Upgrade target price Fineco - BorsaInside.com

Rialzo dello 0,8 per cento a quota 9,11 euro per le azioni FinecoBank nella penultima seduta settimanale di scambi. La quotata attiva nel risparmio gestito performa meglio del Ftse Mib ma soprattutto incrementa ancora di più il già consistete verde emerso nell’ultimo mese. Come si può vedere dal grafico in basso, ora siamo su una progressione del 9 per cento. Verde molto intenso anche nella rilevazione da inizio 2025 e in quella su base annua. Rispetto ad inizio anno, FinecoBank si è apprezzata per il 13 per cento, valore che sale al 33 per cento nel raffronto annuo.

Tutti questi numeri sono molto buoni ma vanno anche ad alimentare la preoccupazione circa la possibilità che, proprio a causa del forte rialzo sia su base mensile che su base annua, il trend di crescita possa anche rallentare e magari ci possa essere una inversione di rotta con il ritracciamento. A volte basta una semplice notizia non proprio positiva per spingere i trader a prendere profitto. Del resto è noto che l’interesse del mercato è spesso rivolto ai titoli che sono più a sconto o comunque che presentano valutazioni convenienti. FinecoBank rischia di interrompere il suo trend al rialzo? Secondo gli analisti di Morgan Stanley intervenuti oggi sul titolo, questo rischio non c’è. Ma, aggiungiamo noi, se anche dovesse esserci non sarebbe comunque un problema perchè oggi si può operare con strumenti derivati che consentono di speculare sia al rialzo che al ribasso e quindi, nel secondo caso, permettono di guadagnare in presenza di perdite. Nella tabella in basso sono riportati broker che coprono le azioni del Ftse Mib con i CFD.

Torniamo alla valutazione di Morgan Stanley

Gli esperti di Morgan Stanley hanno da tempo una view decisamente bullish sulle azioni FinecoBank e proprio oggi hanno confermato e sotto certi punti di vista anche migliorato il loro giudizio. Vediamo nel dettaglio. Tanto per iniziare la raccomandazione è stata ribadita a overweight che sta per sovra-pesare. Volendo tradurre il concetto espresso dal rating in un consiglio operativo, l’indicazione è quella di aumentare il peso delle azioni FinecoBank nel proprio portafoglio di investimento a discapito di altre partecipazioni.

L’aspetto più interessante è però sul target price con quello nuovo fissato a 22 euro contro i 15,9 euro precedenti. Il nuovo prezzo obiettivo implica un forte potenziale di upside rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni. Per la banca d’affari Usa, quindi, FinecoBank ha ancora spazio per apprezzarsi nonostante il rally dell’ultimo anno.

Tra l’altro tra le più recenti valutazioni che sono state espresso sul titolo del risparmio gestito, quella di Morgan Stanley è forse una delle migliori. Nelle scorse settimane, infatti, erano stati gli analisti di JP Morgan ad intervenire sul titolo confermando il rating overweight quindi sempre sovra-pesare e alzando il prezzo obiettivo a 20 euro contro i 19,4 euro precedenti. Anche in questo caso c’è potenziale di upsde ma è più ridotto.

Tirando quindi le somme almeno per alcuni analisti, le azioni Fineco hanno spazio di ulteriore crescita. I trader possono sfruttarlo sia acquistando magari in una fase di ritracciamento che operando con strumenti derivati. Il broker eToro è tra i più usati in Italia perchè permette di operare senza i classici costi di conversione grazie alla nuova funzionalità di trading nazionale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.