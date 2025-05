Target price Ferragamo - BorsaInside.,com

Il verde di oltre 2 punti percentuale e i prezzi ad un passo dai 6 euro non devono trarre in inganno chi è posizionato sulle azioni Ferragamo perchè arrivano dopo il forte ribasso registrato ieri dalla quotata. La pubblicazione dei conti del primo trimestre 2025 non è stata infatti accolta positivamente dal mercato e neppure dagli analisti via la reazione di Equita che proprio oggi ha deciso di tagliare il target price sulla maison della moda. In poche righe abbiamo sintetizzato ciò che è avvenuto al titolo Ferragamo negli ultimi due giorni di borsa. Proveremo ora a capire cosa potrebbe accadere in futuro sulla base proprio dell’esame dei conti trimestrali e tenendo conto della valutazione espressa dalla sim milanese.

Di certo il ribasso registrato in scia alla trimestrale ha solo smussato la positiva prestazione dell’ultimo mese. Le azioni Ferragamo continuano infatti ad essere apprezzate di oltre il 20 per cento. Il buon andamento messo a segno nell’ultimo mese non deve però trarre in inganno perchè il quadro più di lungo termine resta negativo. Lo dicono i grafici con i prezzi ribassati di quasi il 40 per cento rispetto a un anno fa.

Una situazione simile potrebbe indurre molti investitori a considerare la possibilità di comprare sulla base di valutazioni più basse. Ma sarebbe una buona strategia? Sempre Equita sembra avere dei dubbi a riguardo e infatti il rating assegnato alla maison della moda non il buy ma è il molto più prudenziale hold.

A prescindere dall’orientamento sulle prospettive del titolo, strumenti derivati come i CFD consentono di speculare sia al rialzo che al ribasso sfruttando così tutti i cambi di direzione del titolo. Broker suggerito per una simile strategia è IQ Option.

📈 Apri un conto demo IQ Option e inizia a fare trading simulato

Leggero calo per i ricavi trimestrali di Ferragamo

Parliamo di trimestrale Ferragamo solo per comodità perchè in realtà la maison ha diffuso solo indicazioni sui ricavi del primo trimestre e non un conto vero e proprio. Specificato questo, il periodo si è chiuso con ricavi pari a 221,06 milioni di euro in ribasso del 2,6 per cento nel raffronto rispetto ai 226,97 milioni di euro messi a segno nel primo trimestre 2024. La flessione annuale del fatturato è stata imputata al contesto negativo dei consumi nell’area dell’Asia Pacifico. Anche a tassi di cambio costanti il fatturato di Ferragamo al termine del primo trimestre 2025 sarebbe sceso dell’1 per cento.

Più nello specifico le vendite della maison nell’area Asia Pacifico sono risultate in ribasso del 13 per cento rispetto a un anno fa. A parziale consolazione c’è il fatto che nello stesso arco temporale, le vendite nell’area europea hanno invece messo a segno un aumento del 9,1 per cento rispetto ad un anno fa.

Questo è il solo parametro sul primo trimestre 2025 messo nero su bianco dalla quotata.

Per Equita le azioni Ferragamo sono solo da mantenere

In relazione proprio ai dati sulle vendite trimestrali, oggi è arrivata la valutazione di Equita. La sim milanese si è limitata a confermare il rating hold ossia mantenere. Soprattutto Equita ha deciso di abbassare il target price a 6,2 euro. Rispetto a quelli che sono gli attuali prezzi del titolo il potenziale di upside è molto scarso: appena 20 centesimi. Il senso della view di Equita è facilmente riassumibile: restare prudenti perchè il margine di rialzo è piuttosto basso.

La posizione espressa da Equita non è poi tanto diversa da quella messa nero su bianco da altri due analisti proprio ieri. Ci riferimento alle valutazioni di Morgan Stanley e di Mediobanca. La banca d’affari Usa in scia ai ricavi del primo trimestre ha ribadito il rating underweight sulle azioni Ferragamo con target price abbassato a 5,5 euro mentre Piazzetta Cuccia ha confermato underperform con target price abbassato a 5,6 euro. Si tratta di giudizi che sono molto simili tra loro: underweight sta infatti per sottopesare mentre underperform sta per farà peggio del settore di riferimento ossia delle altre quotate del comparto lusso.

Volendo tirare le somme non ci sono grandi margini di rialzo per il titolo e l’approccio non può che essere per forza di cose molto cauto.

Questa è l’indicazione per i trader che si evince dalle valutazioni degli analisti rilasciate a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali di Ferragamo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.