Il movimento delle azioni Ferrari sta assumendo un profilo sempre più delicato. La sequenza di tagli ai target price arrivata da più fronti nelle ultime sedute sta cambiando la narrativa di mercato sul titolo, riportando in primo piano un livello che mancava dal 2023: area 300 euro. Non si tratta di un’ipotesi estrema, ma di uno scenario che diversi investitori stanno iniziando a considerare come tecnicamente e fondamentalmente plausibile.

Le azioni della casa di Maranello si muovono ormai da settimane in una fascia laterale fragile, con rimbalzi sempre meno convincenti e pressioni ribassiste che riaffiorano a ogni revisione delle stime. Il segnale che arriva dal mercato non è di panico, ma di progressiva perdita di fiducia sulla capacità del titolo di difendere multipli così elevati in una fase di transizione operativa.

La sfilza di downgrade cambia il sentiment sul titolo

Il dato più rilevante non è il singolo taglio di target price, ma la loro concentrazione temporale. Quando più case di investimento, con approcci e modelli diversi, iniziano a rivedere le valutazioni nello stesso momento, il mercato tende a leggere il segnale come strutturale e non episodico.

I nuovi prezzi obiettivo restano in molti casi superiori alle quotazioni correnti, ma il messaggio implicito è chiaro: lo spazio di rivalutazione si è ridotto, mentre il rischio di ulteriori aggiustamenti al ribasso è aumentato. Anche i rating formalmente positivi non bastano più a sostenere il titolo, perché il focus degli operatori si è spostato dalle promesse di lungo periodo alla sostenibilità dei margini nel breve e medio termine.

Perché il livello dei 300 euro torna credibile

Dal punto di vista tecnico, l’area compresa tra 300 e 305 euro rappresenta una zona di supporto storica che in passato ha attratto flussi in acquisto. Il problema è che oggi il contesto è molto diverso rispetto al 2023. Allora il mercato scommetteva su una crescita dei margini quasi lineare, oggi invece deve fare i conti con una fase di compressione temporanea della redditività.

Il rischio di una discesa verso quei livelli non nasce da un deterioramento del brand o della domanda, ma da una revisione più realistica delle aspettative. Quando un titolo di qualità eccellente smette di sorprendere positivamente, la valutazione tende a normalizzarsi, anche senza notizie negative eclatanti.

Margini sotto pressione e visibilità ridotta

Uno degli elementi che più pesa sulle valutazioni è il quadro dei costi. L’avvio di nuovi modelli, l’aumento degli ammortamenti e la crescita delle spese operative stanno erodendo la leva operativa che aveva sostenuto i risultati negli ultimi anni. A questo si aggiunge l’effetto negativo del cambio, che limita la capacità di espansione dei margini senza interventi sui prezzi.

Il mercato ha preso atto che, almeno nel breve periodo, Ferrari non intende compensare integralmente queste pressioni con aumenti di listino. Una scelta coerente con la strategia di lungo termine, ma che nel breve riduce la protezione sugli utili e rende il titolo più esposto a revisioni delle stime.

Il giorno X come potenziale catalizzatore, in un senso o nell’altro

La pubblicazione dei risultati annuali e delle nuove guidance rappresenta uno snodo cruciale. Non tanto per i numeri del passato, attesi in linea con gli obiettivi dichiarati, quanto per il tono delle indicazioni sul 2026. Una guidance prudente, soprattutto sui margini, rischierebbe di essere interpretata come la conferma che la fase di raffreddamento non è ancora conclusa.

In questo contesto, anche una conferma del piano industriale potrebbe non bastare a invertire il trend. Il mercato sembra voler vedere segnali concreti di riaccelerazione prima di tornare a riconoscere premi di valutazione così elevati.

Una correzione che non nega il valore del titolo

È importante distinguere tra rischio di ribasso e deterioramento strutturale. Una discesa verso i 300 euro non metterebbe in discussione la solidità del modello di business di Ferrari, ma rifletterebbe un semplice riallineamento tra prezzo e aspettative.

Proprio per questo il mercato sta diventando più selettivo. Fino a quando non emergerà maggiore visibilità sul recupero dei margini e sull’impatto economico dei nuovi lanci, il titolo potrebbe continuare a muoversi sotto pressione, con il rischio concreto che il ribasso non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale.

