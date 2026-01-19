Azioni Ferretti - BorsaInside.com

KKCG Maritime ha annunciato il lancio di una offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale volontaria su un massimo di 52.132.861 azioni Ferretti, con l’obiettivo di portare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale sociale della società. L’operazione, ha spiegato una nota del gruppo, è finalizzata ad aumentare la presenza dell’investitore nel capitale pur offrendo agli altri azionisti la possibilità di monetizzare parzialmente i propri titoli in un contesto di liquidità relativamente ridotta sul mercato.

L’offerta, che non mira al delisting delle azioni Ferrari da Piazza Affari, prevede un prezzo in contanti di 3,50 euro per azione, equivalente a circa 31,71 dollari di Hong Kong, su base cum-dividendo. Il corrispettivo rappresenta un premio del 21,3% sul prezzo ufficiale undisturbed dell’11 dicembre 2025 su Euronext Milan, e del 21,9% rispetto alla chiusura sulla Borsa di Hong Kong nella stessa data. Il controvalore massimo complessivo dell’operazione ammonta a circa 182,5 milioni di euro. In caso di adesioni superiori al numero massimo di azioni oggetto dell’offerta, il riparto avverrà proporzionalmente, garantendo a ciascun azionista la vendita della stessa percentuale di titoli aderiti.

KKCG Maritime, interamente controllata dal gruppo europeo KKCG fondato dall’imprenditore e filantropo Karel Komárek, è presente nel capitale di Ferretti sin dalla quotazione del gruppo nel 2023. La strategia del fondo si concentra su investimenti a lungo termine in aziende con potenziale di crescita e innovazione. Con questa OPA, KKCG Maritime ribadisce la sua intenzione di esercitare i diritti di voto a sostegno dei candidati al Consiglio di amministrazione che proporrà nella prossima assemblea degli azionisti.

Azioni Ferretti in forte rialzo mensile

Intanto a Piazza Affari, le azioni Ferretti hanno aperto la prima seduta della settimana in leggero ribasso rispetto a venerdì, scambiando intorno a 3,61 euro. Nonostante la sostanziale stabilità giornaliera, il titolo sta mettendo in evidenza un forte rialzo del 20% nell’ultimo mese, riflettendo la crescente attenzione degli investitori verso le mosse del maggiore azionista e le prospettive del settore nautico di lusso.

Il rialzo mensile evidenzia come il mercato stia prezzando non solo la strategia di consolidamento di KKCG, ma anche il potenziale di crescita del gruppo Ferretti nel segmento delle imbarcazioni di alta gamma e dei servizi correlati. L’offerta pubblica, con il premio incorporato, potrebbe rappresentare un’opportunità per gli azionisti di realizzare un rendimento immediato rispetto ai corsi recenti, pur consentendo a KKCG di aumentare la propria influenza nella governance del gruppo.

Intanto anche gli analisti sono scesi in campo. Proprio oggi dagli esperti di Kepler Cheuvreux è arrivata la conferma del rating buy con target price a 4,1 euro, decisamente sopra le attuali quotazioni di borsa (c’è quindi un potenziale di upside).

Tirando le somme, la combinazione tra la stessa OPA strategica, il premio significativo che è incorporato e il trend positivo del titolo nell’ultimo mese potrebbe rendere l’operazione di KKCG un punto di riferimento per i mercati, sia per la gestione del capitale sia per la valutazione della governance di Ferretti nei prossimi anni. La presenza di KKCG, inoltre, dovrebbe garantire continuità nella strategia di espansione internazionale e consolidamento industriale, rafforzando la posizione del gruppo nel settore nautico globale.

