Target price azioni Fincantieri - BorsaInside.com

Si stanno muovendo attorno alla parità le azioni Fincantieri nella penultima seduta settimanale di scambi. Il titolo della cantieristica passa di mano a 16,33 euro, gli stessi livelli di ieri. Pur considerando il dato invariato di oggi, Fincantieri comunque è in progressione del 2,5 per cento nell’ultima settimana. Un dato che quasi sorprende visto che stiamo parlando di un titolo che è cresciuto tanto nel medio e lungo termine, forse una delle migliori quotate in assoluto di tutta Piazza Affari. Da inizio 2025, infatti, i prezzi sono saliti del 135 per cento mentre anno su anno il balzo è del 216 per cento. Percentuali da capogiro che premiano gli investitori che nel 2024 ebbero l’accortezza di inserire il titolo nel loro portafoglio di investimento.

Tutta questa vicenda sarebbe da incorniciare se non presentasse un potenziale lato negativo: il rischio che il trend al rialzo possa presto interrompersi. In effetto quanto più una quotata si apprezza, tanto più c’è il rischio che i prezzi massimi possano essere raggiunti e da lì in poi possano scattare le prese di profitto. Fincantieri è in questa situazione oppure c’è ancora margine di crescita?

Per dare una risposta a questa domanda può essere utile tenere conto delle valutazioni espresse dagli analisti. Proprio oggi ne è arrivata una molto pesante da Jefferies. Già prima di esaminarla nel dettaglio possiamo dire che essa ben rispecchia quella che è la situazione che abbiamo descritto ad inizio articolo. Questo, in termini operativi, non significa nulla visto che se anche le prospettive dovessero essere ribassiste, si può sempre fare trading con i CFD. Ad esempio usando eToro, broker che di recente ha lanciato il servizio di trading nazionale.

📈 Zero costi di conversione sulle azioni in Euro con il broker eToro

Fin dove possono arrivare le azioni Fincantieri secondo Jefferies

Nell’odierna nota sulle azioni Fincantieri, gli analisti di Jefferies hanno confermato il rating sul livello hold ossia mantenere. Il target price, inoltre, è stato aumentato a 16,2 euro contro i 13,2 euro che gli stessi analisti avevano assegnato a fine maggio. Rispetto alla valutazione di allora, c’è stato un forte miglioramento. L’upgrade che è stato condotto non deve però trarre in inganno perchè proprio mentre in corso la redazione del post il titolo scambia già a 16,3 euro sopra al prezzo obiettivo. Il senso di tutto questo i trader più accorti lo avranno già compreso: per Jefferies le azioni Fincantieri non hanno alcun potenziale di upside e anche per questo sono al massimo da mantenere (hold).

Il giudizio espresso dagli esperti è troppo duro e pecca di eccesso di prudenza? Assolutamente no. La maggior parte degli analisti che vanta valutazioni attive su Fincantieri non la pensa in modo diverso. ben quattro coperture su un totale sono sempre hold (mantenere), due solo i buy (comprare). Quello che però deve interessare di più gli analisti è che il target price medio tra tutte queste valutazioni è 15,6 euro vale a dire il 6 per cento in meno rispetto ai valori attuali del titolo. Insomma sembra quasi essere una opinione diffusa il fatto che le azioni Fincantieri non abbiano spazio di upside.

I trader che intendono investire sul titolo non possono non tenerne conto.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Aggiornate le previsioni su tutto l’esercizio 2025 di Fincantieri

Intanto Fincantieri ha fornito un aggiornamento delle stime degli analisti sull’esercizio in corso. Stando alle previsioni elaborate proprio dagli analisti che coprono la quotata, a fine anno i ricavi si dovrebbero attestare a quota 9,12 miliardi di euro, rispetto agli 8,13 miliardi ottenuti nel 2024 mentre il margine operativo lordo dovrebbe essere pari a 660 milioni di euro con una conseguente marginalità del 7,2 per cento. Previsioni positive anche sul risultato netto adjusted che si dovrebbe attestare a quota 136 milioni di euro molto più sopra rispetto ai 57 milioni contabilizzati lo scorso anno.

Per finire, a fine anno l’indebitamento netto di Fincantieri non dovrebbe andare oltre gli 1,82 miliardi di euro.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.