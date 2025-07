Azioni Eni - BorsaInside.com

E’ un giorno particolare per le azioni Eni che, grazie al rialzo di oltre un punto percentuale, riescono a riagganciare quota 14 euro. Come si può vedere dal grafico in basso, si tratta di un livello che mancava da fine giugno anche se, ad onor di cronaca, già a inizio nuovo mese le azioni Eni si erano spinte nuovamente verso questo livello senza però riuscire a chiudere la seduta sopra questa soglia. Ad ogni modo il rialzo messo a segno nella sessione di oggi, è sufficiente alla quotata per arrotondare il già rilevante verde dell’ultimo mese che oramai è superiore al 4,5 per cento. In verde anche la progressione da inizio anno che ammonta al 4 per cento tondo mentre resta in ribasso la prestazione annua (-2 per cento).

Tornando all’andamento odierno di Eni, tenendo conto che il clima generale del Ftse Mib appare piatto e che anche gli altri titoli del settore oil non stiano brillando più di tanto (ad esempio Tenaris avanza di appena lo 0,5 per cento), si può pensare che ci siano dei catalizzatori ben precisi che stiano condizionando il titolo del Cane a Sei Zampe. E in effetti è proprio così.

Cosa sta spingendo gli acquisti sulle azioni Eni

Ieri pomeriggio è giunta una notizia estremamente positiva per Eni: la sottoscrizione di un nuovo contratto di esplorazione e sviluppo con SONATRACH, grazie al quale la presenza del Cane a Sei Zampe in Algeria ne esce ulteriormente rafforzata.

Il contratto ha ad oggetto una vasta area che è situata a circa 300 km a sud-est di Hassi Messaoud e include anche una serie di asset adiacenti che in precedenza erano gestiti sempre da Eni attraverso contratti separati.

Con la sottoscrizione del nuovo accordo, ora la due aziende procederanno ad una ulteriore valorizzazione di tutta l’area mediante il nuovo piano integrato di esplorazione e sviluppo. Il focus sarà sulle rispettive tecnologie innovative che permetteranno di ottimizzare nel migliore dei modi i tassi di recupero e al tempo stesso di sfruttare le infrastrutture che già ci sono snella stessa area.

Il contratto avrà una durata di 30 anni e sarà articolato in una fase iniziale di 7 anni che sarà riservata alla ricerca e all’esplorazione e che potrà poi essere allungata per altri 10 anni.

Facendo il punto sui numeri, l’investimento complessivo sarà pari a 1,35 miliardi di dollari così divisi: 110 milioni verranno destinati alle attività di esplorazione e 1,24 miliardi alle attività di sfruttamento del giacimento.

Per quello che riguarda le proiezioni sullo sviluppo la produzione attesa di gas destinata alla vendita è stata stimata dalle parti a 9,3 miliardi di metri cubi annui.

Da evidenziare che accanto all’accordo vero e proprio, Eni che Sonatrach hanno deciso di condividere i rispettivi programmi congiunti relativi alla produzione di gas e all’export verso l’Europa di gas e di GNL.

Al di là del valore che il contratto può avere per il business di Eni (lo si sta vedendo dalla reazione del titolo nella sessione di borsa di oggi) è evidente che l’intesa sia la dimostrazione di come il gas dell’Algeria sia sempre più importante per l’economia italiana.

Cosa fare con le azioni Eni?

Il rialzo che le azioni Eni segnano proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo, è la conferma di un preciso orientamento da parte dei trader. Dal punto di vista dell’analisi tecnica, con il superamento di quota 14 euro, ora si potrebbe aprire la strada che può portare ad agganciare i massimi delle ultime due settimane che sono situati in area 14,10 euro. Nel caso in cui questo livello dovesse essere raggiunto non è da escludere che i prezzi possano anche arrivare a 14,224 euro, livello in cui verrebbe chiuso il gap-down attivo dal 24 giugno scorso. Oltre questa soglia ci sarebbero i massimi degli ultimi 10 mesi attorno ai 14,5 euro.

La view degli analisti sembra sostenere questa possibilità. Il rating medio tra i 23 attivi sul titolo Eni è infatti accumulate. A fine giugno Eni aveva incassato la conferma del rating buy (comprare) sia da Equita che da Banca Akros. Nel primo caso target price a 16 euro e nel secondo a 17 euro. In entrambi i casi, rispetto ai prezzi attuali, c’è un buon potenziale di upside.

