Non sono solo le azioni Leonardo a fare rumore a Piazza Affari ma anche quelle Fincantieri. Il colosso della cantieristica nel primo pomeriggio sta registrando una progressione del 6 per cento che consente ai prezzi di attestarsi a 10 euro. Come si può vedere dal grafico in basso, Fincantieri non era mai arrivata su livelli simili. Siamo quindi dinanzi ad una quotata che ha agganciato i suoi massimi storici e che è reduce da una serie oramai molto lunga di rialzi. I prezzi di Fincantieri, infatti, sono nell’ultimo mese sono saliti del 30 per cento mentre da inizio 2025 il rialzo è oramai del 44 per cento. A destare ancora più impressione di questi numeri è la performance su base annua arrivata oramai al 172 per cento.

La dinamica in atto su Fincantieri è identica a quella delle azioni Leonardo. Come nel caso del colosso della Difesa, anche la quotata di Monfalcone vola in scia alle indiscrezioni di stampa su un imminente forte aumento delle spese per la difesa in Europa. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, è stata infatti molto chiara su questo punto annunciando che sarà proposto un piano rapido per il riarmo del Vecchio Continente. Una mossa che secondo gli analisti sarebbe a questo punto inevitabile tenendo conto della piega presa dagli eventi. E’ infatti oramai palese che gli Stati Uniti non daranno più alcuna garanzia all’Europa in termini di gestione della sicurezza.

Prima di analizzare le prospettive delle azioni Fincantieri, ricordiamo che se l’obiettivo operativo su questo titolo è più da speculazione che da investimento, allora è preferibile usare strumenti derivati come i CFD piuttosto che comprare azioni reali.

Cosa fare con le azioni Fincantieri?

Quando un titolo si apprezza così tanto come ha fatto Fincantieri, la possibilità che le quotazioni abbiano ancora spazio di salita tende a ridimensionarsi. Questo ragionamento è sempre valido in teoria ma, nel caso specifico di Fincantieri, ha ben poche possibilità di concretizzarsi. Gli esperti, infatti, sono convinti che il rally del settore difesa sia appena all’inizio. Il rialzo delle spese per la difesa farà da catalizzatore per lungo tempo sia alle azioni più esposte, come Leonardo, che a quelle meno esposte, come Fincantieri.

Venendo alla situazione specifica di oggi, a spingere gli acquisti su Fincantieri sono le novità sulla creazione del nuovo polo dedicato alla subacquea, un’area di business in rapida espansione che ruota attorno alla piattaforma ingegneristica Remazel, all’ex Wass (specializzata in sonar e siluri) e agli accordi strategici con Leonardo, Saipem e Cabi Cattaneo.

Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, Fincantieri ha confermato Andrea Adorni nel ruolo di amministratore delegato di Wass Submarine System, la divisione di Leonardo recentemente acquisita. Inoltre, il nuovo assetto dirigenziale vede la nomina di Gabriele Cafaro, Sabrina Saguineti e Alessandra Battaglia come consiglieri della società.

Il nuovo polo della subacquea opererà in stretta collaborazione con figure chiave del gruppo. Tra questi figurano Claudio Cisilino, responsabile business development di Fincantieri, Dario Deste, capo della divisione navi militari, e l’ammiraglio della Marina Matteo Bisceglia, che, in qualità di consulente, supervisionerà il programma navale sottomarino dell’azienda.

Parallelamente, Fincantieri ha consolidato ulteriormente la propria presenza internazionale estendendo la collaborazione con la Edge di Abu Dhabi nella joint venture Maestral, focalizzata sulla produzione di infrastrutture per la sicurezza sottomarina. L’accordo è stato formalizzato nel corso del forum imprenditoriale Italia-Emirati, rafforzando così le sinergie tra i due gruppi e ampliando il raggio d’azione nel settore della difesa e della sicurezza subacquea.

Le prospettive di crescita per questo settore sono promettenti: secondo le stime di Fincantieri, il mercato dell’underwater genererà ricavi per circa 400 miliardi di euro entro il 2030. Questa evoluzione strategica non è passata inosservata agli occhi degli investitori e degli analisti. Non è caso che il titolo della cantieristica sia comprando in modo così massiccio e che sia gli esperti di Intesa Sanpaolo che quelli di Equita abbiano confermato la loro view ottimistica.

Le azioni hanno ancora spazio di apprezzamento. Fin dove? Proprio la banca guidata da Messina nelle scorse settimane aveva fissato il prezzo obiettivo su Fincantieri a 10,2 euro, leggermente sopra le attuali quotazioni.

