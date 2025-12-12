Azioni Generali - BorsaInside.com

La decisione congiunta di Generali e Bpce/Natixis di interrompere le trattative per la creazione di una piattaforma europea di asset management segna la chiusura di un capitolo negoziale che aveva attratto l’attenzione del mercato negli ultimi mesi e innervosisce lo stesso titolo del Leone di Trieste che a Piazza Affari cede lo 0,35 per cento a quota 34,38 euro in un contesto generale che vede il Ftse Mib avanzare di mezzo punto percentuale.

Una reazione istintiva quella del mercato anche perchè l’interruzione era nell’aria da tempo e quindi, a conti fatti, non c’è stato alcun effetto sorpresa. Tra l’altro per gli investitori, il segnale che è arrivato dal Friuli è di continuità visto che la mancata finalizzazione dell’operazione non andrà a modificare le direttrici del piano industriale né implica variazioni sull’allocazione del capitale prevista al 2027.

Broker consigliato Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Dall’intesa preliminare allo stop: cronaca di una operazione mancata

Riavvolgiamo rapidamente il nastro degli eventi per capire come si è arrivati a questo punto. L’intesa preliminare, sancita da un Memorandum of Understanding siglato a gennaio 2025, aveva l’obiettivo di far confluire in una joint venture gli asset gestiti dalle due realtà, dando vita a un polo da 1.900 miliardi di euro di masse. Una combinazione di scala rilevante, che avrebbe posizionato la nuova entità tra i principali attori europei del risparmio gestito. Tuttavia, secondo quanto comunicato dalle società, al termine del processo di confronto con stakeholder e autorità competenti non sarebbero maturate le condizioni per approdare a un accordo definitivo.

La decisione è arrivata dopo il consiglio di amministrazione di Natixis dell’11 dicembre, in cui il gruppo francese e Generali hanno stabilito consensualmente di archiviare il dossier. Da settembre, le parti avevano già prorogato la fase di negoziazione con la volontà di individuare un setup operativo, regolamentare e di governance che potesse soddisfare entrambe le strutture. Il progressivo emergere di complessità politiche e normative, legate in particolare alla procedura di Golden Power italiana ha reso il percorso meno lineare. Nonostante le rassicurazioni offerte da Generali sulla governance della potenziale newco, dal quadro regolatorio non è arrivato un segnale favorevole.

Un elemento rilevante per gli investitori è che la conclusione delle trattative non comporta alcuna penalità economica. Già a settembre, infatti, le parti avevano concordato l’azzeramento della penale da 50 milioni di euro inizialmente prevista in caso di mancato accordo. Questo riduce sensibilmente il rischio di esborso straordinario per il gruppo triestino e riafferma l’intento collaborativo con cui è stata affrontata la discussione.

In un comunicato congiunto, Generali e Bpce hanno sottolineato come le analisi condotte negli ultimi mesi abbiano confermato la validità industriale del progetto, pur riconoscendo l’impossibilità di convergere su un’intesa finale nei tempi e nei modi previsti. Entrambe le realtà ribadiscono comunque il proprio impegno verso un’industria dell’asset management più integrata e competitiva a livello europeo, un tema strutturale che rimane al centro dei trend del settore.

Restano tutti in piedi i target di Generali

Dal punto di vista strategico, il colosso assicurativo friulano ha confermato che la mancata operazione non modifica i target del piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence. Il gruppo aveva già anticipato il 13 novembre, in occasione dei risultati dei primi nove mesi dell’anno, che l’eventuale stop ai negoziati non avrebbe avuto impatti inclusivi sul raggiungimento degli obiettivi finanziari e operativi al 2027. Le fonti vicine alla compagnia ribadiscono che capex, generazione di cassa e politica dei dividendi restano pienamente allineati alle linee guida comunicate al mercato.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Quale potrebbe essere l’impatto dello stop sul mercato

Per gli investitori, al netto di quella che è la reazione nervosa in atto oggi in borsa, il messaggio chiave è che la strategia nel business dell’asset management prosegue lungo direttrici già definite: crescita organica, ottimizzazione della piattaforma esistente e selettiva ricerca di opportunità coerenti con la logica di rafforzamento regionale e tematico. L’operazione con Natixis avrebbe rappresentato un salto dimensionale notevole, ma il mancato completamento non implica un cambio di priorità né una revisione della visione industriale della divisione.

Sul piano del sentiment di mercato, l’interruzione dei negoziati potrebbe inizialmente alimentare qualche incertezza legata alla perdita di un potenziale catalizzatore M&A. Tuttavia, la neutralità dell’impatto sui conti attesi e la conferma del piano industriale offrono un quadro rassicurante. Per un investitore orientato al medio periodo, la stabilità della strategia e la solidità del business assicurativo core rimangono i cardini della valutazione del titolo.

Volendo quindi tirare le somme, lo stop alle trattative con Natixis si configura più come un riassetto tattico che come un cambiamento strutturale. I fondamentali del gruppo restano invariati e Generali continua a perseguire una traiettoria di crescita disciplinata, focalizzata su redditività, efficienza operativa e creazione di valore per gli azionisti in un contesto europeo in rapida evoluzione.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com