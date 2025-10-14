Azioni Fineco - BorsaInside.com

In un contesto generale che vede ampi settori della borsa di Milano alle prese con forti vendite, non ci sono solo le utility ad intercettare lo spostamento degli acquisti ma anche i titoli del risparmio gestito. In particolare è assolutamente da segnalare il rialzo dell’1,5 per cento di FinecoBank che, a metà mattinata, scambia a 18,6 euro dopo aver raggiunto un massimo intraday a 18,87 euro. Proprio la progressione in corso, consente alla quotata guidata da Alessandro Foti di ridurre il passivo accumulato nell’ultimo mese all’1,56 per cento e di consolidare al 24 per cento il rialzo su base annua.

Questi numeri ci consentono di fare già una prima osservazione: le azioni FinecoBank sono state in difficoltà nell’ultimo mese ma il loro andamento di più lungo termine è rialzista. L’odierno ritorno degli acquisti può essere sintomatico di un rilancio dei prezzi? Se si assume il punto di vista di Equita non ci dovrebbero essere dubbi: FinecoBank ha lo spazio per apprezzarsi e resta da comprare. Questo è il verdetto della sim milanese e, considerando la dinamica in atto oggi sul titolo, verrebbe proprio da pensare che alla base degli acquisti ci possa essere proprio la valutazione di Equita.

Le azioni FinecoBank possono arrivare a 22 euro?

Nell’ambito di una revisione sulla prospettive del settore del risparmio gestito, gli analisti di Equita sono intervenuti sulla valutazione su FinecoBank e su Banca Mediolanum. Per quello che riguarda la prima gli esperti hanno ribadito il rating a buy portando il target price a 22 euro, il 2 per cento in più rispetto a quello precedente. Il messaggio che è arrivato dalla sim milanese è molto chiaro: FinecoBank si è si apprezzata del 10 per cento da inizio 2025, ma ha ancora spazio di rialzo (upside) e da qui il consiglio di acquisto.

Alla base della valutazione bullish ci sono le previsioni su una possibile accelerazione della crescita del business nei prossimi mesi e la convinzione che il titolo stia continuando a trattare su valutazioni attraenti rispetto alle altre piattaforme di investimento. Secondo Equita i trend di raccolta netta e acquisizione dei clienti continuano ad essere sostenibili e in accelerazione mentre tutte le novità recentemente varate dal management, a partire dall’espansione internazionale in Germania fino ai nuovi servizi su Etf e cripto, potrebbero rappresentare ulteriori driver di crescita.

La view positiva di Equita è sostenuta delle buone indicazioni arrivate da Fineco sul fronte della raccolta. A settembre la quotata guidata da Foti ha registrato una raccolta netta pari a 748 milioni di euro in rialzo di ben il 61 per cento rispetto a settembre 2024. Grazie a questo dato, la raccolta complessiva da inizio anno è quindi salita a 9,4 miliardi di euro a dimostrazione della solidità del modello di business integrato di Fineco. Buone anche le indicazioni arrivate dal patrimonio complessivo del gruppo che ha toccato quota 154,6 miliardi, in aumento del 14 per cento rispetto ai 135,3 miliardi di settembre 2024.

Dinanzi a una valutazione così ottimistica come quella rilasciata da Equita, viene spontaneo chiedersi se non ci possa essere un pizzico di eccesso di ottimismo da parte della sim. In realtà la valutazione di Equita rientra perfettamente nella stima media degli analisti sul titolo. A fronte di un totale di 14 valutazioni attive, ci sono infatti ben sei rating buy a cui sono poi da aggiungere quattro accumulate. Nessun sell presente. Insomma la view bullish degli analisti sulle azioni FinecoBank è una sorta di patrimonio comune tra la stragrande maggioranza degli analisti. m

