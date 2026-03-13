Azioni Equita - BorsaInside.com

Seduta in territorio negativo per le azioni di Equita Group a Piazza Affari, nonostante le ultime novità societarie evidenzino un quadro finanziario in miglioramento. Il titolo registra un ribasso del 2,1% a quota 5,7 euro, movimento che arriva in una fase di consolidamento dopo il forte recupero messo a segno negli ultimi dodici mesi.

La performance recente mostra infatti una flessione dell’1,56% nell’ultimo mese, segnale di una pausa dopo il rally registrato nel medio periodo. Se si allarga l’orizzonte temporale, però, il quadro cambia sensibilmente: anno su anno le azioni Equita restano in rialzo di circa il 33%, confermando la fiducia degli investitori nella crescita della banca d’investimento indipendente italiana.

Il calo della seduta appare quindi più legato a dinamiche di breve periodo e prese di profitto che a un deterioramento dei fondamentali. Le ultime comunicazioni del gruppo, infatti, mostrano risultati finanziari in netto miglioramento, una politica di remunerazione degli azionisti confermata e nuove iniziative sul fronte dell’incentivazione e del buyback.

Vediamo nel dettaglio.

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Conti 2025 in forte crescita: utile e ricavi in accelerazione

Uno dei principali driver positivi per il titolo resta la solida performance finanziaria registrata nel 2025. Il gruppo ha chiuso l’esercizio con risultati in forte miglioramento rispetto all’anno precedente, sostenuti dalla crescita di tutte le principali aree di business.

Nel dettaglio, il margine di intermediazione ha raggiunto 111,61 milioni di euro, in aumento significativo rispetto ai 79,09 milioni del 2024. L’incremento riflette il contributo positivo delle attività di Sales & Trading, Investment Banking e Client-Driven Trading, segmenti nei quali il gruppo continua a rafforzare la propria presenza sul mercato.

Parallelamente, il risultato netto della gestione finanziaria è salito a 111,55 milioni di euro, rispetto ai 79,14 milioni registrati l’anno precedente, confermando il miglioramento della redditività operativa. Ancora più evidente il progresso dell’utile netto, che è passato da 14,04 milioni a 24,25 milioni di euro, segnando un aumento rilevante su base annua.

A fine 2025 il patrimonio netto consolidato del gruppo ha raggiunto 115,36 milioni di euro, in crescita rispetto ai circa 104,99 milioni di fine 2024. Ancora più significativo è l’aumento della redditività del capitale: il ROTE (Return on Tangible Equity) è salito al 40% dal 22% dell’anno precedente, livello che evidenzia una forte capacità di generare valore per gli azionisti.

Anche le indicazioni sull’andamento del 2026 restano positive. Il management segnala che i primi mesi dell’anno mostrano un buon livello di operatività con i clienti, con performance in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 nelle principali divisioni del gruppo.

I risultati del primo trimestre sono quindi attesi in linea con le aspettative di crescita e superiori alla media dei primi trimestri registrati dalla quotazione della società.

Dividendo 2026 confermato e pagato in due tranche

Accanto ai risultati finanziari, un altro elemento rilevante per gli investitori riguarda la politica di remunerazione degli azionisti. Il consiglio di amministrazione di Equita ha infatti proposto la distribuzione di un dividendo 2026 pari a 0,4 euro per azione, relativo all’esercizio 2025.

La cedola verrà distribuita in due tranche da 0,2 euro ciascuna, scelta che permette al gruppo di mantenere flessibilità nella gestione della liquidità e allo stesso tempo garantire una remunerazione costante agli azionisti.

Nel dettaglio, la prima tranche sarà staccata il 18 maggio 2026 con pagamento dal 20 maggio, mentre la seconda tranche verrà staccata il 16 novembre 2026 con pagamento dal 18 novembre.

La decisione conferma l’approccio della società verso una politica di distribuzione stabile e sostenibile, coerente con il miglioramento della redditività registrato negli ultimi esercizi.

Buyback, piani di incentivazione e nuova partnership strategica

Oltre ai risultati e al dividendo, le comunicazioni della società includono anche iniziative rilevanti sul fronte della governance e della struttura del capitale. Il consiglio di amministrazione ha deliberato un aumento gratuito del capitale sociale per 78.854,90 euro, tramite l’emissione di 346.554 nuove azioni ordinarie destinate ai beneficiari dei piani di incentivazione del gruppo.

Le nuove azioni rappresentano circa lo 0,7% del capitale sociale e saranno assegnate ai dipendenti secondo le condizioni previste dai programmi di incentivazione. Dopo l’operazione, il capitale sociale della società sarà composto da 53.099.580 azioni ordinarie, di cui 1.523.757 azioni proprie già detenute dal gruppo.

Parallelamente, il consiglio ha deliberato un piano di buyback che prevede il riacquisto di un numero massimo di azioni pari a quelle emesse a servizio dei piani di incentivazione. Il prezzo indicativo di acquisto è stato fissato a 5,8755 euro per azione, valore determinato sulla base del prezzo medio di chiusura del titolo nei trenta giorni di mercato aperto precedenti la riunione del consiglio.

Il buyback potrà essere effettuato sia sul mercato sia su azioni precedentemente assegnate ai dipendenti, nell’ambito delle autorizzazioni concesse dall’assemblea degli azionisti e dopo il via libera della Banca d’Italia.

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Un’ulteriore novità strategica riguarda la partnership con Iccrea Banca, che prevede la sottoscrizione di un accordo commerciale e l’ingresso del gruppo bancario cooperativo nel capitale di Equita con una partecipazione complessiva intorno al 15%. L’operazione avverrà tramite un aumento di capitale riservato e l’acquisto di circa 5,1 milioni di azioni da alcuni azionisti-manager, per un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro a un prezzo di 5,8253 euro per azione.

Nel complesso, quindi, il quadro che emerge dalle ultime comunicazioni societarie è quello di una banca d’investimento in crescita, con risultati finanziari solidi, dividendi confermati e nuove iniziative strategiche.

Il ribasso delle azioni registrato nella seduta odierna sembra quindi riflettere più una fase di assestamento del mercato che un cambiamento nelle prospettive di medio periodo del gruppo.

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