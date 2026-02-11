Crollo azioni risparmio gestito - BorsaInside.com

Giornata drammatica per il comparto del risparmio gestito a Piazza Affari. Mentre il Ftse Mib cede circa l’1%, i titoli del settore accusano ribassi ben più marcati, segnale di una debolezza specifica e non semplicemente legata al contesto generale di mercato. I numeri, dopo circa un’ora e mezza dall’avvio degli scambi sono impressionanti: le azioni FinecoBank perdono il 7,3% a 20,54 euro, Banca Mediolanum arretra del 7% a 18,27 euro, mentre Azimut lascia sul terreno il 5% a 34,6 euro.

Un sell-off così sincronizzato e violento solleva inevitabilmente una domanda: cosa sta succedendo al risparmio gestito italiano?

Non emergono notizie societarie negative specifiche in grado di giustificare movimenti di questa entità. E proprio l’assenza di un trigger preciso rende il calo ancora più significativo, perché lascia spazio a timori più strutturali.

Un sell di settore sul risparmio gestito: non è solo volatilità

Quando più titoli appartenenti allo stesso comparto registrano ribassi tra il 5% e il 7% in una seduta in cui l’indice principale scende solo dell’1%, significa che il mercato sta rivedendo le prospettive di settore.

FinecoBank, Banca Mediolanum e Azimut rappresentano tre modelli diversi ma complementari del risparmio gestito italiano: banca-rete con forte componente di brokerage e ETF (Fineco), banca-rete tradizionale con forte raccolta gestita (Mediolanum), asset manager puro con vocazione internazionale (Azimut). Il fatto che tutti e tre vengano colpiti indica che il problema non riguarda una singola storia aziendale.

Non ci sono profit warning, né revisioni ufficiali delle guidance. Il flusso di notizie è sostanzialmente neutro. Questo porta a pensare che il sell sia legato a un cambio di percezione più ampio, probabilmente connesso a dinamiche competitive e tecnologiche che stanno ridisegnando il settore.

La vera preoccupazione: l’arrivo dei nuovi operatori guidati dall’AI

Come riferisce Websim il tema che circola tra gli operatori oggi è solo uno: l’impatto dei nuovi player del risparmio gestito guidati dall’intelligenza artificiale. E’ di questo che, soprattutto negli Usa, si sta discutendo tanto in questi giorni e proprio a cause delle preoccupazioni, i titoli americani del comparto sono andati a picco. Le quotate italiane del risparmio gestito stanno cadendo per il solito effetto domino.

Al di là delle indiscrezioni specifiche, è un dato di fatto che negli ultimi mesi si sia intensificato il dibattito su piattaforme automatizzate, robo-advisor evoluti e modelli di asset allocation basati su algoritmi proprietari in grado di offrire consulenza personalizzata a costi molto inferiori rispetto alle reti tradizionali.

L’AI non è più solo uno strumento di supporto interno, ma sta diventando il cuore dell’offerta di nuovi operatori fintech. Portafogli costruiti dinamicamente, ribilanciamenti automatici in tempo reale, analisi predittive sui flussi di mercato e personalizzazione spinta dell’esperienza utente stanno cambiando la percezione del valore aggiunto.

Per le società di risparmio gestito tradizionali questo significa dover affrontare tre rischi principali:

compressione delle commissioni , perché i modelli AI-based promettono costi più bassi.

, perché i modelli AI-based promettono costi più bassi. disintermediazione della rete fisica , con un cliente sempre più digitale.

, con un cliente sempre più digitale. pressione sulla crescita della raccolta, in un contesto dove l’ETF e i prodotti passivi continuano a guadagnare terreno.

Non è un caso che uno dei temi dominanti negli ultimi anni sia stato proprio lo spostamento dai fondi attivi ai prodotti indicizzati. L’AI potrebbe accelerare ulteriormente questa transizione, rendendo ancora più difficile giustificare fee elevate su prodotti tradizionali.

Il mercato, che anticipa sempre gli scenari futuri, potrebbe aver iniziato a scontare questo rischio strutturale. E quando il rischio è percepito come di lungo periodo, le reazioni possono essere rapide e profonde. Proprio come sta accadendo alle quotate americane del settore e, di rifless0, alle big italiane FinecoBank, Banca Mediolanum e Azimut.

Certo, quanto sta accadendo oggi potrebbe essere solo un eccesso di breve periodo ma potrebbe anche essere il primo segnale di una revisione più ampia delle valutazioni. Solo il futuro saprà dire se i players globali del settore hanno la integrare realmente l’intelligenza artificiale nei propri modelli di business a fare la differenza.

Fineco e il Capital Markets Day: tecnologia al centro, ma niente M&A

In questo contesto, l’unica novità concreta arriva da Fineco. In un’intervista recente, l’amministratore delegato Alessandro Foti ha anticipato i pilastri chiave del Capital Markets Day del 4 marzo: focus sulla consulenza evoluta, rafforzamento tecnologico, crescita strutturale degli ETF e lancio di una piattaforma di brokerage paneuropea tra fine 2026 e inizio 2027.

Il messaggio è chiaro: la risposta alla trasformazione del settore sarà tecnologica e internazionale. Fineco intende puntare su efficienza operativa, digitalizzazione e ampliamento della base clienti oltre i confini italiani. Non sono invece previste operazioni straordinarie di M&A, in linea con la tradizionale prudenza strategica della banca. Tutto sommato, dalle parole di Foti, sembra essere arrivate più conferme che novità e da qui l’assenza di impatto sul titolo che invece, come detto in precedenza, sconta le preoccupazioni arrivate dall’America sul ruolo dell’AI nel risparmio gestito.

