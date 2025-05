Target price Fincantieri - BorsaInside.com

Nei giorni scorsi le azioni Fincantieri furono le protagoniste della cronaca di borsa grazie all’ennesima cavalcata innescata dalla notizia del lancio della divisione subacquea. Qualche trader forse si attendeva un leggero ritracciamento dopo il nuovo rally anche perchè i prezzi erano già reduci da una cavalcata in atto da oltre un anno. E invece, come si può vedere dal trend in atto oggi, non solo non c’è stato alcun ritracciamento ma l’apprezzamento in atto sembra inarrestabile. Il titolo, infatti, forte di una progressione del 3,3 per cento si porta ad un passo dai 15 euro. Praticamente Fincantieri continua ad aggiornare i suoi massimi storici e le percentuali che ne descrivono l’andamento su base temporale diventano sempre più impressionanti: +44 per cento il rialzo nell’ultimo mese e +216 per cento quello anno su anno.

E’ evidente che il titolo, al pari ad esempio delle azioni Leonardo, stia beneficiando della corsa al riarmo in atto in Europa. Tuttavia il timore che, proprio a causa di questa lunga cavalcata in borsa, le quotazioni possano aver esaurito il loro spazio di rialzo, sono inevitabilmente alte. Ma Fincantieri è davvero in questa situazione oppure la quotata del Mid Cap ha ancora spazio per apprezzarsi?

Rispondere a questa domanda è fondamentale per comprendere la strategia da adottare sul titolo. Ricordiamo che, a prescindere dalle scelte operative, con strumenti derivati come i CFD è comunque possibile speculare sulle azioni in ogni direzione, quindi sia al rialzo (long) che al ribasso (short).

Quale è il prezzo più giusto per le azioni Fincantieri?

Proprio a seguito del nuovo balzo in borsa che mantiene il titolo sui massimi, ben tre diversi analisti si sono espressi sulle prospettive di Fincantieri. Diciamo subito che le loro valutazioni hanno lo stesso minimo comun denominatore: il rialzo del prezzo obiettivo. Ovviamente le sfumature non mancano ed è per questo che è bene vedere nel dettaglio.

Tanto per iniziare c’è la valutazione di Mediobanca che è neutrale ma con target price alzato a 16 euro. Secondo il punto di vista di Piazzetta Cuccia, quindi, le azioni Fincantieri hanno ancora margine di upside potenziale rispetto a quelli che sono i prezzi attuali.

Kepler Cheuvreux, invece, confermando il rating a hold, ha alzato il target price a 13,4 euro, un valore che è più basso dei prezzi attuali del titolo. E ancora più basso è il prezzo obiettivo che è stato invece assegnato da Jefferies: 13,2 euro (e rating sempre hold).

Cosa dedurre da queste tre valutazioni? A prima vista si tratta di giudizi positivi ma ad un occhio più allenato non sfugge che in realtà, sia pure su livelli diversi, si tratta di raccomandazioni prudenziali con esortazione a restare neutrali, a mantenere la posizione senza aumentare il peso in portafoglio del titolo. Forse nelle valutazioni di Jefferies e Kepler Cheuvreux questo consiglio è più marcato mentre in quella di Mediobanca è più sfumato essendoci ancora potenziale di rialzo.

Del resto il titolo è davvero cresciuto tanto, i prezzi sono sui massimi e lo spazio per salire, per forza di cose, si stringe.

