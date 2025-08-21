fnm
La società lombarda della mobilità integrata convince gli analisti con risultati sopra le attese e un rifinanziamento vantaggioso da 1 miliardo.

FNM continua a macinare risultati positivi e a convincere il mercato. Intesa Sanpaolo ha incrementato il target price sul titolo della società quotata su Euronext Milan portandolo a 0,69 euro per azione, rispetto ai precedenti 0,66 euro, mantenendo ferma la raccomandazione “Buy” con un potenziale di rialzo del 64%.

La decisione degli analisti arriva dopo risultati del secondo trimestre 2025 che hanno superato le aspettative, sostenuti in parte da componenti straordinarie positive nei settori Mobilità e Servizi e Infrastrutture Ferroviarie. Particolarmente significativo l’incremento dell’utile netto, balzato del 78% su base annua grazie principalmente a una plusvalenza da rivalutazione di 7,7 milioni di euro su TE.

Semestre in crescita su tutti i fronti

I numeri del primo semestre dipingono il quadro di una società in salute. FNM ha chiuso i primi sei mesi del 2025 con ricavi pari a 327,1 milioni di euro, registrando una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento di 19,1 milioni è stato trainato dall’ingresso di Nordcom nel perimetro di consolidamento, dai maggiori ricavi del trasporto pubblico locale su gomma – che ha beneficiato anche di un’ulteriore quota di contributi Covid-19 a compensazione dei minori introiti tariffari – dall’aumento dei pedaggi autostradali per il maggior traffico e dalla vendita di energia grazie all’attivazione di nuovi impianti.

Anche la redditività operativa ha mostrato segnali incoraggianti. L’EBITDA rettificato, che esclude elementi non ordinari, è salito a 114,3 milioni di euro, con un incremento di 6,8 milioni rispetto al primo semestre 2024. L’utile netto consolidato ha raggiunto 41,9 milioni di euro, in aumento di 10,6 milioni rispetto al periodo di confronto.

Guidance rivista al ribasso sull’indebitamento

Sul fronte dell’indebitamento, FNM ha ottenuto un importante rifinanziamento da 1 miliardo di euro, riuscendo a estendere la scadenza del debito al 2031 a un costo inferiore al previsto, con un risultato che ha permesso alla società di rivedere al ribasso le previsioni sull’indebitamento finanziario netto.

La Posizione Finanziaria Netta Rettificata al 30 giugno 2025 si è attestata a 720,4 milioni di euro, confrontata con i 668,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Tuttavia, le prospettive per fine anno sono migliorate: la PFN Rettificata è ora attesa in un intervallo compreso tra 700 e 760 milioni di euro, rispetto alla precedente forchetta di 780-820 milioni.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all'89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Per il 2025, FNM conferma le stime di EBITDA Rettificato in aumento rispetto al precedente esercizio, in un intervallo compreso tra 220 e 230 milioni di euro. Gli investimenti lordi sono stimati pari a 170-210 milioni di euro, leggermente ridotti rispetto alla precedente forchetta di 180-210 milioni. Il rapporto PFN Rettificata/EBITDA è atteso nell’intervallo 3,0x-3,4x, anch’esso migliorato rispetto alle precedenti previsioni di 3,4x-3,6x.

Le previsioni sull’EBITDA per l’esercizio 2025 sono state confermate, con una revisione delle previsioni sulla PFN che riflette il miglioramento della performance del flusso di cassa, segno di una gestione finanziaria sempre più efficace da parte del management della società lombarda.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all'89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all'89% (altri fornitori) con il trading CFD.