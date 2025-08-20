Azioni Eni e semestrale - BorsaInside.com

Il colosso energetico sigla una partnership strategica con BlackRock per la cattura del carbonio e prosegue il riacquisto di azioni proprie

Doppio movimento strategico per Eni, che consolida la propria posizione sia sul fronte della transizione energetica che su quello della valorizzazione azionaria. Il gruppo petrolifero italiano ha perfezionato un accordo di rilievo con Global Infrastructure Partners (GIP), braccio infrastrutturale di BlackRock, per la cessione del 49,99% di Eni CCUS Holding, specializzata nelle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Partnership da miliardi per la decarbonizzazione

L’intesa, che segue le trattative esclusive avviate a maggio, prevede il controllo congiunto della società che gestisce progetti strategici in Regno Unito, Olanda e Italia. Tra questi spicca l’iniziativa di Liverpool Bay, elemento chiave del cluster industriale HyNet, già dotata di framework normativo e piano finanziario definiti, oltre ai progetti di Bacton e L10-CCS olandese.

Particolare rilevanza assume la possibilità per la newco di acquisire il 50% del progetto CCS Ravenna, attualmente in mano a Eni, ampliando così il portafoglio di soluzioni per la riduzione delle emissioni industriali. “Il consolidamento del nostro portafoglio globale CCUS e l’ingresso di GIP rafforzeranno la nostra capacità di fornire soluzioni di decarbonizzazione su larga scala”, ha dichiarato l’amministratore delegato Claudio Descalzi.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Continua il riacquisto di azioni proprie

Parallelamente alle mosse strategiche sul fronte green, Eni ha proseguito il programma di buyback con l’acquisizione di 2,69 milioni di azioni tra l’11 e il 14 agosto, investendo circa 40 milioni di euro a un prezzo medio di 14,87 euro per titolo.

Dal lancio dell’iniziativa a maggio, la compagnia ha ricomprato 45,1 milioni di azioni (1,43% del capitale) per 630 milioni di euro complessivi. Sommando le partecipazioni precedenti, Eni detiene ora 136,7 milioni di azioni proprie, pari al 4,34% della capitalizzazione totale.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Titolo stabile in Borsa

Sul listino di Piazza Affari, il titolo della società del Cane a sei zampe ha mantenuto un andamento neutrale, attestandosi a 15,02 euro senza variazioni significative rispetto alla seduta precedente. Una stabilità che riflette l’equilibrio del mercato energetico in attesa di nuovi catalizzatori settoriali.

L’operazione con BlackRock rappresenta l’ennesima tappa del “modello satellitare” perseguito da Eni per valorizzare le attività legate alla transizione energetica, attraendo capitali specializzati e accelerando lo sviluppo di tecnologie innovative per la decarbonizzazione industriale.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it