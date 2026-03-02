Azioni Eni e Leonardo - BorsaInside.com

Come facilmente prevedibile, la seduta odierna di Borsa Italiana è dominata dalle vendite generalizzate. Il Ftse Mib arretra in modo deciso, rispecchiando la tensione che attraversa tutte le principali piazze europee dopo l’escalation in Medio Oriente e l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Eppure, nel pieno di un contesto di avversione al rischio, non tutto il listino si muove nella stessa direzione. Come spesso accade nelle fasi di conflitto armato, emergono settori che beneficiano direttamente o indirettamente della crisi: difesa e petrolifero.

In questo scenario, dopo circa un’ora e mezza dall’apertura della seduta, si stanno distinguendo tre protagonisti:

Fincantieri +4% a 15 euro

+4% a 15 euro Leonardo +3,84% a 59 euro

+3,84% a 59 euro Eni +2,51% a 20,15 euro

Mentre il mercato arretra, questi titoli attraggono flussi in acquisto. Non si tratta di un’anomalia, ma di una dinamica storicamente ricorrente in contesti bellici. Se il crollo della borsa di Milano non à quindi una sorpresa, neppure il rally delle quotate delle difesa e del settore oil lo è.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Perché difesa e petrolio salgono in caso di guerra

Il rally di Fincantieri, Leonardo ed Eni è perfettamente coerente con la logica di mercato in fase di conflitto.

Iniziamo dalla Difesa. E’ matematico che una guerra porta con sè un aumento atteso della spesa militare

Quando le tensioni geopolitiche si intensificano, il mercato prezza immediatamente un incremento della spesa per armamenti, sistemi di difesa e sicurezza. I governi, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, tendono a rafforzare i budget militari in risposta a scenari di instabilità internazionale.

Leonardo, attiva nell’aerospazio e nella difesa, e Fincantieri, leader nella cantieristica navale anche militare, sono tra i principali beneficiari di questa narrativa. Gli investitori anticipano nuove commesse, ma anche l’accelerazione di programmi già in corso e il rafforzamento dei portafogli ordini.

Il movimento odierno è quindi una reazione preventiva del mercato, che sconta maggiori flussi di ricavi futuri.

Per quello che invece riguarda il settore petrolifero, in questo caso è il rischio shock sull’offerta a causare la pioggia di acquisti.

Nel caso specifico di Eni, la dinamica è legata al prezzo del greggio. L’Iran è uno degli attori chiave nello scenario energetico globale e qualsiasi escalation nell’area del Golfo Persico alimenta il timore di interruzioni delle forniture o restrizioni nei flussi.

Quando aumenta il rischio geopolitico in Medio Oriente il prezzo del petrolio tende a salire, le società integrate dell’energia vedono migliorare le prospettive di margin gli investitori cercano esposizione diretta al comparto oil.

Il rialzo di Eni si inserisce in questo quadro. Non è un rally “speculativo” nel senso stretto, ma una riallocazione di capitale verso asset considerati difensivi o beneficiari indiretti del conflitto.

Un rally normale in un contesto anormale

È importante sottolineare un punto chiave: il movimento su Fincantieri, Leonardo ed Eni non rappresenta un’eccezione, ma una dinamica classica dei mercati finanziari.

In fase di guerra si osserva generalmente la vendita dei titoli ciclici, la fuga dalle banche, la pressione su automotive e lusso e gli acquisti su difesa ed energia

Il mercato agisce per rotazione settoriale. Non si tratta di una valutazione morale o politica, ma di una semplice logica finanziaria: il capitale si sposta verso i comparti che possono trarre beneficio o protezione dallo scenario in atto.

Va inoltre considerato che sia Leonardo sia Fincantieri arrivano da un periodo di forte momentum positivo già prima della crisi. Il conflitto agisce quindi come catalizzatore su un trend preesistente.

Nel caso di Eni, la componente dividendo e la solidità del modello integrato rafforzano l’appeal in una fase di volatilità. Il titolo viene percepito come relativamente più stabile rispetto ad altri settori industriali.

Prospettive: quanto può durare il super buy?

La domanda ora è quindi strategica: il rally può proseguire o si tratta di un movimento temporaneo?

Le prospettive dipendono da tre variabili principali:

Sicuramente l’intensità e la durata del conflitto perchè se la crisi dovesse protrarsi o ampliarsi, il mercato potrebbe continuare a premiare difesa ed energia. Un’escalation strutturale rafforzerebbe le aspettative di aumento della spesa militare e di tensione sui prezzi del greggio.

Al contrario, segnali di de-escalation potrebbero innescare prese di profitto rapide, soprattutto sui titoli che hanno corso di più.

E poi c’è l’andamento del petrolio. Per Eni, la variabile chiave resta il prezzo del Brent. Se il greggio dovesse stabilizzarsi su livelli elevati, le prospettive di cassa migliorerebbero ulteriormente. Tuttavia, un eventuale rientro delle tensioni potrebbe ridimensionare il premio geopolitico incorporato nei prezzi.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Infine la questione valutazioni e flussi istituzionali. Qui c’è da dire che Leonardo e Fincantieri hanno già registrato performance significative negli ultimi mesi. Il rischio per l’investitore è entrare su livelli tecnicamente tirati. Il super buy attuale è sostenuto da flussi difensivi e rotazione settoriale: occorre valutare attentamente i punti di ingresso.

In ogni caso, il rally odierno non è casuale né irrazionale. È la risposta meccanica dei mercati a un aumento del rischio geopolitico globale.

In un listino in rosso, difesa ed energia diventano rifugio relativo. Fincantieri, Leonardo ed Eni stanno beneficiando di questo spostamento di capitali. Resta ora da capire se il conflitto sarà un evento di breve durata o l’inizio di una fase più prolungata di instabilità internazionale. Da questa variabile dipenderà la sostenibilità del super buy in corso.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com