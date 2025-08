Crollo azioni Ferrari - BorsaInside.com

Qualche trader già stava pregustando il rimbalzo delle azioni Ferrari dopo la drammatica seduta di ieri. La Rossa di Maranello aveva infatti chiuso la seduta di borsa con un ribasso monstre dell’11,7 per cento a quota 385,3 euro che, da un lato, aveva provocato non poche preoccupazioni ma dall’altro aveva stimolato gli acquisti da parte di quegli investitori che sono soliti sfruttare i crolli per entrare su valutazioni più convenienti. Purtroppo in questo caso, a dimostrazione di come in borsa nulla sia stato già scritto, questa strategia si è rivelata sbagliata almeno in base a quello che è possibile vedere in borsa proprio mentre è in corso la redazione post. Le azioni Ferrari, infatti, dopo il tracollo di ieri, non solo non stanno rimbalzando ma addirittura stanno segnando un ulteriore forte ribasso. Quel rosso del 3,8 per cento a 370,8 euro, infatti, vale la maglia rosa sul Ftse Mib.

Stando a quella che è la situazione attuale (nessun può dire con certezza cosa potrebbe accadere nelle prossime ore), Ferrari nel giro di poco più di una seduta (quella di ieri e quella che si è fin qui tenuta) è passata da 436 euro a 370 euro. Un crollo di oltre 60 euro nei prezzi delle singole azioni!

L’entità del ribasso è talmente ampia che non può non impattare sull’andamento a medio e lungo termine del titolo. E infatti tutte le variazioni di performance sono ora passate in rosso: rispetto a un mese fa i prezzi sono più bassi dell’11 per cento e anche anno su anno ora c’è un rosso del 2,5 per cento.

Insomma qualcosa sta cambiando sulle azioni Ferrari e ciò ha portato i trader più attenti ad accendere un riflettore. Ora anche con i nuovi servizi di trading nazionale da poco lanciati dal broker eToro e già molto popolari in Italia.

📈 Vai sulla pagina ufficiale di eToro e scopri di più sul trading nazionale

Crollo azioni Ferrari anche oggi: quali sono le cause

Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per immaginare quello che i trader si staranno chiedendo anche oggi: perchè le azioni Ferrari crollano ancora e perchè non riesco a rimbalzare?

Nella giornata di ieri il sell-off è partito dopo la pubblicazione dei conti semestrali. Proprio da lì è quindi necessario riprendere il discorso.

Alle ore 12,30 il titolo scambiava a 434 euro, alle 15 esce la semestrale e proprio in quel momento partono le vendite. Da allora il sell-off è stato inesorabile con i numeri che tutti conosciamo.

Qualcosa non è quindi piaciuto dei conti del primo semestre 2025 della Rossa.

Proviamo a capire meglio.

Ferrari ha chiuso il primo semestre con ricavi netti pari a 3,58 miliardi di euro, in crescita del 9 per cento rispetto ai 3,3 miliardi dello stesso periodo del 2024. Il balzo dei ricavi, confermato anche nel dato a cambi costanti, è stato possibile anche grazie all’aumento delle auto consegnate. Segno verde anche per l’Ebitda che alla fine del primo semestre è risultato pari a 1,4 miliardi di euro con un aumento del 10 per cento anno su anno (marginalità al 39,2 per cento). Scendendo ancora nel conto economico, ecco altre voci positive come l’Ebit semestrale che si è attestato a 1,09 miliardi di euro in salita del 15 per cento anno su anno.

Per finire, il dato sull’utile netto che a fine primo semestre 2025 risultava essere attestato a 837 milioni di euro, +9 per certo anno su anno.

Insomma il primo semestre 2025 di Ferrari è imbottito di segni verdi. E allora andiamo a guardare al solo secondo trimestre sempre nel tentativo di trovare un qualche appiglio che possa spiegare il crollo del titolo.

Anche in questo caso sembra esserci poco con i ricavi netti che si sono attestati a 1,79 miliardi di euro in aumento del 4 per cento anno su anno e l’Ebitda che è salito del 5,9 per cento a quota 709 milioni di euro. Segno verde, per finire, anche per l’utile netto trimestrale che si è attestato a 425 milioni di euro, segnando una crescita di 3 punti percentuali.

Anche su questo fronte quindi non sembrano esserci cataclismi tali da giustificare un crollo come quello avvenuto.

Le previsioni di Ferrari su tutto l’esercizio 2025

E allora allarghiamo l’esame anche alle previsioni su tutto il 2025 di Ferrari che sono state rilasciate contestualmente alla semestrale. Il management si attende ricavi pari ad oltre7 miliardi di euro e margine operativo lordo adjusted oltre i 2,68 miliardi di euro, con una marginalità superiore al 38,3 per cento. Ancora, stando alle stime, l’utile netto per azione adjusted viene visto ad oltre 8,6 euro. Per tutti i parametri vale lo stesso discorso: sono positivi eppure non aggiungono nulla di nuova a quello che già si sapeva. In poche parole il management di Ferrari ha confermato tutto. Nessun nuovo elemento di valutazione per i trader e questo, per i mercati, non è mai bello.

Questa può essere una prima spiegazione alla base del tracollo. Gli investitori hanno praticamente chiuso le loro posizioni per prendere profitto in assenza di visibilità.

Attenzione perchè il movimento potrebbe essere stato previsto in un report degli analisti di Exane pubblicato ad inizio luglio. Gli esperti francesi allora confermarono il rating neutral su Ferrari tagliando però il target price a 411 euro. Che avevano previsto tutto?

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 100 USD Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.