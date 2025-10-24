Azioni Salvatore Ferragamo - BorsaInside.com

Mentre il Ftse Mib di Piazza Affari appare ingessato sulla parità e quasi incapace di prendere una precisa direzione, è tra le Mid Cap che si registra più movimento. A rendere frizzate il paniere secondario di Borsa Italiana sono le azioni Salvatore Ferragamo. Un rapido sguardo all’andamento del titolo fa subito sgranare gli occhi: +11,6 per cento a quota 7 euro tondi tondi (ma con massimo intraday raggiunto a 7,29 euro). Altro dato subito visibile è però il collocamento in asta di volatilità. Le azioni Salvatore Ferragamo proprio a causa del boom di acquisti sono state infatti sospese da Borsa Italiana. Almeno in questo momento non è possibile piazzare ordini proprio perchè il titolo non riesce a fare prezzo a causa proprio della vera e propria corsa a comprare che è in atto fin dal momento dell’apertura.

Cosa sta succedendo e come si può sfruttare questa situazione?

Queste sono le domande a cui daremo una risposta nel nostro articolo: si tratta di due questioni che sono l’una strettamente connessa con l’altra.

Vediamole nel dettaglio.

Azioni Salvatore Ferragamo sospese dopo la trimestrale

C’è la pubblicazione dei conti trimestrali dietro al boom di acquisti sulle azioni Ferragamo. La maison ha pubblicato prima dell’apertura degli scambi, conti dei primi nove mesi che evidentemente sono stati molto apprezzati dal mercato.

Nello specifico il gruppo del lusso fiorentino ha registrato un fatturato consolidato di 694,6 milioni di euro, in flessione del 6,6 per cento rispetto ai 743,9 milioni dello stesso periodo del 2024. A tassi di cambio costanti, il calo sarebbe però stato più contenuto (4,5 per cento).

Nel solo terzo trimestre del 2025, Ferragamo ha riportato ricavi pari a 221 milioni di euro, sostanzialmente stabili a tassi di cambio correnti e in crescita dell’1,7% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre del 2024. La performance trimestrale, migliore rispetto alla prima metà dell’anno, è stata sostenuta in particolare dal canale Direct to Consumer, che ha evidenziato una tenuta positiva in diverse aree geografiche a dimostrazione dell’efficacia della strategia di focalizzazione sul retail diretto e sull’esperienza cliente.

La contrazione dei ricavi nei nove mesi viene imputata dal management della quotata al contesto macroeconomico ancora complesso per tutto il settore del lusso. I consumi più selettivi da un lato e il rallentamento della domanda in alcuni mercati chiave, in particolare in Asia e negli Stati Uniti, dall’altro, ne sono stati i maggiori responsabili. Nonostante ciò, il management di Salvatore Ferragamo ha ribadito l’impegno a mantenere una gestione flessibile e disciplinata, intervenendo sulle strutture di costo e sui processi operativi al fine di preservare la redditività, ma senza pregiudicare le prospettive di crescita nel medio-lungo periodo.

La maison fiorentina, impegnata nel rinnovamento del marchio e nel consolidamento della propria presenza digitale, continua a puntare sul rafforzamento dell’identità di brand e sull’ampliamento della base clienti più giovane come leve per ridare slancio. Secondo il gruppo questa strategia, passo dopo passo, potrebbe permettere di tornare su un percorso di crescita sostenibile.

Come sfruttare la trimestrale di Salvatore Ferragamo

Non è necessario essere degli esperti di bilanci per rendersi conto che se la dinamica di Ferragamo sul fronte dei ricavi continua ad essere debole, all’orizzonte sembrano intravedersi alcuni segnali di miglioramento. Su di questi sta scommettendo il mercato con i forti acquisti in atto mentre è in corso la scrittura dell’articolo. Da evidenziare che, proprio grazie anche al rally di oggi, le azioni Ferragamo hanno portato il loro rialzo mensile a oltre il 34 per cento invertendo completamente la rotta dei mesi scorsi (e infatti anche da inizio anno ora è presente un verde del 3 per cento).

In attesa dei risultati completi dell’esercizio 2025, i dati del terzo trimestre sembrano essere percepiti dai trader come il segnale una progressiva stabilizzazione delle vendite, che potrebbe preludere a un miglioramento nella parte finale dell’anno. Logicamente gli investitori continueranno a tenere d’occhio sia evoluzione del canale retail che l’efficacia delle misure di contenimento dei costi consapevoli che essi sono fattori determinanti per il recupero dei margini in un contesto competitivo in evoluzione come quello del settore lusso.

Il cambio di sentiment, dopo una serie di mesi difficili, però c’è. E questo oggi è premiante.

