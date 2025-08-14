Azioni FinecoBank - BorsaInside.com

Poco movimento sulle azioni FinecoBank nella seduta della vigilia di Ferragosto. La quotata attiva nel segmento del risparmio gestito, segna una flessione frazionale dello 0,05 per cento a quota 18,72 euro muovendosi in controtendenza rispetto ad un paniere di riferimento che, sia pure senza particolare euforia, sta mettendo a segno un rialzo dello 0,7 per cento (domani Borsa Italiana resta chiusa per la festività del 15 agosto).

L’andamento piatto che FinecoBank registra nella sessione di oggi è esemplificativo di quella che è stata la prestazione della quotata nell’ultimo. A differenza di tanti altri titoli che hanno registrato variazioni di prezzo anche significative, Fineco è praticamente sugli stessi valori di un mese fa. E da questa considerazione qualcuno potrebbe già dedurre che la quotata non abbia appeal. In realtà la situazione è differente perchè rispetto a un anno fa il titolo è in progressione del 31% mentre da inizio anno siamo su un verde dell’11 per cento. Insomma siamo dinanzi alla classica quotata che dopo aver corso bel pò, ultimamente sembra essersi una pausa di riflessione.

Occasione per entrare prima di un possibile rally oppure trappola? Gli analisti di Equita sembrano avere le idee molto chiare sul titolo e proprio ieri hanno ribadito la loro view bullish. Non solo ma hanno anche alzato il target price con conseguente aumento del potenziale di upside. Una doppia buona notizia per i trader che ora possono speculare sul titolo anche con il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro. Tanti investitori italiani lo hanno già scelto, scopri anche tu di cosa si tratta seguendo il link sicuro in basso.

📈 Visita il sito ufficiale di eToro per saperne di più sul trading nazionale

Equita vede i prezzi di Fineco fino a 21,5 euro

Una bella iniezione di positività sulle azioni FinecoBank è arrivata dagli analisti di Equita. La sim milanese, proprio prima della classica pausa di Ferragosto, ha confermato il rating buy sul titolo alzando il prezzo obiettivo a 21,5 euro contro i 21 euro di inizio giugno. Un apprezzamento di lieve entità che però significa solo una cosa: aumento del potenziale di upside della quotata rispetto ai prezzi attuali. Nel report di Equita viene posto l’accento sulla forte raccolta netta registrata a luglio, che è salita di ben il 62 per cento su base mensile, arrivando a toccare quota 1,2 miliardi di euro. Un balzo in avanti così forte dei fluissi altro non è che la dimostrazione della solidità della proposta di valore di Fineco, elemento molto considerato dagli investitori che pongono la stabilità davanti a tutto il resto.

La view bullish della sim milanese smentisce il peggioramento delle prospettive implicito nella recente revisione al ribasso della valutazione Fineco operata dagli analisti di Mediobanca. Proprio a inizio agosto, Piazzetta Cuccia aveva tagliato il rating a neutral dal precedente outperform confermando però il target price a 20 euro. Da quel momento, per Mediobanca le azioni Fineco non sono più destinate a fare meglio del mercato e richiedono un approccio prudenziale.

Tra le due prospettive c’è quindi un abisso. In questo contesto diventa difficile per gli investitori riuscire ad orientarsi. E allora andiamo a dare un occhio a quello che dicono le medie: 14 le coperture ora in essere con 6 analisti che suggeriscono di comprare (rating buy) ma anche 4 che sono solo per mantenere in portafoglio. Il target price medio che risulta dai 14 attivi è a 20,21 euro con l’8 per cento di upside rispetto ai valori attuali.

Cosa dice l’analisi tecnica sulle azioni Fineco

Un breve cenno al quadro tecnico delle azioni Fineco. Il fatto che nella seduta della vigilia di Ferragosto i prezzi siano andati oltre quota 18,7 euro potrebbe essere un buon segnale poichè potrebbe far salire il titolo fino a 18,89 euro. Attenzione però perchè a livello intraday se le quotazioni dovessero al contrario andare sotto quota 18,57 euro, verrebbe meno un importante supporto con conseguente possibile involuzione delle quotazioni. In ottica day trading, quindi, gli spunti non mancano. Possono essere colti comprando azioni in modo diretto o facendo trading con strumenti derivati come i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 100 USD ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.