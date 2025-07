Azioni Eni e semestrale - BorsaInside.com

Forse qualche trader si attendeva grandi movimenti sul titolo Eni fin dal primo minuto di scambi per effetto della pubblicazione dei conti semestrali. Chi la pensava in questo modo sarà rimasto deluso perchè il titolo del colosso petrolifero è praticamente fermo in area 14,4 euro contro un Ftse Mib che segna un ribasso dello 0,4 per cento. Essendo i prezzi di Eni fermi non ci sono variazioni nelle performance a un mese e a un anno della quotata che quindi restano, rispettivamente, su un +3,7 per cento e su un +2 per cento.

Analizzando questa situazione verrebbe da pensare che l’assenza di movimenti significativi possa essere attribuita agli spunti deboli arrivati dalla semestrale. E in effetti le cose stanno proprio in questo modo: Eni non si muove perchè nel primo semestre 2025 è andato tutto come da attese.

Il fatto che non ci siano variazioni di prezzo non significa che il titolo vada snobbato. Un occhio di riguardo è sempre bene averlo anche perchè, rispetto al passato, ora investire su questo titolo è anche più conveniente grazie al servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro.

La semestrale di Eni nel dettaglio

Per Eni risultati semestrali in linea con le attese della vigilia. Nel dettaglio, il Cane a Sei Zampe ha registrato ricavi pari a 41,33 miliardi di euro, in flessione del 7 per cento rispetto ai 44,65 miliardi dello stesso periodo del 2024 e una produzione di idrocarburi pari a 1,66 milioni di barili equivalenti al giorno, in calo del 4 per cento.

Segno meno anche per l’utile operativo proforma adjusted che si è fermato a 6,36 miliardi di euro, in calo del 23 per cento su base annua. Il management ha precisato che la flessione è stata conseguenza della diminuzione del prezzo del Brent e del rialzo dell’Euro nel cambio con il Dollaro. Ovviamente ribasso anche per l’utile operativo adjusted che a fine semestre si è attestato a 4,49 miliardi di euro. Per finire, l’utile netto adjusted è stato pari a 2,55 miliardi di euro, inferiore ai 3,1 miliardi del primo semestre 2024.

Restringendo il campo al solo secondo trimestre del 2025, l’utile proforma di Eni si è fermato a 2,68 miliardi di euro, in calo del 35 per cento rispetto ai 4,11 miliardi dello stesso trimestre del 2024. Scendendo nel conto l’utile operativo adjusted si è attestato a 1,89 miliardi di euro e l’utile netto adjusted è sceso a 1,13 miliardi di euro. Entrambi i dati sono stati migliori delle attese degli analisti, che prevedevano un valore intorno ai 930 milioni.

Leggermente sotto il consensus, invece, la produzione di idrocarburi nel trimestre che è stata pari a 1,67 milioni di boe/giorno contr i1,68 milioni attesi.

Nonostante il calo dei risultati operativi, Eni ha comunque migliorato la propria posizione finanziaria con l’indebitamento netto al 30 giugno 2025 che è sceso a 15,91 miliardi di euro contro i18,63 miliardi registrati a inizio anno. Sul fronte dei flussi finanziari, invece, il Cane a Sei Zampe ha generato una cassa operativa pari a 5,9 miliardi di euro nel semestre, di cui 3,51 miliardi nel secondo trimestre.

Volendo tracciare un bilancio su come sia andato il primo semestre 2025, non si può nascondere il fatto che la performance economico-finanziaria sia risultata in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a causa di una combinazione di fattori macroeconomici e operativi. Tuttavia il fatto che nel secondo trimestre alcuni parametri abbiano anche battuto le attese, compensa la delusione.

Focus sulle previsioni 2025 di Eni

Oltre ad aver approvato i conti dei primi sei mesi del 2025, Eni ha anche fornito delle indicazioni su tutto l’esercizio. Secondo le stime, il CFFO adjusted dovrebbe attestarsi in area 11,5 miliardi euro con una progressione di 500 milioni di euro rispetto alla previsione precedente. In rialzo anche le stime sulla liquidità che ora viene vista a 3 miliardi di euro grazie ad iniziative di cassa contro i 2 miliardi precedenti.

Confermata invece la la produzione di idrocarburi nel 2025 che viene vista a 1,7 milioni di boe/giorno. Per finire, gli investimenti organici dovrebbero restare sotto gli 8,5 miliardi di euro. Ribadita anche la politica sulla remunerazione degli azionisti.

Questo è lo scenario con cui i trader dovranno fare i conti per i prossimi mesi prima di adottare le loro strategie di trading.

