Target price Ferragamo - BorsaInside.,com

Titolo Ferragamo abbastanza tranquillo nell’ultima seduta della settimana. La maison della moda a metà mattinata segna un rialzo dello 0,3 per cento a quota 8 euro dopo aver cancellato il leggero rosso emerso nei primi minuti di scambi. Grazie alla leggera progressione, Ferragamo rialza leggermente il verde accumulato nell’ultimo mese (ora pari al 3 per cento) ma soprattutto prova a lasciarsi alle spalle il rosso spaventoso emerso nella seduta di borsa di ieri. Il trend che il titolo terrà oggi ci dirà se Ferragamo sta tentando un rimbalzo o se al contrario, al di là della leggera ripresa tecnica, continua a dominare l’incertezza. Per adesso più che un rimbalzo quello in atto su Ferragamo è un rimbalzino. In tutto questo la nota positiva riguarda il trend anno su anno che, nonostante proprio la batosta di ieri, continua ad essere positivo per oltre il 20 per cento.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Cosa è successo alle azioni Ferragamo

Riavvolgiamo il nastro e vediamo cosa è accaduto ieri al titolo Ferragamo anche perchè, come siamo soliti ripetere, è sono conoscendo quello che succede in borsa che è possibile tracciare una strategia per il futuro. Le azioni Ferragamo avevano iniziano l’anno sulla cresta dell’onda. Soprattutto la seduta dell’Epifania (6 gennaio) è stata da incorniciare per la maison della moda. In quella circostanza, infatti, i prezzi di Ferragamo sono schizzati a 8,66 euro. Il giorno dopo già un ribasso con il titolo che ha chiuso a 8,43 euro e per finire ieri il vero e proprio tracollo con le quotazioni scese sotto agli 8 euro.

La dinamica dei prezzi suggerisce che ci sia stato un rally e poi delle naturali prese di profitto. Meccanismo normali sul mercato azionario. Vista però l’ampiezza del rosso è chiaro che ci sia anche stato un “la” che ha sostenuto le vendite. E infatti come non è affatto raro vedere in borsa, anche nel caso di Ferragamo è stato un downgrade a scatenare le prese di profitto.

Se il titolo è finito sottopressione è stato del downgrade di Banca Akros. Il broker ha rivisto il giudizio da Neutral a Sell, accompagnando la decisione con una riduzione del target price a 5,7 euro per azione dai precedenti 6 euro. Una revisione che ha agito da catalizzatore per le vendite, riportando l’attenzione degli investitori sulle fragilità del profilo reddituale del gruppo.

Alla base del taglio della raccomandazione c’è una revisione significativa delle stime operative. Banca Akros ha drasticamente ridimensionato le previsioni di EBIT per il 2026, portandole a 12 milioni di euro rispetto ai 29 milioni stimati in precedenza. Il nuovo scenario risulta inoltre nettamente inferiore alle attese medie di mercato, posizionandosi a circa il 60 per cento sotto il consensus. Un segnale che evidenzia come il percorso di recupero della redditività appaia più lento e complesso del previsto.

Nella loro analisi, gli esperti del broker hanno individuato diverse pressioni strutturali. In primo luogo, sono attesi ricavi sostanzialmente stagnanti, in un contesto di domanda ancora debole per il lusso accessibile e di forte competizione internazionale. A questo si aggiunge il previsto incremento dei costi operativi, legato al rafforzamento degli investimenti in marketing e all’espansione e riqualificazione della rete retail, elementi necessari per sostenere il rilancio del brand ma penalizzanti nel breve periodo sui margini.

Per finire, un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dall’effetto cambio, che secondo Akros potrebbe continuare a esercitare un impatto negativo sui conti, limitando la leva operativa anche in presenza di un eventuale miglioramento dei volumi.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Il crollo delle azioni Ferragamo scaturito dal downgrade sembra essere frutto di una sorta di ricalibraggio delle aspettative. Il downgrade non mette in discussione il valore del marchio, ma segnala una visibilità ancora ridotta sul turnaround industriale. Per gli investitori, Ferragamo resta un titolo con un profilo rischio-rendimento sbilanciato nel breve, in attesa di segnali più concreti di ripresa della redditività.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com