Sono ancora in asta di volatilità per eccesso di rialzo le azioni EuroGroup Laminations. La società specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici e quotata su Euronext Milan è stata investita fin dal primo minuto di scambi da una pioggia di acquisti che hanno reso inevitabile la sospensione del titolo. Le azioni EuroGroup Laminations hanno quindi un prezzo puramente teorico (3,65 euro) non riuscendo ad entrare in negoziazione. Fino a venerdì quotavano oltre i 2,33 euro e quindi il rialzo teorico sarebbe di oltre il 56 per cento! Un balzo che cambierebbe completamente il volto al mese tenendo conto che fino allo scorso venerdì i prezzi erano grossomodo simili a quelli di un mese fa.

Dinanzi ad una situazione simile, è scontato chiedersi cosa stia succedendo e quali possano essere i motivi alla base di un simile rally.

Ovviamente una spiegazione c’è e riguarda, come spesso avviene in questi casi, riguarda nuovi accordi sottoscritti. A prescindere dal titolo specifico, la dinamica in atto conferma quanto importante sia per i trader restare sempre sintonizzati sulle notizie di nuovi accordi. Questi potenziali catalizzatori si possono ora sfruttare in ottica trading anche senza i classici costi di conversione valutaria grazie al nuovo servizio di recente lanciato dal broker eToro.

Cosa spinge il rally delle azioni Azioni EuroGroup Laminations

E’ svolta nell’azionariato di Eurogroup Laminations ad aver lanciato la pioggia di acquisti in atto sulla quotata.

Nel dettaglio l’azionista di riferimento EMS ha siglato un accordo con Ferrum Investment, veicolo d’investimento controllato da fondi gestiti da FountainVest Partners, per la cessione di una quota pari al 45,7% del capitale sociale, corrispondente al 47,1 per cento dei diritti di voto al netto delle azioni proprie.

L’operazione prevede anche un accordo di coinvestimento, in base al quale EMS reinvestirà indirettamente il 50 per cento dei proventi della vendita nella holding che controllerà Eurogroup Laminations, mantenendo quindi un coinvolgimento strategico nel gruppo, seppur in posizione minoritaria.

Più nello specifico, Ferrum Investment acquisirà 2.992.431 azioni ordinarie e 73.677.026 azioni a voto multiplo di Eurogroup Laminations al prezzo di 3,85 euro per azione, con un premio del 63,8 per cento rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo il 25 luglio 2025 (pari a 2,33 euro). Il controvalore complessivo dell’operazione ammonta a circa 295 milioni di euro.

Il closing dell’operazione è atteso entro la prima metà del 2026. Una volta completato il trasferimento, EMS e Ferrum Investment saranno tenuti a lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) su tutte le restanti azioni in circolazione, sempre al prezzo di 3,85 euro per azione, con l’intento dichiarato di procedere al delisting del titolo da Piazza Affari. Le azioni di Eurogroup Laminations diranno quindi addio alla borsa di Milano.

L’operazione segnerà un cn cambio di controllo rilevante per Eurogroup Laminations, con l’ingresso di un nuovo socio finanziario di peso e l’uscita da Piazza Affari come possibile esito finale.

La notizia dell’accordo, come si può facilmente intuire alla luce di quello che è l’andamento del titolo in borsa, era del tutto inattesa. E infatti sulle azioni Eurogroup Laminations il rating degli analisti era molto freddo. Premesso che, essendo il titolo quotato su Euronext Milan le coperture attive sono da sempre comunque molto poche, il trend è tuttavia molto chiaro: neutrale.

Hold (quindi mantenere) è infatti il rating assegnato dagli analisti di Berenberg e Kepler Cheuvreux (target price rispettivamente a 2,6 euro e a 2,7 euro) mentre per gli esperti di Intesa Sanpaolo il rating è neutral e il target price a 3,2 euro (rivisto al rialzo dalla fine di maggio dal precedente 2,6 euro).

Altamente probabile che, alla luce dell’accordo e quindi del cambio nella compagine azionaria e tenendo conto del rally in atto oggi, ci possano essere delle revisioni nelle stese valutazioni.

