioni Eni - BorsaInside.com

Le azioni Eni dovevano essere le grandi protagoniste della seduta odierna di Piazza Affari ma, almeno per adesso, la situazione sulla quotata del Cane a Sei Zampe appare molto tranquilla. Niente rally e prezzi in rialzo di appena lo 0,35 per cento a 14,36 euro. In un contesto generale in cui il Ftse Mib segna una flessione dello 0,9 per cento a causa delle forti vendite su Telecom Italia, Stellantis e Leonardo (quest’ultima sconta l’effetto stacco del dividendo), il verde del titoli Eni non dà più di tanto nell’occhio. Niente in raffronto a quelle che erano le stime della vigilia secondo le quali, per effetto del rally del prezzo del petrolio, gli acquisti su Eni sarebbero dovuti impazzare. E invece niente balzo in avanti delle quotazioni petrolifere e di conseguenza niente forte progressione per il titolo Eni.

Come si può vedere dal grafico in alto, la quotata, grazie al leggero rialzo di oggi, consolida il verde dell’ultimo mese (ora pari al 12 per cento) ma la prestazione anno su anno è positiva di appena l’1 per cento. In linea di principio, quindi, in presenza di un contesto favorevole le azioni Eni avrebbero avuto lo spazio per schizzare. Niente contesto, niente rally. Un peccato per i trader con approccio più rialzista che ora possono operare sul titolo del Cane a Sei Zampe anche con il nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro. Non lo conosci? Scopri come funziona seguendo il link in basso.

📈 Clicca qui per maggiori informazioni sul trading nazionale eToro

Fondi entrano in Plenitude: ecco il solo catalyst per le azioni Eni

Il rialzo del prezzo del petrolio non c’è e quindi quello che doveva essere il grande catalizzattore di Eni nella prima seduta della settimana semplicemente è venuto meno. C’è però un’altra notizia che si sta mostrando price sensitive (sia pure con effetti molto più ridotti): l’ingresso di alcuni fondi nella controllata Eni Plenitude.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa può succedere adesso al titolo.

Nuovo socio per Plenitude, la società controllata da Eni attiva nella transizione energetica. I fondi Alternative Credit di Ares Management, colosso globale della gestione patrimoniale, hanno siglato un accordo con il Cane a sei zampe per acquisire una partecipazione del 20 per cento nel capitale di Plenitude, per un controvalore di circa 2 miliardi di euro.

L’operazione assegna a Plenitude una valutazione complessiva di 10 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value superiore ai 12 miliardi. Con l’ingresso di Ares, che segue quello di Energy Infrastructure Partners (già detentore del 10 per cento della società), il 30 per cento del capitale di Plenitude è ora nelle mani di investitori istituzionali.

Il Cane a Sei Zampe ha commentato l’accordo sottolineando come questa mossa “consolida ulteriormente il valore di mercato di Plenitude, confermando la solidità del suo modello di business integrato“. La società, infatti, unisce in un’unica piattaforma la produzione di energia da fonti rinnovabili, la vendita di energia e servizi per clienti residenziali e imprese, e lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica.

Il rafforzamento della compagine societaria rappresenta un passaggio strategico per Eni, che continua a spingere sul fronte della transizione energetica valorizzando le sue controllate più innovative. L’ingresso di Ares – noto per investimenti a lungo termine in infrastrutture e asset sostenibili – potrebbe inoltre riaccendere i riflettori sull’ipotizzata quotazione in Borsa di Plenitude, finora rimandata a causa della volatilità dei mercati.

Uno scenario che potrebbe accendere ancora di più l’appeal sulle stesse azioni Eni. Ricordiamo che di recente la quotata ha incassato vari giudizi positivi da parte degli analisti. Ad esempio Jp Morgan appena la scorsa settimana ha confermato l’indicazione di sovra-pesare nel proprio portafoglio (rating overweight) con target price ribadito a 16 euro. Una valutazione decisamente bullish che fa il paio con la raccomandazione di acquisto (rating buy) espressa pochi giorni prima da Banca Akros. In questo caso, però, essendo il target price fissato a 17 euro, lo spazio per un ulteriore rialzo del titolo è maggiore.

Queste le indicazioni che gli analisti dovrebbero tenere a fuoco prima di posizionarsi sul titolo in un contesto in cui del rally innescato dal balzo del prezzo del petrolio non c’è traccia.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.