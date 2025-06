Rialzo azioni Fincantieri - BorsaInside.com

Anche oggi, nonostante la situazione abbastanza interlocutoria che caratterizza Piazza Affari, le azioni Fincantieri si stanno mettendo in luce con un rialzo dello 0,7 per cento che porta i prezzi a 15,7 euro. Il dato potrebbe passare quasi inosservato non fosse per il fatto che, grazie a questo leggero verde, la società della cantieristica consolida sia la sua prestazione su base mensile che quella da inizio anno

I numeri sono impressionanti con una progressione del 30 per cento nell’ultimo mese e del 126 per cento rispetto e gennaio 2025. Questo trend ha però anche un rovescio della medaglia: con i valori eccessivamente apprezzati lo spazio per una ulteriore progressione di stringe. Questo almeno potenzialmente perchè, in realtà, se è presente il giusto contesto, allora non è da escludere che l’apprezzamento possa anche continuare. In che situazione si trova Fincantieri? La quotata nonostante il +240 per cento su base annua può ancora apprezzarsi oppure, come non hanno mai mancato di dire molti analisti, è oramai tempo di passare ad altro diventando neutrali su Fincantieri?

Alla fine della scorsa settimana sulla quotata erano arrivate le indicazioni di consensus sui conti dell’interno esercizio 2025. Si tratta di spunti che, in teoria, potrebbe risultare molto interessanti. Di solito, infatti, i trader investono sulle previsioni e non sui conti reali. Tra l’altro ora per farlo possono anche usare strumenti derivati come i CFD che danno la possibilità di operare al rialzo e al ribasso senza possesso reale del sottostante. Grazie a questa caratteristica i contratti per differenza sono adatti per speculare in ogni situazione.

Le previsioni sul 2025 di Fincantieri

Fincantieri ha diffuso le stime degli analisti relative all’esercizio 2025, aggiornate al 30 maggio 2025. Il consensus, elaborato da un panel di nove banche d’affari che seguono regolarmente il titolo, indica una previsione di crescita significativa per il gruppo navalmeccanico.

Per l’anno in corso, i ricavi sono stimati a 9,12 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 8,13 miliardi registrati nel 2024. Anche la redditività è attesa in miglioramento: il margine operativo lordo (EBITDA) è previsto a 661 milioni di euro, con una marginalità pari al 7,3 per cento.

Per fine anno, inoltre, il risultato netto adjusted dovrebbe attestarsi a 136 milioni di euro, raddoppiando rispetto ai 57 milioni contabilizzati nel precedente esercizio, a conferma di una progressiva ripresa della redditività.

Infine, l’indebitamento finanziario netto a fine 2025 è stimato a quota 1,88 miliardi di euro, riflettendo gli investimenti in corso e l’evoluzione del fabbisogno finanziario legato ai programmi industriali di Fincantieri.

Le proiezioni fornite dalla quotata sembrano confermare il trend positivo del gruppo e consolidano la fiducia del mercato in una crescita sostenuta e in una gestione finanziaria sempre più efficiente.

Insomma tutti elementi che dovrebbero pesare positivamente sulla quotata e che quindi potrebbero essere da base a strategie operative di tipo rialzista. Il punto è che però gli analisti, a causa del rally messo a segno dal titolo nell’ultimo anno, sembrano avere un’idea diversa dell’approccio da adottare sulla quotata.

Netta prevalenza di posizioni neutrali su Fincantieri

Nel solo mese di maggio Fincantieri ha incassato una raffica di valutazioni da parte degli analisti con una revisione al rialzo dei target price pur mantenendo giudizi prevalentemente neutrali.

In particolare il 30 maggio Banca Akros ha confermato la raccomandazione neutral alzando il prezzo obiettivo a 15,80 euro per azione. Una valutazione simile è arrivata anche da Mediobanca, che il 22 maggio ha ribadito il giudizio neutral con un target price a 16 euro.

Sulla stessa scia anche la sim milanese Equita che ha nmantenuto la valutazione hold al 26 maggio, alzando il proprio target price a 14,40 euro. Nella stessa data del 22 maggio, Jefferies ha indicato hold con un obiettivo a 13,20 euro, mentre Kepler Cheuvreux ha fissato un target leggermente più alto a 13,40 euro, mantenendo anch’essa il giudizio a hold.

In generale l’orientamento degli analisti conferma una visione di stabilità per il titolo Fincantieri, con margini di crescita limitati nel breve termine ma con un riconoscimento implicito del miglioramento dei fondamentali. Proprio questa seconda prospettiva sembra inglobare le recenti stime di consensus che, come abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo, proiettano ricavi in crescita e una maggiore redditività per l’esercizio in corso.

