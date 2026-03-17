Gli analisti restano molto prudenti sulle azioni ERG - BorsaInside

Batosta del 3,6% per le azioni ERG nella seconda seduta della settimana. In difficoltà fin dall’avvio degli scambi, l’utility a metà mattinata passa di mano a 20,74 euro. Il ribasso di oggi porta ERG ad allungare ancora di più la striscia di sessioni negative consecutive. Per rivedere una sessione tinta di verde per ERG bisogna tornare all’11 marzo scorso: da allora solo ribassi. Ovviamente una prestazione simile inizia a penare anche sull’andamento di medio e lungo termine del titolo. Rispetto a un mese fa, le azioni ERG sono deprezzate del 4%. Un dato negativo si che però non dovrebbe essere ingigantito visto che anno su anno c’è sempre sempre un verde del 19%. Insomma classico titolo che dopo essere salito, sembra ora aver avviato una fase di ritracciamento.

Tornando alla seduta di borsa di oggi, quali sono i motivi alla base di una flessione così marcata? Escludiamo subito il discorso settoriale perchè mentre le azioni ERG affondano, la big del comparto utility, Enel, sta registrando un balzo di oltre 2 punti percentuali e mezzo a 9,88 euro risultando tra le migliori del paniere di riferimento di Piazza Affari. Bene anche le concorrenti Hera (+1,43%) e A2A (+1,86%). Insomma il “problema” sembra proprio essere solo di ERG.

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Analisti più pessimisti sulle azioni ERG

Due diversi analisti sono intervenuti sulle prospettive delle azioni ERG tra ieri e oggi fomentando il ritracciamento del titolo. Kepler Cheuvreux ha ridotto sia il rating che il prezzo obiettivo dell’utility. Una bocciatura piena che chiude ogni porta all’ottimismo. In particolare il rating è stato declassato a hold (quindi mantenere) mentre l’obiettivo di prezzo è stato ridotto a 23 euro. Siamo nell’ambito della classica raccomandazione prudenziale anche se, comunque, pure l’attuale target price implica un leggero potenziale di upside rispetto alle quotazioni correnti.

Gli altri analisti che hanno preso la parola sulle azioni ERG sono stati quelli di Morgan Stanley. In questo caso il rating non è stato specificato, tuttavia c’è un passaggio che pesa ancora di più rispetto al giudizio non brillante di Kepler Cheuvreux: la decisione di ridurre l’obiettivo di prezzo a 19,5 euro. Attenzione perchè con la banca d’affari Usa siamo sotto le quotazioni correnti di ERG. Morale del discorso non c’è potenziale di upside.

I conti 2025 di ERG restano al centro delle valutazioni

Guardando al calendario societario di ERG in rapporto all’andamento del titolo in borsa, balza subito all’occhio un aspetto interessante: l’utility ha reso noti i conti 2025 il 12 marzo e da quel giorno sono fioccate le vendite. Non solo sia il downgrade di Kepler Cheuvreux (rating e target price) che quello di Morgan Stanley (solo obiettivo di prezzo) sono le due uniche reazioni successive ai conti al 31 dicembre. E’ palese che c’è una possibile correlazione tra gli eventi. Per la cronaca ERG ha chiuso lo scorso anno con ricavi e MOL adjusted in rialzo ma utile in ribasso a causa principalmente al peso crescente degli oneri finanziari.

In particolare la società ha messo a segno ricavi adjusted pari a 752 milioni di euro, in aumento rispetto ai 738 milioni registrati nel 2024, grazie al contributo della nuova capacità installata, che ha permesso di compensare condizioni meno favorevoli, come la minore ventosità e il calo dei prezzi dell’energia nella seconda parte dell’anno e un margine operativo lordo (EBITDA) adjusted che si è attestato a 540 milioni di euro, segnando un incremento dell’1% rispetto ai 535 milioni del 2024 a conferma della resilienza del modello di business del gruppo nel contesto energetico.

Più debole invece la dinamica della redditività finale: l’utile netto adjusted è sceso a 155 milioni di euro, rispetto ai 175 milioni dell’anno precedente, penalizzato dall’incremento degli oneri finanziari. Ancora più marcata la contrazione del risultato netto reported, pari a 65 milioni di euro, influenzato da svalutazioni su alcuni asset fotovoltaici in Spagna e su un impianto eolico in Svezia in fase di cessione.

Sul fronte patrimoniale, a fine 2025 la posizione finanziaria netta di ERG risultava negativa per 1,88 miliardi di euro, in aumento rispetto all’indebitamento di 1,79 miliardi registrato a fine 2024. L’incremento è riconducibile principalmente agli investimenti per 235 milioni di euro, al pagamento di dividendi per 151 milioni e al completamento del programma di buyback, solo in parte compensati da un flusso di cassa operativo positivo pari a 414 milioni di euro.

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Guardando al futuro, il management prevede per il 2026 un Ebitda compreso tra 520 e 590 milioni di euro, con un piano di investimenti stimato tra 330 e 380 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto adjusted è atteso in aumento, in un range tra 1,95 e 2,05 miliardi di euro, includendo sia gli investimenti programmati sia la distribuzione del dividendo ordinario.

Volendo trarre delle conclusioni, i dati 2025 di ERG hanno mostrato un gruppo in crescita operativa, ma chiamato a gestire con attenzione la leva finanziaria e l’evoluzione del contesto energetico. Proprio da questo punto potrebbe essere scaturito il cambio di passo in borsa che, dati in tempo reale alla mano, sta culminando nel crollo di oggi.

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