La stagione delle trimestrali di Borsa Italiana è praticamente agli sgoccioli. Questa settimana le ultime quotate che ancora non lo hanno fatto toglieranno il velo dai conti del primo trimestre 2025. Come da tradizione, Generali è una di quelle società che chiudono la fase di pubblicazione delle trimestrali. Il Leone di Trieste ufficializzerà i conti giovedì 22 maggio prima dell’apertura delle contrattazioni ma l’approvazione è in calendario per il mercoledì. C’è quindi ancora un pò di tempo per vedere come è andata ma soprattutto c’è tempo per fare trading sulle previsioni.

Come noto a chi è solito investire in azioni, infatti, la trimestrale è un driver che può essere utilizzato in due momenti diversi per speculare sul titolo interessato: ovviamente a pubblicazione dei conti avvenuta ma anche nei giorni precedenti facendo in questo caso leva sulle previsioni di consensus.

Proprio per questo motivo faremo ora il punto sulle stime in vista dei conti trimestrali di Generali.

Previsioni trimestrale Generali: cosa dice il consensus

Il mercato guarda con attenzione ai prossimi risultati trimestrali di Assicurazioni Generali, sostenuto da un consensus positivo elaborato sulla base delle indicazioni delle principali banche d’affari che seguono il titolo.

Secondo le stime, il gruppo triestino dovrebbe aver chiuso i primi tre mesi del 2025 con premi lordi per 27,55 miliardi di euro, in un range compreso tra i 25,84 miliardi e i 28,42 miliardi di euro. Una cifra che, se confermata, indicherebbe un buon andamento del business assicurativo, sia nel comparto vita che danni.

Il risultato operativo è atteso in media a 2,03 miliardi di euro, con stime che oscillano tra 1,95 e 2,09 miliardi di euro. Scendendo nel conto, l’utile netto adjusted – ovvero depurato dagli elementi straordinari – è stimato invece a 1,13 miliardi di euro, con una forchetta compresa tra 998 milioni e 1,27 miliardi di euro.

Sul fronte patrimoniale, il Solvency Ratio – l’indicatore chiave della solidità finanziaria di un gruppo assicurativo – è atteso attorno al 212 per cento, a conferma di una posizione di capitale solida e ben sopra la soglia regolamentare.

Come si può notare da queste indicazioni, l'asticella delle stime è decisamente alta.

Focus anche sulle stime su tutto il 2025

Oltre ai dati trimestrali, Generali ha condiviso con il mercato anche le nuove previsioni degli analisti per l’intero esercizio 2025. Le stime indicano premi lordi per 99,8 miliardi di euro, mentre il risultato operativo è previsto a 7,88 miliardi di euro e l’utile netto adjusted a 4,19 miliardi di euro, in linea con gli obiettivi strategici del gruppo.

Infine, cresce l’attesa anche sul fronte della remunerazione degli azionisti: il consensus stima un dividendo 2026 (relativo all’esercizio 2025) pari a 1,57 euro per azione, con un intervallo compreso tra 1,5 e 1,6 euro. Una cedola attorno a questo ammontare sarebbe la conferma dell’impegno del gruppo triestino di distribuzione di valore agli investitori grazie alla generazione di cassa e alla solidità patrimoniale.

Cosa fare in attesa della trimestrale di Generali?

Le azioni Generali scambiano a 33,54 euro in rialzo dello 0,3 per cento rispetto allo scorso venerdì. Grazie alla progressione in atto oggi, la prestazione mensile è ora positiva per il 7 per cento. In rafforzamento anche quella anno su anno che è pari al 40 per cento. Il titolo è quindi cresciuto tanto sia nel medio che nel lungo termine. Tutto ciò ha un’altra faccia della medaglia perchè, spesso, titoli troppo apprezzati non riescono ad intercettare più l’interesse del mercato che invece tende ad andare su titoli comprabili a prezzi più bassi. Proprio la pubblicazione della trimestrale potrebbe essere l’occasione per tenere alta la visibilità sulle azioni Generali.

Il principio per provare a capire cosa fare in vista dei conti è sempre lo stesso: risultati migliori delle attese possono dar luogo ad un apprezzamento mentre conti peggiori delle stime possono causare un deprezzamento dei valori. In entrambi i casi per speculare si possono usare strumenti derivati come i CFD.

