Oramai anche a Piazza Affari manca davvero poco alla fine della stagione delle trimestrali. Tra le quotate che ancora non hanno reso noti i conti del primo semestre 2025 c’è Generali. Il colosso assicurativo friulano toglierà il velo dai risultati al 30 giugno 2025 il prossimo 6 agosto. Per mercoledì, quindi, è attesa tanto l’approvazione quanto la diffusione dei conti. In quel momento, come è tipico di questi casi, molti trader si fionderanno ad investire. In realtà già ora è possibile speculare sulla trimestrale del Leone di Trieste. In che modo? Non certo facendo leva sui conti finali (che ancora non sono noti) ma cavalcando le previsioni della vigilia. Fare trading sulle previsioni trimestrali è ciò che davvero fa la differenza e infatti gli investitori più intraprendenti sfruttando proprio le stime della viglia per posizionarsi sul titolo interessato ancora più dei conti finali.

Le previsioni sui conti semestrali di Generali

Il consensus elaborato dagli analisti delle principali banche d’affari sul titolo Generali ha fornito un quadro positivo dei risultati attesi per il primo semestre del 2025 ma anche per tutto l’esercizio in corso. Secondo le stime aggiornate, il gruppo assicurativo triestino dovrebbe confermare una solida performance operativa e una posizione patrimoniale ben equilibrata. Ma vediamo nel dettaglio partendo proprio dal semestre.

Per i primi sei mesi dell’anno, il consensus ha indicato premi lordi pari a 51,29 miliardi di euro, con una forchetta compresa tra 50,15 e 55,13 miliardi. Sul fronte della redditività, il risultato operativo è stimato a 3,99 miliardi di euro, con un range tra 3,91 e 4,11 miliardi, mentre l’utile netto adjusted dovrebbe attestarsi intorno a 2,2 miliardi di euro, in un intervallo compreso tra 2,1 e 2,38 miliardi.

Il Regulatory Solvency Ratio indicatore chiave della solidità patrimoniale di una compagnia assicuratrice è stimato al 214 per cento, livello che, se raggiunto, confermerebbe un margine di sicurezza elevato per far fronte a eventuali scenari avversi.

Outlook per l’esercizio 2025 di Generali

Per l’intero anno, invece, gli analisti prevedono una prosecuzione del trend positivo. I premi lordi sono attesi a 98,69 miliardi di euro, mentre il risultato operativo dovrebbe raggiungere i 7,89 miliardi di euro. Per finire, l’utile netto adjusted dovrebbe attestarsi a quota 4,22 miliardi di euro.

Un altro punto di interesse per gli investitori riguarda la politica di distribuzione dei dividendi. Secondo il consensus, il management di Generali potrebbe proporre per il 2026 (sui risultati del 2025) una cedola di 1,57 euro per azione, con un intervallo di stima che va da 1,5 a 1,6 euro (rispettivamente la previsione migliore e quella peggiore).

Cosa fare con le azioni Generali in vista della semestrale?

Le azioni Generali nei giorni precedenti alla pubblicazione dei conti semestrali, scambiano a quota 32,21 euro. I prezzi sono in rialzo del 7 per cento su base mensile e del 16 per cento da inizio anno. La scommessa degli investitori è capire se la semestrale darà o no visibilità alla quotata friulana. Stiamo parlando di un titolo che anche nell’ultimo anno è cresciuto tanto (+46 per cento). Non è quindi facile continuare a tenere un certo trend.

Premesso questo, le attese degli analisti sembrano prospettare un quadro di stabilità e crescita per Generali, sia sul piano operativo che patrimoniale.

In un contesto macroeconomico ancora incerto, il gruppo friulano sembrerebbe in grado di mantenere una traiettoria positiva, sostenuta da solidi fondamentali, controllo dei rischi e una remunerazione degli azionisti coerente con le attese del mercato. L’attenzione ora è rivolta alla pubblicazione ufficiale dei risultati semestrali, che sarà un banco di prova importante per confermare o eventualmente rivedere le previsioni di consensus su tutto il 2025.

In vista della pubblicazione dei conti al 30 giugno 2025 non sono stati forniti aggiornamenti di rating e target price da parte degli analisti. L’ultima revisione risale a inizio luglio quando JP Morgan portò il rating a overweight e il target price a 37 euro, molto sopra la media di prezzo obiettivo. Assumendo la valutazione della banca d’affari Usa, si dedurre che le azioni Generali sono da sovrappesare nel portafoglio di investimento perchè possono apprezzarsi ancora (forte upside rispetto ai valori attuali).

