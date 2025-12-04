Azioni Fineco - BorsaInside.com

Nel mese di novembre, Fineco ha raccolto oltre 1 miliardo di euro, per la precisione 1.023 milioni, in crescita dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando la raccolta si era fermata a 941 milioni.

Da inizio anno, la banca ha già raggiunto quota 11,8 miliardi di euro di raccolta complessiva. Numeri che confermano come Fineco continui ad attrarre nuovi capitali in modo costante e significativo.

Sempre più clienti scelgono Fineco

Un dato particolarmente interessante per chi investe in azioni Fineco riguarda la crescita della clientela. Da inizio anno il numero di nuovi clienti è aumentato di circa il 30% rispetto al 2024. Sempre più persone stanno dunque scegliendo Fineco come piattaforma per gestire i propri risparmi e investimenti. Un trend sicuramente positivo, un segnale importante perché indica che la banca sta espandendo la propria base di ricavi potenziali.

Il risparmio gestito cresce forte, boom dell’amministrato e del trading

Guardando più nel dettaglio dove sono finiti i soldi dei clienti, emerge che la componente gestita ha raggiunto 520 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 387 milioni dello stesso mese dell’anno scorso.

La vera sorpresa arriva dal risparmio amministrato, passato da 61 milioni a 538 milioni di euro in un anno. Il risparmio amministrato include strumenti come azioni, obbligazioni e ETF che il cliente acquista direttamente. Il boom si riflette anche sui ricavi da brokerage, cioè le commissioni che Fineco incassa quando i clienti comprano e vendono titoli. A novembre questi ricavi sono stimati intorno a 21,5 milioni di euro e da inizio anno hanno già raggiunto 240 milioni, con una crescita del 20% rispetto all’anno precedente.

Perché la raccolta diretta è negativa

Potresti aver notato un dato apparentemente negativo: la raccolta diretta è stata di -36 milioni. Non preoccuparti, è normale. Il calo è legato principalmente al pagamento delle tasse da parte dei clienti, un fenomeno stagionale che si ripete ogni anno in questo periodo. La raccolta diretta include i soldi lasciati sui conti correnti e sui depositi, che i clienti hanno semplicemente prelevato per pagare le imposte dovute.

Il commento dell’amministratore delegato

Alessandro Foti, che guida Fineco come Amministratore Delegato, ha commentato positivamente questi risultati. Secondo Foti, la banca sta proseguendo con decisione il proprio percorso di crescita e sta diventando sempre più attraente per i risparmiatori. Ha sottolineato tre punti di forza: la rete dei consulenti finanziari che rappresenta un punto di riferimento solido per i clienti, la piattaforma di trading che permette di operare direttamente sui mercati, e Fineco Asset Management che propone soluzioni innovative puntando sull’efficienza dei costi.

Cosa significa per chi investe in azioni Fineco

Per chi possiede o sta valutando di acquistare azioni Fineco, questi dati offrono diversi spunti positivi. La crescita della clientela, l’aumento della raccolta gestita e amministrata, e i ricavi record del brokerage suggeriscono che il business sta funzionando bene. Più clienti significano potenzialmente più commissioni e più masse da gestire. Tuttavia, ricorda sempre che i risultati passati non garantiscono quelli futuri e che investire comporta dei rischi. Prima di prendere decisioni di investimento, valuta sempre la tua situazione personale e, se necessario, consulta un professionista.

