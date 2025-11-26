Azioni FinecoBank - BorsaInside.com

Si stanno muovendo sostanzialmente sulla parità le azioni FinecoBank nella seduta di metà settimana. Il titolo del risparmio gestito passa di mano a 20,94 euro, grossomodo gli stessi livelli di ieri contro un Ftse Mib che invece avanza dello 0,8 per cento. Nonostante la prestazione di Fineco sia peggiore rispetto a quella del paniere di riferimento di Piazza Affari, non ci sono comunque conseguenze sull’andamento mensile della quotata che resta positivo per il 9 per cento. Ma Fineco è anche un titolo che è cresciuto tantissimo da inizio anno dove evidenzia un rialzo del 24 per cento.

Tutti questi numeri che fotografano il movimento nel medio e lungo termine hanno un’altra faccia della medaglia. Ogni investitore sa che se un titolo cresce tanto, inizia ad essere più esposto al rischio rappresentato dalle prese di profitto. A volte non è neppure necessaria una notizia ad alto impatto per far cessare il rally perchè basta il raggiungimento di livelli non più sostenibili anche da un punto di vista tecnico.

Detto questo, proprio oggi le azioni Fineco sono finite le mirino degli analisti di Bank of America che con il loro giudizio ben rappresentano proprio quello che dicevamo in precedenza in merito alle insidie che nascondono i prezzi troppo alti. Ma vediamo con ordine.

Sforbiciata di BofA sul rating di FinecoBank

Bank of America (BofA) ha rivisto al ribasso la propria raccomandazione su FinecoBank, portandola da Buy a Neutral, pur mantenendo invariato il prezzo obiettivo a 22,40 euro. La decisione riflette, secondo il team di analisti, un quadro valutativo definito come equilibrato a seguito del marcato recupero del titolo messo a segno negli ultimi mesi.

Come accennavamo in precedenza, la quotata del risparmio gestito ha messo a segno una performance decisamente superiore al settore, sostenuta da una solida crescita operativa e da un contesto di mercato favorevole alle piattaforme di wealth ed investment management. Su base annua, il titolo ha registrato un incremento di oltre il 20%, ampliando ulteriormente il progresso rispetto all’avvio della copertura da parte di BofA, avvenuto ad aprile 2025. Il forte apprezzamento ha però progressivamente eroso lo spazio per ulteriori rialzi, inducendo gli analisti a un approccio più cauto.

Pur riconoscendo la qualità della piattaforma Fineco e la solidità del modello di business, BofA ritiene che le attuali quotazioni riflettano già pienamente le prospettive di crescita. Gli analisti hanno messo in evidenza che il gruppo continua a distinguersi rispetto alla concorrenza per una combinazione di efficienza operativa, ricavi ricorrenti e potenza commerciale, ma in una fase di mercato in cui gli investitori hanno già incorporato tali fattori nella capitalizzazione.

Nelle loro proiezioni, gli esperti si attendono un profilo di crescita in linea con quello dei principali operatori europei del settore delle piattaforme digitali. Nel dettaglio gli analisti vedono un CAGR dei ricavi in area 8% nel periodo 2025–2027, accompagnato da un aumento medio annuo degli utili per azione vicino al 9%. Un ritmo sostenuto, ma non tale da giustificare multipli ulteriormente espansivi rispetto agli standard di mercato.

Il focus sul prossimo Capital Markets Day

A questo punto l’attenzione sposta ora sul Capital Markets Day previsto per il 4 marzo 2026, appuntamento in cui Fineco illustrerà le nuove linee guida strategiche e gli obiettivi di medio termine. L’evento sarà centrale per misurare la capacità del management di generare ulteriore valore dopo una fase di sviluppo particolarmente intensa.

Secondo BofA, le priorità della banca per il triennio riguarderanno:

l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi commerciali e di consulenza

nei processi commerciali e di consulenza il rafforzamento dei servizi di brokerage , area in cui Fineco detiene già una quota significativa in Italia

, area in cui Fineco detiene già una quota significativa in Italia l’espansione delle attività offshore, considerate un potenziale driver incrementale sia per la raccolta sia per i margini

Gli analisti americani ritengono che questi pilastri strategici possano consolidare la posizione del gruppo come una delle realtà più dinamiche del panorama europeo delle piattaforme finanziarie. Tuttavia, almeno nell’immediato, ritengono prudente un posizionamento più neutrale in attesa di nuovi catalyst.

Nessun peggioramento dei fondamentali di Fineco

La revisione del rating da parte di BofA non riflette un deterioramento dei fondamentali, bensì una valutazione meno sbilanciata dopo la forte corsa messa a segno in borsa. Fineco rimane, secondo gli analisti, una realtà di alta qualità con un percorso di crescita coerente e ben definito. Ma per un ritorno a un giudizio più positivo sarà necessario che emergano ulteriori elementi di upside, soprattutto sul fronte dell’espansione internazionale e dell’evoluzione tecnologica. E’ nata da qui la decisione degli analisti di tagliare il rating a neutral.

Precisiamo che questa è solo la raccomandazione di BofA. Altri analisti, intervenuti sulle azioni FinecoBank nei giorni scorsi, hanno una view del tutto diversa. Sia Berenberg che Intesa Sanpaolo hanno infatti recentemente reiterato il loro rating buy (comprare) con target price a 25,5 euro nel primo caso e a 23,2 euro nel secondo. Entrambi i prezzi obiettivo implicano un bel potenziale di upside rispetto alle attuali quotazioni.

