Il Comitato Tecnico di FTSE Russell ha confermato la revisione periodica degli indici Ftse Italia, annunciando l’ingresso delle azioni Fincantieri nel FTSE Mib, il principale paniere di Piazza Affari. La modifica sarà effettiva dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 dicembre 2025, con il debutto nel listino previsto per lunedì 22 dicembre. Il gruppo navalmeccanico subentrerà alle azioni Interpump Group, che usciranno dalla composizione dell’indice a larga capitalizzazione.

L’inclusione nel Ftse Mib rappresenta un passaggio significativo per qualsiasi società quotata, poiché il principale indice italiano raccoglie le blue chip con maggiore liquidità e capitalizzazione, diventando la vetrina privilegiata per gli investitori istituzionali. Per Fincantieri, il passaggio comporta un riconoscimento della crescita realizzata negli ultimi anni, non solo sul piano industriale ma anche sul fronte della visibilità di mercato. Grazie alla forte visibilità del settore difesa, le azioni Fincantieri sono cresciute di ben il 148 per cento su base annua. Vero è che nell’ultimo mese il titolo ha tirato il freno a mano registrando un calo del 21 per cento ma il rosso è stato un effetto dell’eccesso di crescita piuttosto che di motivi reali.

Possibili effetti sull’andamento del titolo Fincantieri

L’ingresso nel Ftse Mib comporta solitamente alcune conseguenze tecniche sul titolo coinvolto. In primo luogo, è atteso un aumento della liquidità: molti fondi indicizzati e ETF che replicano il Ftse Mib sono obbligati a includere tutti i componenti del paniere, generando acquisti automatici nella fase di ribilanciamento. Questo fenomeno, noto come index effect, può determinare un temporaneo supporto alla domanda, favorendo la compressione dello spread denaro–lettera e incrementando la profondità del book.

Un ulteriore impatto riguarda il possibile ampliamento della platea di investitori istituzionali: la permanenza nel principale indice domestico aumenta la probabilità che il titolo venga inserito nelle asset allocation di fondi long-only, mandati pensionistici e strategie multi-asset focalizzate sui mercati europei. Per Fincantieri, storicamente più seguita da analisti industriali che da generalisti, la promozione potrebbe quindi tradursi in una maggiore copertura finanziaria.

Sul piano della volatilità, l’effetto è più articolato: se da un lato l’aumento degli scambi tende a rendere il prezzo più stabile, dall’altro l’ingresso nell’indice può esporre il titolo alla volatilità sistematica tipica del Ftse Mib, trainata dai flussi macro e dalle rotazioni settoriali.

Il contesto industriale: partnership in Medio Oriente

L’annuncio dell’inclusione nell’indice Ftse Mib è arrivato in un momento strategico per Fincantieri, accompagnato da iniziative industriali mirate all’espansione internazionale. La società ha reso noto di aver sottoscritto un memorandum of understanding con ASRY, operatore di riferimento per i servizi di riparazione navale e marine con base nel Regno del Bahrein.

L’accordo mira a esplorare nuove forme di collaborazione per la progettazione e costruzione di unità navali militari di superficie fino a 80 metri, destinate alla Marina e alla Guardia Costiera del Bahrein. Il documento prevede una fase di valutazione congiunta che potrebbe sfociare in futuri contratti industriali, rafforzando la presenza di Fincantieri nel mercato mediorientale, un’area considerata prioritaria nel piano di sviluppo del gruppo.

Se il memorandum dovesse evolvere in ordini effettivi, l’impatto sul backlog del gruppo potrebbe risultare significativo, considerata la domanda crescente per servizi di difesa e sicurezza marittima nell’area del Golfo. Gli investitori osserveranno con attenzione gli sviluppi, valutando la capacità dell’azienda di trasformare accordi preliminari in ricavi ricorrenti.

Come dovranno comportarsi gli investitori?

La combinazione tra promozione nel Ftse Mib e rafforzamento della presenza internazionale offre a Fincantieri una narrativa favorevole sotto il profilo della crescita. Dal punto di vista dei mercati, l’ingresso nel principale indice di Borsa Italiana avvicina il titolo ai parametri tipici delle blue chip: maggiore visibilità, potenziale riduzione del costo del capitale e più elevata integrazione nei portafogli globali.

Al tempo stesso però ci sono alcuni fattori di rischio che non si possono tralasciare: dalla ciclicità del settore navale, all’esecuzione dei programmi militari, fino alla gestione del debito e alla capacità dell’azienda di mantenere margini adeguati in un contesto geopolitico complesso.

Lato societario, la promozione di Fincantieri nel Ftse Mib rappresenta di certo un’occasione di consolidamento del posizionamento sul mercato dei capitali e di rafforzamento della percezione del gruppo come player di riferimento nella cantieristica militare e commerciale. Lato investitori è chiaramente un driver da sfruttare come già lascia intravedere quello che è l’orientamento odierno del titolo (+3,4 per cento a 17,2 euro dopo un’ora dall’avvio delle contrattazioni). Attenzione però perchè la view degli analisti sulla quotata è piuttosto fredda. A causa del rally messo a segno da inizio anno, infatti, i più recenti aggiornamenti di rating sono improntati tutta sulla prudenza. Ad esempio nelle scorse settimane Equita ha si alzato il target price a 20 euro ma il rating è rimasto a hold ossia mantenere.

